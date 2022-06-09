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Григорий Гладков: Я помогаю молодым, как раньше помогали мне

Елена Грибкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Григорий Гладков: Я помогаю молодым, как раньше помогали мне
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Талантливый музыкант, он уже более сорока лет обитает в Москве, но не отрывается от своих корней — состоит сразу в двух землячествах: Брянском и Хабаровском. Брянщина — родина предков. А на Дальнем Востоке, в палате с видом на соседний Китай, он когда-то издал свой первый, младенческий крик.

— Григорий Васильевич, как полагаете, землячества — это вещь значимая?

— Несомненно. Землячества не дают людям забыть об их малой родине. Люди в возрасте, которые уже давно приехали в столицу, чего-то тут добились, служат вдохновляющим примером, а если они еще и активно взаимодействуют с теми, кто остался в крае, страна укрепляется. Я, кстати, принадлежу сразу к двум землячествам: к Хабаровскому по факту рождения и к Брянскому, откуда у меня отец, дед, прадед.

В честь деда-партизана меня и назвали. Его расстреляли немецкие оккупанты на глазах отца, так что Брянщина для меня святое место. По призыву Брянского землячества я всегда много ездил, проводил концерты, встречи.

Нас с отцом даже наградили медалями Брянской областной думы. Для хабаровчан же я сочинил две песни, про город Хабаровск и про Хабаровский край. Был объявлен конкурс, пришло множество текстов, и я из них, по несколько строчек из каждого, собрал уже окончательные произведения. Наше коллективное творчество вышло довольно удачным.

— Что для вас значит связь с малой родиной?

— Прежде всего нельзя забывать могилы предков. За ними нужно ухаживать, чтить память.

— Как вас встретила Первопрестольная?

— Ну я сюда уже приехал из Санкт-Петербурга и считал, впрочем, как все его гордые жители, что именно он главный город страны — остальные ниже рангом. Москва меня приняла хорошо, поэтому у нас сразу с ней сложились отношения.

Собственно, так и должно быть — это же столица России, центр государства, она обязана всех соотечественников принимать доброжелательно, из самых дальних уголков. Мне кажется, что даже популярного термина «понаехавшие» не должно здесь существовать — это же мегаполис для всех. Приехал ли человек туристом на неделю или остался тут учиться или работать, он должен ощущать себя хозяином. Если же его вдруг кто-то обижает, то за это должно быть наказание.

Григорий Гладков: Я помогаю молодым, как раньше помогали мне Фото: РИА Новости

— Земляки вам помогали?

— Безусловно. Мне есть кого благодарить, и я сегодня помогаю молодым, лауреатам различных фестивалей: поступить в вуз, а также внимательно изучаю все то творчество, что мне присылается, разбираю, рецензирую, советую выступить на определенных конкурсах.

Знаете, ко мне идут как ходоки к Ленину. Но я не ропщу, это действительно важно. Хотя справедливости ради должен сказать, что земляки делятся на две категории: те, кто тут и знать тебя не желает — земляк земляка ненавидит издалека, и те, кто неизменно рад своим. В землячество, разумеется, идут неравнодушные. Кстати, судьба меня связала с еще одним городом нашего региона — Благовещенском. Я стал президентом детского русско-китайского фестиваля «Детство на Амуре». Меня же крохой увезли из Хабаровска, и я смотрю на этих ребят, как они поют, танцуют, представляю себя среди них, таким образом восполняю свое детство на Амуре.

— Помните какую-нибудь трогательную историю, связанную с Дальним Востоком?

— В Хабаровске у меня живут два двоюродных брата: один кандидат наук, другой доктор наук, и иногда я к ним отправляюсь в гости. Однажды перед тем как поехать в аэропорт, мы все вместе гуляли возле моего роддома — величественного, старинного здания на площади, которое сейчас, увы, превращено в торговые ряды, и я в порыве чувств набрал родную землю в карманы пиджака и нагнулся, чтобы ее поцеловать.

Полицейский, видимо, решив, что я молюсь, сделал мне замечание. После этого эпизода родственники посадили меня на самолет, и я улетел. Дома жена удивилась земле в карманах, но я ее высыпал в цветочный горшок на окне, и теперь каждое утро знаю, что поливаю почву своего города (улыбается).

ДОСЬЕ

Гладков Григорий Васильевич, родился 18 июля 1953 г. в Хабаровске, но среднюю школу окончил в Брянске. Бард, композитор, телеведущий, рекордсмен России по количеству альбомов с песнями для детей. Выпускник Ленинградского госинститута культуры. С 1981 г. живет в Москве. Наиболее известны его произведения к мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», а также песенка «Если хозяин с тобой» для передачи «Дог-шоу. Я и моя собака».

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