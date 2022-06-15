Глава Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова: Люди становятся волонтерами, чтобы отдавать свою любовь другим

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице продолжается прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций. О том, кто может подать заявку на получение финансовой поддержки, почему город помогает добрым проектам, а также как развивается волонтерское движение, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

— Екатерина Вячеславовна, стартовал прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для НКО. Какие изменения появились в конкурсе в этом году? Кто в нем может участвовать?

— Прием заявок стартовал 8 июня и продлится до 8 июля. У них, некоммерческих организаций, есть месяц на то, чтобы подать заявку. Для того чтобы принять участие в конкурсе, организация должна быть зарегистрирована в Москве, не иметь никаких налоговых задолженностей и предоставить три документа: гарантийное письмо, устав и заявление об участии в конкурсе. Все документы подаются в электронном виде. Более того, сейчас ведутся работы и над тем, чтобы отчетность по гранту можно было предоставлять дистанционно.

Этот запрос к нам поступил от самих НКО, и мы понимаем, почему это важно. Делаем все возможное, чтобы уже в этом году реализовать такую возможность. Если говорить о нововведениях, то в этом году мэр Москвы Сергей Собянин решил увеличить грантовый фонд конкурса с 400 до 600 миллионов рублей. Благодаря этому еще больше организаций смогут получить поддержку города.

— Какие направления волонтерской помощи в приоритете у города сейчас? Какие проекты вы ждете от НКО?

— Меня часто об этом спрашивают. И я скажу так: город поддерживает все те проекты и организации, которые интересны и востребованы самими москвичами. На конкурсе грантов у нас представлен большой спектр направлений — 12 номинаций, среди которых есть и молодежная политика, и поддержка семей, и патриотическое воспитание, и даже информационная безопасность. Кроме того, поучаствовать в конкурсе смогут как молодые организации, зарегистрированные более шести месяцев, так и опытные НКО. Для первых максимальная сумма гранта составит 500 тысяч рублей, для вторых — до пяти миллионов рублей.

— После того как завершится прием заявок, что будет дальше? Как и когда определят победителей конкурса?

— Будет экспертная оценка. Она продлится в течение месяца. Затем на площадке Общественной палаты Москвы состоится заседание, на котором определят победителей. Список организаций, которые получат гранты, будет официально объявлен 26 сентября. А реализовать проект можно будет в течение 2023 года.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

— Почему город уже много лет поддерживает НКО?

— Работа с некоммерческим сектором — это дорога с двусторонним движением. Фонды помогают городу, а мы в свою очередь помогаем им. И без их работы существование столицы уже трудно себе представить. Проекты, которые реализуют НКО, зачастую делаются быстрее, эффективнее и профессиональнее, потому что есть очень узкоспециализированные истории, где фонды гораздо большие эксперты, чем представители госорганов. Напомню, что у нас работает благотворительный сервис на mos.ru, который пользуется большой популярностью.

Сейчас в нем зарегистрированы 62 организации. Их благотворительные программы направлены на системную помощь. Например, фонд, который помогает животным, собирает на дом для кошек. И каждый горожанин может пожертвовать любую сумму на эту программу, а в следующем квартале он сможет узнать, на что конкретно потрачены его средства. Отчет публикуется на странице организации.

— Знаю, что у многих НКО остро стоит вопрос с помещениями. Город как-то помогает в этом плане? Как такое помещение получить?

— Да, конечно, правительство Москвы оказывает такую помощь. За прошлый год город выделил некоммерческим организациям 12 тысяч квадратных метров площадей. Чтобы получить помещение, НКО необходимо написать письмо с просьбой о такой поддержке и обосновать ее необходимость. Кроме того, у нас работает уникальная система Коворкинг-центров для НКО.

Сегодня в городе в каждом округе их открыто уже 11. Запрос на их использование от фондов составляет 104 процента. По сути, это такие площадки, где каждый может делать то, что считает нужным. Кому-то нужен зал для встреч с волонтерами, обучения добровольцев, выступлений. Кому-то требуется рабочее место с доступом в интернет. Мы также оказываем услуги типографии, печатаем бесплатно продукцию для организаций — буклеты, флаеры, листовки и многое другое.

— Большинство участников НКО — волонтеры. Сколько их сегодня в Москве?

— Сложно сказать, потому что невозможно считать добро по головам. Ведь если человек чем-то помог нуждающемуся, он уже сделал доброе дело. И необязательно это должно быть постоянное участие в чем-то. При этом могу сказать, что тех, кто причастен к добровольчеству в Москве, уже 767 тысяч человек. Это люди, которые на регулярной основе участвуют в каких-то мероприятиях, помогают фондам. На мой взгляд, это достаточно большое движение, которое невозможно ничем заменить. На всех городских мероприятиях, событиях работают наши волонтеры.

— В пандемию был всплеск активности волонтеров. А сегодня растет ли количество добрых людей в нашем городе?

— Да, увеличение числа добровольцев, людей, которые хотят делать добро, продолжается. После пандемии мы создали новый волонтерский клуб «Мы вместе». Всегда есть дела, есть те, кому нужна помощь. И участие добровольцев всегда будет востребовано.

