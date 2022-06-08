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В учебном центре «Профессионал» поддержат москвичей при смене профессии

Павел Гриднев
Общество
В учебном центре «Профессионал» поддержат москвичей при смене профессии
Фото: Pixabay

В центре «Профессионал» можно освоить новую профессию, получить недостающие знания в своей сфере и помощь в трудоустройстве. Для москвичей представлено более 60 образовательных программы. Среди них есть востребованные ИТ-курсы, всевозможные программы для «белых воротничков», а также обучение для специалистов в сферах ЖКХ и строительства, на которые всегда есть спрос.

Помощь в центре могут получить москвичи, оставшиеся без работы, женщины в декрете и мамы дошкольников, люди старшего поколения, члены нуждающихся семей с детьми. Каждому обратившемуся помогут не просто освоить необходимые профессиональные навыки, а обрести уверенность и смело выйти на рынок труда.

В такой комплексной поддержке важна работа каждого сотрудника центра — преподавателей, кураторов групп, карьерных консультантов. Их профессионализм и забота меняют жизнь выпускников к лучшему. Опытные специалисты центра знают, как помочь преодолеть барьеры, связанные с поиском работы и в кратчайшие сроки трудоустроиться.

Обратиться за помощью в трудоустройстве могут слушатели, которые проходят обучение в данный момент, или те, кто уже окончил курсы и готов приступить к работе. Чаще всего трудности возникают у соискателей без опыта или у тех, кто решил кардинально сменить профессиональную сферу.

Также помощь нередко требуется после длительного перерыва в работе. Тем, кто потерял работу из-за сокращения или ухода с рынка иностранных компаний помогают быстро переквалифицироваться и устроиться в смежную сферу.

В «Профессионале» блок по трудоустройству встроен во все образовательные программы. Для слушателей проводятся воркшопы, встречи с крупными работодателями, групповые мастер-классы по поиску работы. На них консультанты разбирают самые частые кейсы, рассказывают, с чего следует начать поиск работы, где искать вакансии, как подготовиться к встрече с работодателем и отвечать на каверзные вопросы. Некоторым соискателям этих советов хватает, они начинают действовать самостоятельно. Другим справиться самостоятельно бывает сложно. Они записываются на индивидуальные консультации.

Профессиональные карьерные консультанты проводят до 100 встреч в месяц. Для каждого выпускника «Профессионала» специалисты разрабатывают свой карьерный трек и стратегию поиска работы. Соискатели учатся оценивать свои сильные профессиональные качества, составлять резюме, искать вакансии в интернете и других источниках, общаться с работодателями на собеседовании.

Индивидуальная встреча по трудоустройству занимает около часа. Кому-то достаточно одной беседы с карьерным экспертом, другие проходят несколько консультаций. Специалист сопровождает человека на каждом этапе трудоустройства до выхода на работу.

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу.

Желающим попасть на курсы необходимо обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону +7 (495) 260-52-89 или электронной почте eduprof@social.mos.ru.

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