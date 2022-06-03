Столичные психологи помогут отказаться от излишеств в еде

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«Ты есть то, что ты ешь» — мнение, выраженное более двух тысячелетий назад Гиппократом, в наши дни стало еще актуальнее. Только одно дело — признать справедливость этих слов, а совсем другое — в действительности отказаться от излишеств в питании или употреблении продуктов, приносящих вред организму. Только ли отсутствие силы воли мешает отложить в сторону третий по счету пирожок? О том, как переходу на здоровое питание могут помочь перемены в образе жизни и мыслях, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Казалось бы, уменьшить количество перекусов, объем пищи и перестать злоупотреблять жирным, сладким и острым, достаточно просто. Однако каждый, кто пытался начать есть «по-новому», знает, как это сложно: примерно полдня еще можно продержаться, а вот ближе к вечеру идея питаться правильно бесследно исчезает. Вот несколько рекомендаций, способных изменить правила приема пищи путем изменения вас самих.

Научитесь по-настоящему увлекаться

Зачастую мы много едим, когда нам скучно. Наверняка замечали, что в моменты цейтнота на работе можно и вовсе пропустить обед, забыть про традиционную чашечку кофе в полдень. И напротив, когда делать нечего, так и тянет на кухню за вкусненьким.

— Вывод прост: если замечаете за собой такую слабость, отучитесь занимать свободное время едой и проводите его с пользой. Дома всегда можно найти занятия, исключающие охоту за съестным. За пределами квартиры занятий еще больше: чего стоят велосипедные и пешие прогулки по набережным и паркам, — отметила психолог.

Меняйте привычки

Шашлыки в выходные на даче, капучино по дороге на работу, пицца под сериал становятся частью жизни многих людей, и поэтому, даже решившись на изменения в принципах питания, оторваться от уже сложившегося образа жизни бывает трудно. Резкий отказ от «всего вредного» и клятва с завтрашнего дня полностью перестать употреблять сахар вряд ли помогут привести питание в порядок. Лучше действовать постепенно: любимый латте заменить на американо без сахара, но с молоком, под сериал можно вязать, а на даче с друзьями не только есть шашлыки, но и играть в волейбол.

Будьте довольны собой

К лучшему будущему, конечно, стоит стремиться, но при этом важно учитывать, что живем мы в настоящем. И если сегодня с рациональным питанием у вас есть проблемы, или, несмотря на искреннее намерение ему следовать круглосуточно, вы снова поели после шести вечера, ругать себя — дело пустое. Лучше обратите внимание на причину, по которой произошел срыв, и самое главное — тотчас вернитесь на путь исправления. Начинать можно и нужно не с понедельника или с января, а каждую минуту. Чем легче вы будете относиться к сознательно вводимым ограничениям в питании, тем лучше. И помните: пока мы недовольны жизнью, она проходит.

Разберитесь в себе

Стремление переедать не всегда связано с чувством голода. Бывало ли так, что вы едите, не проголодавшись? К слову, еда — это не только прекрасный способ успокоиться и расслабиться. В случае, когда человек потребляет гораздо больше того, чем ему нужно, речь может идти не столько о попытке заполнить желудок, сколько о желании наполнить… душу.

— Душевная пустота, образованная постоянным неудовлетворением какой-либо потребности, будь то отсутствие любви или реализации в профессии, разумеется, едой не наполнится. Однако калорийность суточного рациона значительно повысится, и иллюзия, что этот вакуум становится меньше, будет сохраняться. Жевание же помогает снять стресс. Однако когда у человека, допустим, копится масса претензий к окружающей действительности и другим людям, потребность есть может стать чрезмерной и привести к проблемам с весом. Понятно, что устранение симптомов в данном случае не поможет, следует искать и устранять причину, — рекомендовала специалист.

Рассчитывайте на проверенные чудеса

Существует множество систем похудения и еще больше — различных диет, которые «гарантируют» как значительное снижение веса, так и пожизненное закрепление полезных пищевых привычек. Только какими бы ошеломляющими ни были примеры адептов различных направлений, прежде чем наотрез отказываться от углеводов или 18 часов кряду держать рот на замке, помните: как правило, описываемые чудодейственные способы ничего общего с принципами здорового питания не имеют. Эффект от них бывает либо краткосрочным, либо откровенно вредным для работы органов и систем.

Если вы отчаялись самостоятельно наладить свой рацион и это мешает вам радоваться жизни, обратитесь, например, к специалистами Московской службы психологической помощи. Бесплатная поддержка психолога доступна для каждого москвича в удобном для него формате. Услуги предоставляются очно и дистанционно.

Подразделения службы есть во всех округах столицы. В течение календарного года любой москвич может бесплатно получить пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

На регулярной основе проходят бесплатные тематические вебинары. Так, 6 июня в 16:30 состоится онлайн-мероприятие «Убеждения, которые вызывают проблемы». Психолог расскажет об ограничивающих убеждениях и их влиянии на нашу жизнь. Изменить поведенческий сценарий участники попробуют сразу на встрече. Для этого понадобится ручка и лист бумаги, подготовьте их заранее.

В случае когда требуется экстренная связь с психологом, можно позвонить на круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 — с городского телефона, 8 (495) 051 — с мобильного, либо воспользоваться форумом или чатом психологической поддержки на сайте службы www.msph.ru.