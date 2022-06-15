Психологи помогут пациентам настроиться на лечение

Психолог Московской службы психологической помощи населению Светлана Михеева в кабинете Боткинской больницы, где она проводит консультации с онкобольными / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

15 июня в Комплексе социального развития Москвы объявили о запуске пилотного проекта по психологической поддержке пациентов с онкозаболеваниями.

Проект уже работает в Центре амбулаторной онкологической помощи Больницы имени С. П. Боткина и в двух других медучреждениях. По словам куратора проекта Ирины Соколовой, на первом этапе специалисты оценят востребованность психологической помощи.

— К психологу смогут обратиться как сами пациенты, так и их родственники, ведь им тоже бывает непросто справиться с новостью о диагнозе, — пояснила она.

В свою очередь, заместитель главного врача Боткинской больницы Дмитрий Греков отметил, что психологический настрой крайне важен при лечении серьезных и тяжелых заболеваний.

— Тот настрой, который формирует врач, бывает не всегда достаточен, поэтому теперь нам в этом будут помогать компетентные психологи, — сказал он.

В Центре амбулаторной онкопомощи для психологов выделили отдельные кабинеты.

Все консультации проходят за закрытыми дверями, в спокойной и конфиденциальной обстановке. По словам психолога Московской службы психологической помощи населению Светланы Михеевой, страшный диагноз для пациентов звучит как приговор.

— Это шоковое состояние, они не понимают, как жить дальше. Психолог помогает вернуть человека к жизни, осознать, что заболевание можно вылечить. Врачи работают с телом, а мы работаем с душой человека, — рассказала она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития:

— Мы понимаем, как важна поддержка пациентам, которые борются с онкозаболеваниями, а также их родным. Жители могут обратиться на горячую линию, получить психологическую помощь по телефону или записаться на очные консультации, которые проходят в центрах онкопомощи.