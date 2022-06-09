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Стальные символы мужества русских солдат

Юлия Кучинина
Общество
Стальные символы мужества русских солдат
Глава города Ржев Роман Крылов с жительницей Тверской области получили Меч Победы в преддверии Дня России. Инкрустированный камнями клинок займет почетное место в городе воинской славы и будет символизировать вклад населенного пункта в Победу в Великой Отечественной войне / Фото: Андрей Лебедев / Музей Победы

9 июня в Музее Победы прошла торжественная церемония вручения Мечей Победы. Клинки вручили администрации городов, удостоенных звания «Город воинской славы».

В торжественной тишине Зала Славы Музея Победы на Поклонной горе звучат названия городов: «Анапа, Архангельск, Белгород, Брянск, Великие Луки...» В это же время к бронзовой фигуре Солдата-Победителя выходят их главы.

Чеканят шаг солдаты Президентского полка. В руках у них поблескивают Мечи Победы, каждый из которых сегодня отправится в свой город воинской славы. Один из награждаемых — глава Ржева Роман Крылов.

— Все мы знаем, какие кровопролитные бои были подо Ржевом. Ржевская земля — это символ великого подвига советского народа, символ силы, мужества, героизма и Победы, — говорит Роман Крылов.

Он добавляет, что Меч Победы будет передаваться из поколения в поколение. Таким образом, подвиг советского солдата в Ржевской битве будет увековечен.

Еще один Меч Победы стал ценным подарком для Архангельской области.

— Мы разместим символ так, чтобы каждый имел возможность его увидеть и прикоснуться к этой истории. Уже ведем переговоры с краеведческим музеем, продумываем программу демонстрации именного меча в других культурных учреждениях города, в школах и вузах, — подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

Всего у фигуры Солдата-Победителя торжественно вручают 45 клинков. Каждый из них — гордость оружейника.

— Мечи изготовлены вручную мастерами из Златоуста по уникальной технологии, которой уже несколько сотен лет, — рассказывает генеральный директор компании, которая сделала наградное оружие, Александр Сонич. — Сегодня этот метод, по которому на металл наносится гравировка и инкрустация камнями, — единственный в мире. Аналогов ей нет.

На стальном клинке каждого меча — дарственная надпись для награждаемого города. А на обратной стороне знаменитая цитата из исторического фильма про Александра Невского, который снял Сергей Эйзенштейн: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».

Оружие покрыто золотом, а также инкрустировано красным гранатом, который символизирует пролитую кровь, и голубым топазом — символом мира. Ножны украшают выгравированные портреты русских полководцев. Каждый меч в длину достигает полутора метров, из которых 120 сантиметров составляет длина клинка.

Да и весит такой сувенир солидно — почти пять килограммов. А еще клинок каждого меча украшен растительным орнаментом.

Традицию вручать Мечи Победы заложили в 2015 году. Тогда их получили девять городов-героев. Передача уникального оружия символизирует вклад каждого фронтового и тылового населенного пункта в Победу в Великой Отечественной войне. Сейчас традицию продолжили вручением мечей городам воинской славы, которые представляют 29 регионов страны.

Торжественную церемонию посетили статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков и Герои России — сенаторы России Юрий Воробьев, Виктор Бондарев, Александр Карелин и Дмитрий Перминов.

В Зале Славы собрались не только представители администраций городов, но и ветераны Великой Отечественной войны, а также почетные гости. Для председателя Совета ветеранов города Феодосии, генерала-майора Валерия Ракитянского слова о Великой Победе, которые звучат здесь сегодня, особенно значимы. Ведь он ребенок войны.

Ракитянский рассказывает, что мама родила его 22 июня 1941 года в окопе. А сам он офицер в третьем поколении. У него в семье было много военнослужащих. Дедушка, например, служил в царской армии, а отец погиб в 1944-м.

— Мы победили в те далекие 1940-е годы. Наши отцы и деды разгромили фашизм, уничтожили в его собственном логове в Берлине и освободили от него Европу, — говорит генерал-майор Валерий Ракитянский. — Победим и сейчас национал-фашизм на Украине и снова освободим людей от этой заразы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина Матвиенко, председатель Совета федерации федерального собрания России:

— Эта церемония — очень важный шаг для сохранения нашей памяти, увековечивания славы и передачи эстафеты уважения предков нашим детям и внукам. Мы проводим это мероприятие накануне Дня России, праздника, который объединяет все регионы страны. И эти клинки также станут подтверждением единства всех поколений, нашего единства и ответственности за судьбу нашей великой Родины.

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