3 причины заказать ремонт квартиры под ключ

После выбора и покупки недвижимости новые владельцы стараются сразу же создать комфортные и безопасные условия для жизни, поэтому начинают капитальный ремонт. Он включает не только чистовую отделку, но и замену сантехники, электрики, перепланировку. Объем и перечень работ зависят от технического состояния объекта. Но если нужно выполнить комплексный ремонт качественно, то выгоднее обращаться в многопрофильные строительные компании. Ремонт квартиры «под ключ» будет выполнен сотрудниками одной организации. Среди очевидных преимуществ такого варианта стоит отметить:
— экономию времени;
— сокращение стоимости ремонта;
— предоставление официальной гарантии на все виды выполненных работ.
Вы заключаете договор с одной компанией, которая несет ответственность за качество, соблюдение сроков. На начальном этапе рассчитывается общая стоимость ремонта, что исключит непредвиденные расходы, позволяет вложиться в рамки бюджета.
Порядок проведения ремонта в квартире
Ремонт квартиры в Москве начинается с проведения замеров помещения, на основании которых затем подготавливается проект. Это важный подготовительный этап, который нельзя игнорировать. Подготовленный проект исключит ошибки в будущем. После замеров можно заранее продумать расположение бытовой техники, мебели, провести зонирование пространства, выбрать подходящие по качеству и цвету отделочные материалы. Дизайн-проект включает не только визуальную, но и техническую часть. Это позволит при проведении ремонтных работ учесть все пожелания заказчика, точно рассчитать стоимость.
Последующая последовательность проведения работ зависит от типа жилья — новостройка, квартира вторичного рынка. В первом случае проводятся все черновые и отделочные работы:
— электрическая разводка;
— установка сантехники;
— выравнивание пола, стен;
— замена дверей, окон, установка межкомнатных дверей;
— финишная отделка поверхностей;
— подключение сантехнического оборудования, светотехники, бытовых приборов.
При ремонте квартир со вторичного рынка проводится осмотр для оценки состояния электропроводки, труб, качества стен. На основании полученных результатов принимается решение о проведении дальнейших работ, составляется план, проект, смета. После выполнения заявки исполнитель предоставляет гарантию качества.
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