Правила поведения на природе: чего нельзя делать в лесу, чтобы не нарушить закон

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В апреле вступил в силу закон, согласно которому человека, по чьей вине произошел лесной пожар, могут привлечь к уголовной ответственности. Однако наказание зависит от суммы ущерба. Помимо противопожарных требований, существуют и другие, которые нужно соблюдать в лесу. «Вечерняя Москва» расскажет, за какие нарушения можно получить крупный штраф или оказаться на скамье подсудимых.

Разжигать огонь с нарушением техники безопасности

Поправки в закон теперь предусматривают не только административную ответственность за пожар в лесу, но и уголовную. Правда, лишь в случае если ущерб составил более 10 тысяч рублей. Предполагается, что это возгорание на площади 6–8 га. За данное нарушение суд может назначить такие наказания:

штраф 300–500 тысяч рублей;

обязательные работы до 480 часов;

исправительные работы до двух лет;

принудительные работы до четырех лет;

лишение свободы до четырех лет.

В случае если пожар будет менее масштабным, поджигатель получит административное наказание в размере 5 тысяч рублей.

Отметим, что если специалисты расценят действия нарушителя как умышленный поджог, то наказание будет намного серьезнее:

штраф до 1 миллиона рублей;

лишение свободы до 8 лет.

Сбор грибов и ягод

Любителям тихой охоты и лесных прогулок важно знать о наказании за сбор дикорастущих растений, которые занесены в Красную книгу. Например, за сорванный подснежник грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Отметим, что в каждом регионе свой список охраняемых растений.

Запрещено собирать ягоды, грибы, семена, орехи и лекарственные растения в национальных парках, заповедниках и других особо охраняемых природных территориях. Для москвичей запрет распространяется на парки, сады, бульвары и зеленые территории.

За нарушение этих правил в заповедных зонах предусмотрено наказание в виде штрафов и уголовной ответственности.

штраф 3–4 тысячи рублей и возмещение ущерба;

исправительные работы до двух лет.

Вырубка деревьев

Вырубка деревьев в лесах запрещена. Лесной кодекс гласит, что россияне могут заготавливать древесину для строительства дома или дрова только после заключения соответствующего договора купли-продажи с лесничеством.

Незаконная заготовка дров грозит штрафом от 3 до 4 тысяч рублей. В случае если вырубка происходила с помощью спецтехники, то штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей. Кроме того, ее могут конфисковать.

При превышении ущерба более чем на 5 тысяч рублей нарушителю грозит крупный штраф или уголовная ответственность.

штраф до 500 тысяч рублей;

лишение свободы до двух лет.

Юрист Алексей Койтов рассказал «Вечерней Москве», как вести себя в лесах, чтобы не нарушить закон.

По его словам, все действия человека, которые направлены на вред природе, под запретом.

— На этом принципе действует все законодательство по охране лесов в России. В первую очередь нужно помнить про запрет о разжигании костров и вырубку деревьев. Также нельзя мусорить в природных зонах, собирать грибы и ягоды в заповедниках, — сказал он.

Эксперт отметил, что особо охраняемые природные территории всегда отмечают указателями. Вход в заповедники и заказник снабжен информационными щитами. На них прописаны правила поведения на данной территории. Юрист призвал быть внимательными. Это поможет избежать административных штрафов и уголовного наказания.