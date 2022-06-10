Названы имена самых проблемных в разводе мужчин

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Некоторые имена наделяют своих обладателей качествами, создающими проблемы в семейной жизни. Ужиться с этими мужчинами трудно, а при расставании они становятся абсолютно невыносимы. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», мужчины с какими именами могут доставить немало проблем в случае развода.

Владимир

Со стороны он кажется спокойным и рассудительным. Лишь те, кто общается с ним близко, знают, как легко Владимир может выйти из себя. Его избраннице приходится непросто: этот мужчина не из тех, кто идет на компромиссы.

Если вы решили расстаться с Владимиром, на вас обрушится лавина эмоций. Во время вспышек гнева он плохо контролирует себя. Не ждите от него деликатности, берегите свои нервы, старайтесь не вступать в конфликты. Чтобы отстоять собственные интересы при разводе, общайтесь через посредников.

Олег

Обладатель этого имени отличается категоричным и жестким характером. Он всегда уверен в своей правоте и будет отстаивать ее до потери сил. Неважно, чем придется ради этого пожертвовать.

Если отношения потеряны и дело идет к расставанию, Олег становится мелочным и мстительным. Он не уступит вам ни в чем, никогда не станет просить прощения. Приготовьтесь к тому, что при разводе этот мужчина проявит фантастический эгоизм.

Артур

Самовлюбленный мужчина наделен упрямым и вспыльчивым характером. Если он уверен в своей правоте, переубеждать его бесполезно. Артур непостоянен в решениях и часто раздувает из мухи слона. Его скрытность не способствует созданию гармоничных отношений.

Проигрывать Артур не умеет и не любит, а развод считает личным поражением. Поэтому будет стараться вернуть избранницу: в ход пойдет манипуляции, показательные «раскаяния». Если вы твердо уверены в том, что вам не по пути, соберите волю в кулак: уйти от Артура будет нелегко.

Александр

Мужчина с этим именем производит впечатление дружелюбного, простого и открытого парня. Кажется, что у его любимой женщины никогда не будет повода для ссор и недоверия. Однако это ощущение обманчиво: Александр может подолгу держать камень за пазухой и накапливать негатив внутри. Периодически мужчина взрывается и высказывает все, что накипело. В этот момент он кажется слишком агрессивным и безрассудным. Атакуя женщину словами, он не думает о том, как сильно ранит ее.

После череды бурных скандалов дело может дойти до развода. Не удивляйтесь, если у вашего супруга обнаружатся тайные связи на стороне. Обиженный Александр будет поливать вас ненавистью и сарказмом. Но после расставания довольно быстро оставит в покое, переключившись на новую пассию.

Игорь

Этот мужчина требователен к супруге и очень ревнив. Он постоянно меняет мнение под действием обстоятельств, легко забывает обещания. При этом от женщины ожидает внимания, заботы и ответственности. С ним нелегко строить прочную семью. Игорь обидчив и страдает от постоянных перепадов настроения.

Даже при разводе он никогда не признает своих ошибок. Игорь может настраивать детей и друзей против бывшей жены, строить козни за ее спиной. Сохраняйте спокойствие: если ваша позиция будет твердой, то поводы для конфликтов постепенно исчерпаются.