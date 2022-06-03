Поддержка и вера в учеников: как московский педагог стала наставником на чемпионате «Абилимпикс»

Фото: Пресс-служба «Абилимпикс — 2022»

В столице подходит к концу VIII Московский чемпионат «Абилимпикс — 2022». Это конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. На соревнованиях школьники, студенты и взрослые специалисты пробуют себя и демонстрируют умения в 84 профессиях. Те, кто хоть раз почувствовал атмосферу «Абилимпикса», обычно остаются с чемпионатом надолго, становятся в нем наставниками и экспертами.

Москвичка Ольга Рабинович преподает математику в специальной коррекционной школе-интернате №30 имени К.А. Микаэльяна для детей с нарушениями слуха. Сначала в чемпионате возможностей начали участвовать ее собственные дети, а потом и ученики. Старший сын Алексей пробовал себя в резьбе по дереву и стал призером Национального чемпионата в компетенции «Мебельщик».

Младший сын Владислав учится в 9-м классе в той же школе, где преподает мама. В этом году он участвует в чемпионате «Абилимпикс» уже третий раз. Сначала попробовал себя в компетенции «Облицовка плиткой» и занял третье место, через год победил в этой компетенции. Теперь Владислав выступает в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», одержав победу на VIII Московском чемпионате.

— Пробую себя в разных направлениях, чтобы быть разносторонним специалистом, ведь прежде чем класть плитку, нужно сделать стену ровной. После школы планирую поступать в колледж на архитектора, надеюсь, все получится, — поделился участник.

Глядя на успехи сыновей, Ольга решила предложить своим ученикам в школе тоже попробовать поучаствовать в соревнованиях. Так классный руководитель стала наставником «Абилимпикса».

— Решила поддержать своих детей, ведь, возможно, «Абилимпикс» станет толчком в выборе будущей профессии. А самоопределение играет очень важную роль в жизни, — поделилась Ольга Рабинович.

Фото: Пресс-служба «Абилимпикс — 2022»

Ученики Ольги выбрали самые разные компетенции соревнований: декорирование тортов, пиццайоло, бисероплетение, клининг, администрирование отеля, сборка-разборка электронного оборудования. На этом чемпионате у наставника три призера: в классе второе место в компетенции «Пиццайоло» и два третьих по декорированию тортов и клинингу. В остальных компетенциях ребята тоже проявили себя отлично и будут бороться за медали в следующих чемпионатах.

К соревнованиям готовились всем классом. Вместе ходили на консультации, вместе старались понять все тонкости и нюансы профессий, отрабатывали конкурсные задания. А в день соревнований учитель сама чувствовала себя как на экзамене. Признается, что подбадривала подопечных, борясь с волнением.

— Когда дети видят, что наставник заинтересован их делом, это дает им еще большее желание сделать чуть лучше, чем они могут, и это не может не радовать. Мне кажется, что только любимое дело плюс труд дают суперрезультат. И эта формула работает всегда, — уверена Ольга Рабинович.

ЗАМЕТКА

«Абилимпикс» — международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Его цель — содействие в трудоустройстве.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится ежегодно, объединяет миллионы людей по всему миру и меняет традиционные взгляды на возможности граждан с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами чемпионата в столице выступают городские Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал». За семь лет в чемпионатах «Абилимпикс» приняли участие более 5,5 тысячи москвичей.

VIII Московский чемпионат «Абилимпикс — 2022» проходит в столице с 16 мая по 3 июня на площадках 29 колледжей столицы.