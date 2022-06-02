Территория открытий: как столичные туроператоры стремятся удовлетворить все запросы путешественников

Жительница Кирова Екатерина Данилова приехала в Москву с мужем и детьми на два дня. Чтобы успеть увидеть как можно больше достопримечательностей, семья заказала экскурсию на туристическом автобусе. Попасть на рейс несложно — автобусы курсируют по столице каждый день / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва стала самым популярным городом для отдыха с детьми, следует из опроса сервиса по бронированию жилья. «Вечерняя Москва» узнала, что столица предложит туристам в этом сезоне.

Один из самых популярных запросов путешественников — успеть посмотреть как можно больше достопримечательностей. С такой целью из Кирова в Москву приехала семья Даниловых: Екатерина с мужем Владимиром, дочерью Элиной и сыном Даниилом.

— Мы здесь всего на пару дней. Поэтому нам хочется охватить максимальное количество достопримечательностей. Так что автобусная экскурсия по городу — идеальный вариант для нас, — рассказала Екатерина Данилова.

Маршрут «обзорок», как правило, начинается в центре города, в одном из популярных туристических мест — Арбат, Болотная площадь, ВДНХ. Автобус проезжает по центральным улицам Москвы, останавливается около основных достопримечательностей.

По словам руководителя коммерческого отдела столичной компании, которая занимается организацией автобусных экскурсий, Константина Колосова, особой популярностью у путешественников пользуются тематические авторские программы.

— Раньше информация о достопримечательностях в автобусах транслировалась из наушников. Это был записанный аудиогид. Сейчас туристы хотят погрузиться в культуру города, узнать больше о его истории. И мы стараемся соответствовать этим запросам. Экскурсии стали продолжительнее и разнообразнее. А о достопримечательностях рассказывают экскурсоводы, — сказал Константин Колосов.

Он добавил, что в этом году туристов в столице ожидается больше, чем в прошлом.

— Границы со многими странами закрыты, цены на поездки за рубеж завышены до предела, так что не у всех россиян есть возможность отдохнуть за границей. Поэтому спрос сместился на внутренний рынок. И мы можем предложить туристам много интересного, — добавил Колосов.

Однако отрасли все же приходится адаптироваться под новые условия. По словам столичного экскурсовода Ирины Вишняковой, люди, которые привыкли отдыхать, например, в Европе, хотят необычного досуга. Ведь, надо признать, что за рубежом туристам предлагают качественный и разнообразный отдых.

— Поэтому мы разрабатываем и проводим тематические пешие экскурсии. Они пользуются огромной популярностью у молодежи. Мы показываем туристам столицу с необычного ракурса. Например, идем на промышленные предприятия, из которых сделали арт-объекты, посещаем места, где можно сделать небанальные фотографии, — рассказала Вишнякова.

Еще одна популярная сегодня услуга — прогулки на речных трамвайчиках. На них можно прокатиться от Воробьевых гор вдоль Кремля до Новоспасского моста, от Печатников до парка «Зарядье». А в этом году для туристов запустили восемь новых экскурсионных маршрутов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным правительства Москвы, в 2021 году столицу посетили 16,9 миллиона туристов. Поток увеличился за счет внутренних путешествий — в город приехали 15,3 миллиона жителей регионов России. Среднегодовая загрузка отелей выросла до 60 процентов, объем экскурсионного потребления составил более 700 миллиардов рублей. Бюджет города пополнился более чем на 98 миллиардов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Абрамов, председатель Комитета по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты:

— Я отправил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой упростить визовый режим гражданам дружественных стран и на днях получил ответ, что мое предложение рассмотрят. Если меру удастся реализовать, то к нам приедет больше иностранцев. Внутренний туризм и так на высоком уровне — в этом сезоне мы прогнозируем наплыв путешественников из российских регионов. Но мы с нетерпением ждем заграничных гостей, которые хотят изучить культуру России и ее сердце — Москву.