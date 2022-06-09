Масштабная стройка: более 15 регионов России взяли шефство над разрушенными районами Донбасса

Сотрудник подразделений Комплекса городского хозяйства Москвы проводит работы по восстановлению одной из школ в Луганске / Фото: РИА Новости

Правительство России создало специальный штаб, который занимается вопросами восстановления освобожденных территорий ДНР, ЛНР и Украины. Специалистам предстоит отстроить разрушенное жилье, дороги, мосты, заводы и объекты социальной инфраструктуры. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, во сколько это обойдется России, кто будет работать на стройках и насколько затянется восстановление.

Готовы помогать

Сегодня на Донбасс завозят технику и строительные материалы из российских регионов. Москва будет курировать восстановление Донецка и Луганска, а Московская область возьмет шефство над Тельмановским и Новоазовским районами ДНР.

— По поручению президента России Москва окажет гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин. — Подписали соглашения о сотрудничестве и о побратимстве Москвы и Луганска. Наметили планы по восстановлению нормальной мирной жизни. В Луганске уже находятся порядка полутора тысячи специалистов разных подразделений Комплекса городского хозяйства Москвы и 500 единиц техники. Приступили к восстановлению школ, домов, коммунального хозяйства. В планах — благоустройство улиц, стадиона «Авангард», городского парка. Важно в короткие сроки устранить последствия боевых действий и подготовить инфраструктуру города к осенне-зимнему периоду. Уверен, что совместными усилиями и при поддержке жителей реализуем все планы.

В восстановлении инфраструктуры Донбасса принимают участие Дальний Восток, Башкирия, Чувашия, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Пензенская, Свердловская, Самарская, Тюменская, Челябинская области и другие регионы России. С рабочим визитом на Донбасс отправился губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отметил, что основная задача поездки — знакомство с Первомайским районом ДНР, над которым Курская область взяла шефство.

— Намерения нашего региона помогать в восстановлении муниципалитета закрепили юридически: с главой администрации Первомайского района ДНР Борисом Трима подписал соглашение о сотрудничестве. Планирую побывать на социальных объектах, где наша помощь нужна в первую очередь, — сообщил Роман Старовойт.

Также ДНР посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он подписал соглашение о помощи в восстановлении города с главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым.

— Мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Мы с главой администрации Макеевки это проговорили. Уверен, что в самое ближайшее время приступим к восстановительным работам, — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Важна подготовка

Первостепенная цель сегодня — разминировать территории. Процесс усложняется тем, что саперам приходится работать в условиях плотной застройки, где проживает большое количество мирного населения. Военные проводят на местах контртеррористическую операцию, в ходе которой работают как с военными, так и с гражданскими. Это замедляет процесс разминирования.

— Очистка местности от неразорвавшихся снарядов будет идти еще долго. Тысячи мин, в том числе противопехотных запрещенных, находят на прибрежных территориях, в жилых кварталах, в полях, — говорит военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. — Это очень кропотливая работа. Но, конечно, срок ее выполнения зависит от того, насколько быстро регионы будут переходить под контроль России.

К тому же прежде, чем приступать к восстановительным работам, необходимо тщательно подготовиться: оборудовать стройплощадки, городки для рабочих, завезти технику. Еще очень важно перед началом строительства расчистить улицы и дороги от завалов. Затем на освобожденные территории приедут эксперты. Они обследуют объекты инфраструктуры, решат, какие из них не подлежат восстановлению и их лучше снести, а какие еще можно отстроить заново. После этого нужно составить сметы, а потом к делу приступят геологи, геодезисты и другие специалисты по инженерным сетям. Первоочередная задача — восстановить коммуникации, вернуть в дома воду и газ, электроэнергию и тепло. Также предстоит окончательно решить вопрос со связью. По словам председателя Гильдии организаций строительного комплекса Московской торгово-промышленной палаты Вячеслава Семерина, предварительная стадия займет около трех-четырех месяцев. Только потом можно будет понять весь объем предстоящих работ.

— Любая стройка начинается с обустройства бетоносмесительных узлов. Нужно привезти оборудование, которое позволит производить на месте необходимые смеси, например цемент, — объясняет Вячеслав Семерин. — Далее встанет вопрос о поставках необходимых материалов и спецтехники. Их наверняка будут завозить железнодорожным транспортом, а после того, как разминируют порты, часть станут поставлять морским путем. Завозить нужно все — начиная от арматуры, кровельных, фасадных и отделочных материалов и заканчивая тяжелой техникой — строительными машинами, кранами.

Вячеслав Семерин добавил, что сегодня работы проводят экстренно, так как многие задачи нужно решать срочно. Как только стройка «встанет на рельсы», начнутся тендеры. Их проведут в соответствии с российским законодательством. После этого восстановление и ремонт зданий, школ, больниц и других важных объектов пойдет полным ходом.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Деньги есть

Подсчитать объемы финансирования, которые потребуются для восстановления Донбасса, эксперты пока не берутся. Говорят, что для этого сначала надо оценить объемы строительства. К тому же восстановление инфраструктуры — это не одноразовая трата, а длительный процесс. Поэтому, пока не закончилась спецоперация, сложно понять, сколько денег на это потребуется. Но в одном эксперты уверены — основной поток финансов пойдет на восстановление водо-, электроснабжения, детских и медицинских учреждений. Все остальное потребует предварительной тщательной оценки ущерба.

