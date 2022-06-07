3 причины заказать ремонт квартиры под ключ

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После выбора и покупки недвижимости новые владельцы стараются сразу же создать комфортные и безопасные условия для жизни, поэтому начинают капитальный ремонт. Он включает не только чистовую отделку, но и замену сантехники, электрики, перепланировку. Объем и перечень работ зависят от технического состояния объекта. Но если нужно выполнить комплексный ремонт качественно, то выгоднее обращаться в многопрофильные строительные компании. Ремонт квартиры «под ключ» будет выполнен сотрудниками одной организации. Среди очевидных преимуществ такого варианта стоит отметить:

— экономию времени;

— сокращение стоимости ремонта;

— предоставление официальной гарантии на все виды выполненных работ.

Вы заключаете договор с одной компанией, которая несет ответственность за качество, соблюдение сроков. На начальном этапе рассчитывается общая стоимость ремонта, что исключит непредвиденные расходы, позволяет вложиться в рамки бюджета.

Порядок проведения ремонта в квартире

Ремонт квартиры в Москве начинается с проведения замеров помещения, на основании которых затем подготавливается проект. Это важный подготовительный этап, который нельзя игнорировать. Подготовленный проект исключит ошибки в будущем. После замеров можно заранее продумать расположение бытовой техники, мебели, провести зонирование пространства, выбрать подходящие по качеству и цвету отделочные материалы. Дизайн-проект включает не только визуальную, но и техническую часть. Это позволит при проведении ремонтных работ учесть все пожелания заказчика, точно рассчитать стоимость.

Последующая последовательность проведения работ зависит от типа жилья — новостройка, квартира вторичного рынка. В первом случае проводятся все черновые и отделочные работы:

— электрическая разводка;

— установка сантехники;

— выравнивание пола, стен;

— замена дверей, окон, установка межкомнатных дверей;

— финишная отделка поверхностей;

— подключение сантехнического оборудования, светотехники, бытовых приборов.

При ремонте квартир со вторичного рынка проводится осмотр для оценки состояния электропроводки, труб, качества стен. На основании полученных результатов принимается решение о проведении дальнейших работ, составляется план, проект, смета. После выполнения заявки исполнитель предоставляет гарантию качества.

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