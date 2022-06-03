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Специалисты столичных семейных центров рассказали о летних занятиях для детей

Павел Гриднев
Общество
Специалисты столичных семейных центров рассказали о летних занятиях для детей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более 1,5 тысячи человек обратились в московские семейные центры с вопросом, как организовать занятость детей летом. Прелесть этой поры в том, что на улице тепло, и можно подолгу бывать на свежем воздухе. Как интересно и с пользой для ребенка провести три летних месяца, рассказывает специалист семейного центра «Печатники» Елена Груздева.

В столице работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства, в которых оказывают помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

В семейный центр обратилась Ирина, мама 13-летнего Максима. Ее интересовал вопрос, как организовать занятость сына летом.

Специалисты центра пригласили мальчика в подростковый клуб. Особенно интересными для него оказались школа блогеров и шахматная секция «Ход конем».

— Мы с мужем очень рады, что Максим нашел увлечения по душе. Подростковый клуб дает возможность провести свободное время интересно и с пользой. Я спокойна, потому что знаю — он в хорошей компании! — отмечает Ирина Васильевна.

Проводим досуг с пользой и удовольствием

  • Отдых на свежем воздухе

В каждом округе Москвы есть множество интересных мест, которые стоит посетить летом всей семьей. Одно из них — парк Горького с его мастер-классами, велодорожками и набережной. В усадьбе Царицыно действуют поющие фонтаны, проходят фестиваль воздушных змеев и концерты под открытым небом, а, например, в парках «Кузьминки», «Измайловский» и «Сокольники» удобно кататься на самокатах, скейтбордах и роликах. Также во всех этих местах можно устроить пикник.

  • Летний лагерь

В летнем лагере можно найти новых друзей, развить коммуникативные навыки и интересно провести каникулы. Дети могут не только набраться сил перед новым учебным годом, но и развить свои способности: например, в лингвистическом лагере — подтянуть иностранные языки, в спортивном — улучшить физическую форму. Для каждого найдется активность, которая подойдет именно ему.

  • Культурные мероприятия

Если все время в течение года было посвящено учебе, то лето отлично подходит для того, чтобы посещать музеи, театры и мастер-классы. В теплое время года комфортно погулять по московским усадьбам: например, Царицыно, Останкино, Кусково, Люблино.

  • Поход

В поход лучше отправиться всей семьей. Это отличная возможность сблизиться и получить удовольствие от общения с родными. Можно самостоятельно или присоединиться к организованной группе. От одного дня до нескольких недель — огромное количество направлений и степеней сложности похода.

— В нашем центре летом продолжит работать подростковый клуб. В рамках этого проекта проводятся психологические тренинги, действуют школа блогеров, студии рисования Indigo и на гитаре Е-Ноты. Все занятия проводятся в интерактивном формате, ребята общаются, дискутируют, учатся отстаивать свои позиции, — говорит специалист семейного центра Елена Груздева.

СПРАВКА

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.

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