По словам ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, средства для поддержки Донбасса в России есть. Федеральный и региональные бюджеты по данным на март-апрель оказались в профиците, то есть доходы превысили расходы на триллион рублей. Но эта ситуация вскоре изменится. Правительство России направит на поддержку отечественной экономики, а именно на поддержку бизнеса, более восьми триллионов рублей. При таком развитии событий дефицит бюджета нашей страны составит в 2–2,5 раза больше запланированного. Но выход из ситуации уже нашли.

— Депутаты Госдумы в первом чтении уже приняли закон, благодаря которому мы можем финансировать дефицит бюджета непосредственно из Фонда национального благосостояния. Этого ресурса будет вполне достаточно, — говорит Никита Масленников. — В таком случае у нас останется источник средств для восстановления Донбасса, но его размеры крайне трудно оценить, пока не будут завершены боевые действия. Теоретически финансирование Донбасса будет осуществляться из трех источников — часть из региональных средств, часть из федерального бюджета и часть из резервного фонда правительства.

При этом эксперты сходятся во мнении, что сегодняшние инвестиции России в восстановление Донбасса принесут свои плоды в самом ближайшем будущем.

— Пройдет полтора-два года, и мы не узнаем Донбасс, — говорит Александр Михайлов. — Производственные цепочки уже сейчас выстроены таким образом, что используется сырье, добываемое на Донбассе. Если в них будут вовлекать продукцию заводов ДНР и ЛНР, то эти связи наладятся в очень короткое время и принесут ощутимую выгоду.

С таким мнением согласен экономист, руководитель консалтинговой компании Ибрагим Бадалов.

— Инвестиции в новые территории окупятся, если в долгосрочной перспективе в регионе будет стабильность, — считает Ибрагим Бадалов. — Главное, чтобы кураторы этих направлений инвестировали в первую очередь в производство, потому что сфера услуг сейчас гораздо менее актуальна.

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Нужно правильно подобрать рабочих

Шефство над Донбассом в первую очередь взяли российские регионы, успешные с экономической точки зрения и обладающие большим строительным, промышленным и финансовым потенциалом. Вероятнее всего, восстанавливать инфраструктуру освобожденных территорий будут за счет региональных кадров. Ведь для каменщиков, монтажников, крановщиков, слесарей и других представителей рабочих профессий из России это отличный шанс заработать. В то же время на стройку отправятся наши специалисты в узких областях, обладающие высокой квалификацией.

— Главное, чтобы на Донбассе работали россияне и местные жители с освобожденных территорий. Я категорически против использования труда мигрантов, — рассказывает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. — Иначе это будет означать утечку капитала из России. Гастарбайтеры не приносят прибыль государству. Но, в случае если будет использоваться труд граждан России или Донбасса, этот процесс может послужить драйвером роста экономики, ведь тогда деньги, выделенные на строительство, будут возвращаться обратно в казну. Наши люди будут получать зарплаты и платить налоги. Поскольку этот процесс потребует большого количества финансовых вложений, то целесообразно, чтобы эти вложения возвращались в российскую экономику, а не утекали на сторону. Затем донбасские предприятия, которые производили до 15 процентов ВВП на Украине и давали до четверти процентов всей валютной выручки, будут инкорпорироваться в российские экономические цепочки и приносить доход.

Таким образом, по словам Богдана Безпалько, гигантские финансовые вложения могут с лихвой окупиться в будущем.

Что касается квалифицированных кадров, которые сегодня наиболее востребованы в строительной сфере, то, по мнению Ибрагима Бадалова, их будут привлекать в основном из местного населения.

— По возможности также в восстановлении Донбасса будут участвовать специалисты из ближайших регионов, которые хорошо знают эти территории и с большей вероятностью будут готовы приехать, чем профессионалы из дальних регионов России, — считает Ибрагим Бадалов. — Привлечь людей издалека получится только тогда, когда там будет более стабильная ситуация, когда люди перестанут бояться снарядов и обстрелов. Но приезжих все равно будет немного, на мой взгляд, от силы около 20 процентов. Сейчас будут востребованы квалифицированные кадры в сфере производства и строительства — это инженеры, архитекторы и другие профессионалы, которые будут заниматься восстановлением старых и возведением новых объектов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всемирный банк в апреле 2022 года оценивал ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в 60 миллиардов долларов. Президент Украины Владимир Зеленский при этом называл цифру на порядок большую — 600 миллиардов долларов. По подсчетам замглавы бюджетного комитета Совета Федерации России Сергея Рябухина, восстановление жилья, объектов инфраструктуры и дорог в ДНР и ЛНР обойдется в 1,5 триллиона рублей за три года, или почти в 20 миллиардов долларов. Для сравнения — за восемь лет объем финансирования Крыма и Севастополя составил 1,37 триллиона рублей. Восстановление нормальной жизни на Донбассе обойдется дороже развития полуострова.

СПРАВКА

14 мая 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что Россия начала оказывать помощь ЛНР в восстановлении инфраструктуры. Тогда в регион прибыла первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов. 19 мая первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что российские регионы возьмут шефство над освобожденными районами Донецкой и Луганской Народных Республик. По его словам, такое решение было принято главой государства. Позже пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что каких-либо документов, распределяющих территории ЛНР и ДНР между российскими регионами, не требуется, так как каждый регион может брать шефство над районами по своему усмотрению. В числе первых, кто выразил желание помочь Донбассу, были более 15 регионов России.