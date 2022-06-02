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Когда выпускные были только для мужчин

Альфия Камилова
Общество
Когда выпускные были только для мужчин
Ученицы 11-го класса столичной школы № 1998 Елизавета Деменьшина (слева) и Вера Гоголь демонстрируют свои платья, подготовленные для выпускного бала / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

2 июня выпускники московских школ сдавали ЕГЭ по математике. А это значит, что важное школьное событие — выпускной бал — состоится совсем скоро. Традиции отмечать его ярко и празднично не одна сотня лет.

Первый в России выпускной вечер прошел в 1718 году в Московской школе математических и навигационных наук, затем инициативу подхватили в Морской академии. Изначально на праздник девушек не допускали, но в XIX веке красавиц стали приглашать в гости. Вместе с ними появились и танцы.

С начала Октябрьской революции выпускные вечера стали довольно строгими: ребята приходили в форме, а директор школы чинно вручал аттестаты. И все. Приходилось праздновать без ночных посиделок и танцев.

После 1930-х годов танцевальные вечера вернулись. Интересно, что в 1941 году выпускной проходил прямо перед началом войны — 20 и 21 июня. В военные годы, по понятным причинам, выпускных не было. Но традиция в очередной раз возродилась после Великой Победы.

В большинстве столичных школ выпускной начинался вечером, а заканчивался около полуночи. После официальной части выпускники продолжали развлекаться в кафе или клубах, гуляли по городу. Празднуя завершение учебы в школе победным шествием, они нередко заглядывали на Красную площадь, Воробьевы горы, Поклонную гору. Некоторые катались со своими родителями на теплоходах по Москве-реке и Каналу имени Москвы.

Когда выпускные были только для мужчин ыпускники столичных школ танцуют вальс на Красной площади / Фото: Валентина Кузьмина / ТАСС

Сегодня выпускной бал школьников — общегородской праздник, и проводят его в знаковых местах столицы, таких как, например, Гостиный Двор, Кремлевский дворец, Концертный зал «Россия», Московский дворец молодежи и, конечно, Парк Горького.

Как и раньше, к торжеству готовятся заранее. Родители за много месяцев покупают своим взрослеющим чадам дорогие платья и костюмы, обращаются за услугами стилистов.

— Хотя сейчас подготовка все равно не такая сложная. Есть магазины, ткани, ателье, крупные интернет-платформы, где можно купить что угодно, — смеется москвовед Тамара Ковалева. — А в 1970х годах была проблема. Мама думала, где достать отрез (кусок ткани, отрезанный для шитья. — «ВМ»), бабушка искала портниху, папа доставал туфли. В подготовке участвовала вся семья.

Для ученицы 11-го класса московской школы № 1998 «Лукоморье» 18-летней Веры Гоголь выпускной кажется чем-то очень далеким. Размышлять о нем всерьез, волноваться о том, как она будет чувствовать себя в этот день, пока рано.

— Сейчас я больше думаю о том, как буду сдавать биологию и подавать документы на ветеринарный факультет, — делится переживаниями Вера. — Но разговоры с одноклассницами о бальных платьях успокаивают и отвлекают. Многие девочки собираются прийти на вручение аттестатов в коротких нарядах. Я свое платье купила в магазине, не думая о модных трендах. Обувь тоже заказана.

Ольга Белоусова, директор школы, в которой учится Вера, вспоминает, что лет десять назад выпускниц наряжали в бальные платья с кринолинами, туфли на высоких каблуках, делали сложные прически, использовали максимум украшений.

— В таких нарядах девушки быстро уставали и не могли насладиться праздником, — говорит она. — В этом году после вручения аттестатов мы с выпускниками отправимся в Парк Горького, где ребята будут танцевать до утра. Поэтому одежда и обувь нужны комфортные.

А комфорт и удобство современная молодежь ценит.

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