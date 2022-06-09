Столичные психологи рассказали о дружбе

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Международный день друзей — он отмечается сегодня, 9 июня, — бесспорно, прекрасный повод, чтобы позвонить или встретиться с теми, кто порой нам ближе родных. Однако всегда ли так получается? О том, почему дружба бывает разной и как понять, насколько она настоящая, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Друзей можно встретить всегда и везде: в детском саду, школах и вузах, в армии и на работе, в больницах и путешествиях, среди соседей по даче и мастеров по маникюру, на шумных вечеринках и в аллее тихого парка, а с конца прошлого века, конечно же, в интернете. Однако парадокс: такое обилие кандидатов вовсе не гарантирует начала, а главное — продолжения с ними дружбы.

Истинные дружеские отношения всегда прекрасны, ведь на близких людей можно во всем положиться, быть с ними искренним и не ожидать осуждения. Популярна фраза о том, что дружба — понятие круглосуточное. И это действительно так: человек знает, что в любое время вправе обратиться к другу, либо позвонить среди ночи, чтобы поделиться своими бедами и заручиться его помощью или же, наоборот, поделиться радостью. Самое главное — товарищ не останется безучастным, а найти решение вдвоем гораздо легче, чем в одиночку. Да и почувствовать, что кто-то искренне радуется вместе с тобой, зачастую бесценно.

— Порой представлениями, в которых один партнер получается кем-то вроде постоянной «палочки-выручалочки», некоторые «друзья» руководствуются с целью получения выгод. На самом же деле обязательства, служащие залогом здоровых отношений, — иные, и касаются они не характеристик дружбы, а личностных черт самих друзей. Высокий эмоциональный интеллект, отсутствие «зацикленности» на себе и собственных проблемах, правдивость и искренность, умение признавать свои ошибки и мириться, искать компромиссы и ценить право на индивидуальность других — вот основные из них, — отметила психолог.

Свобода и доверие

О том, как надо дружить, написано много. Сегодня часто звучит идея о том, что дружеское общение требуется все время поддерживать: постоянно интересоваться происходящим в жизни друг друга, регулярно встречаться, вместе проводить досуг. Однако реалии современной жизни диктуют свои правила. Бывает, что, живя с близким человеком в одном городе, у вас даже нет времени вместе выпить кофе. Ни на этой неделе, ни на следующей. Но это вовсе не означает, что вы плохой друг.

Не стоит расстраиваться, если назначенные и долгожданные встречи откладываются — просто напишите веселую смс или отправьте голосовое сообщение, которые дадут понять подруге, что вы все равно рядом. Также некоторые полагают, что говорить правду без обиняков – исключительно дружеская привилегия. Разумеется, порой это очень нужно, только при этом важно быть осторожным и бережным к чувствам другого человека: далеко не все хочется обсуждать даже с лучшим другом, и иногда пусть и объективно верное мнение лучше оставить при себе. Самое главное — при возникновении каких-либо инцидентов старайтесь сразу все прояснять. В разных жизненных обстоятельствах случается всякое, так что прежде чем окончательно «сжигать мосты», поговорите с глазу на глаз: скорее всего, в размолвке всему виной ряд недоразумений.

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Отношения могут заканчиваться

Это абсолютная правда. И окончание дружбы вовсе не означает, что она была ненастоящей. Есть мнение, что истинная дружба начинается только с ранних лет и продолжается долгие годы. Однако остаемся ли мы сами прежними многие десятилетия спустя? Вот и то, что нас связывает, а порой и по-настоящему роднит с кем-то, может перестать для нас быть актуальным, исчерпать себя, а то и стать чуждым по ряду причин.

— Завершение отношений может быть совсем не связано с их обострением, ссорой, конфликтом или каким-нибудь инцидентом. Они могут постепенно сходить на нет либо прекратиться в одночасье обоюдно или односторонне. И хотя иногда это очень печально, вряд ли стоит сожалеть об «утраченном» — это прежде всего утрата потребности в том, что было так важно для вас именно в прошлом. Поэтому лучше поблагодарить за то хорошее, что принесли в свое время эти отношения, и отпустить их, став открытым для новых, — добавила специалист.

Дружеские отношения бывают разными, и, как правило, они далеки от параметров идеальных. Друг — это тот, с кем хорошо быть рядом. И если личное общение удается редко, то даже одного ощущения от присутствия в жизни близкого по духу человека уже достаточно для счастья.

Если по каким-то причинам вам сложно обрести настоящих друзей либо вы столкнулись со сложностями в дружеских отношениях, за консультацией можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи. Бесплатная поддержка доступна для каждого москвича в удобном для него формате. Услуги предоставляются очно и дистанционно. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

В случае, когда требуется экстренная связь с психологом, можно позвонить на круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 — с городского телефона, 8 (495) 051 — с мобильного. Либо воспользоваться форумом или чатом психологической поддержки на сайте службы www.msph.ru. Также на регулярной основе проходят бесплатные тематические вебинары.