— Какой показатель вовлеченности москвичей в волонтерство для вас — предел мечтаний, идеал? Хотелось ли бы вам, чтобы 50 процентов жителей города занимались благотворительностью? Реально ли это?

— Мы не стремимся к каким-то цифрам, но хотим, чтобы в Москве появилась именно культура волонтерства. Это гораздо больше, чем когда человек просто один раз что-то сделал хорошее. Добровольчество должно быть понятным и доступным для всех. Ведь очень многие, даже если и хотят помочь, просто не знают как. Чтобы как можно больше жителей столицы вовлекались в добрые дела, мы в этом году начали открывать окружные волонтерские центры.

Первый появился в Зеленограде, второй мы недавно открыли в Западном округе. Они небольшие, камерные, обязательно расположены в жилой застройке и в более отдаленных районах, чтобы местные неравнодушные жители могли прийти. Кроме того, сейчас ведется разработка новой электронной системы для волонтеров, чтобы буквально в один клик человек мог понять, где рядом нужна помощь.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

— Летом будут ли какие-то проекты, в которых смогут принять участие волонтеры?

— У нас постоянно что-то проходит. Сейчас в город после пандемии вернулись мероприятия различного характера. Безусловно, летом будет очень много спортивных событий. Вся информация о них есть на сайте «Мосволонтера». Любой может зайти, посмотреть и подать заявку на участие.

— Во время акции «Мы вместе» волонтерам, которые развозили продукты, предоставляли бесплатный проезд и парковку. Станут ли эти формы поощрения постоянными для активных участников волонтерского сообщества?

— Мы задавали этот вопрос самим волонтерам. Сейчас у нас, например, работают штабы по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской республик. Ребята помогают каждый день с 10 утра до 19 часов вечера.

Однако, по сути, работа ведется круглосуточно, потому что после закрытия центра вещи и товары, которые принесли люди, нужно отсортировать. Я хочу сказать всем огромное спасибо, потому что общими усилиями мы уже собрали 781,8 тонны различных предметов одежды, еды и товаров первой необходимости. Так вот, мы спросили у волонтеров, чем их поддержать, что нужно. А в ответ услышали — нам нужно лишь ваше внимание. Поэтому пока запроса на озвученные поощрения не было, но если он появится, то мы обязательно отреагируем.

Яркий тому пример — буквально на днях мэр Москвы подписал указ об учреждении почетного нагрудного знака для волонтеров столицы. Потому что как раз от людей было много обращений о том, что они хотят такой знак отличия. Медаль получилась очень красивой — там есть и сердце, и герб Москвы. Награждать ею будут ежегодно 30 человек, потому что это — знаковая городская награда. Определять лучших будет по заявкам экспертный совет по волонтерству и добровольчеству, который действует на площадке Общественной палаты. А одним из критериев для награждаемых станет волонтерская деятельность на протяжении не менее двух лет.

Активность должна быть отражена в волонтерской книжке, но если у человека ее вдруг не было, то тогда можно предоставить письма поддержки, подтверждающие такую активность.

— Как вы думаете, зачем люди приходят в волонтерство?

— На мой взгляд, это история про добро и любовь внутри, когда ты хочешь этим делиться с другими. В пандемию мы увидели, что у людей есть потребность, желание отдавать свою любовь окружающим, и сделать это можно, помогая нуждающимся. Это уникальная история времени, в котором мы живем. В этом году мы открыли штабы по сбору гуманитарной помощи — дверь в них не закрывается. Люди идут, приносят вещи, возвращаются снова и снова.

— Согласно опросу россиян Москва признана одним из самых благоприятных городов для молодежи. Вы согласны с этим?

— Да, безусловно. Мы периодически проводим и свои опросы тоже среди студентов и школьников. На вопрос, порекомендовал бы ты столицу по индексу NPS (индекс готовности рекомендовать. — «ВМ»), 98 процентов отвечают положительно.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

— А среди волонтеров больше всего молодежи?

— Сейчас нет такой возрастной категории, которая бы как-то выделялась. Среди добровольцев много и школьников, и людей старшего возраста — мы их называем «серебряные» волонтеры. Тем не менее если говорить по России, то средний возраст волонтера — 29 лет. Примерно такой же показатель и по Москве. Кроме того, преимущественно помогают другим женщины, но и мужчин-волонтеров тоже немало. Кстати, если говорить о «серебряных» добровольцах, то у нас даже есть 83-летний волонтер. Вообще люди старшего возраста очень активны и позитивны.

У нас даже есть такое направление «Волонтеры настроения». Именно старшее поколение на мероприятиях часто создает то самое настроение позитива и праздника, доброжелательности. Собирая команды волонтеров, мы стараемся включить в них людей разных возрастов, чтобы они учились друг у друга, обменивались опытом.

— Вы ранее говорили, что планируете больше вовлекать в волонтерское движение школьников. Уже запустили этот проект?

— Да, он называется «Первый шаг». «Первый шаг» — это программа круглогодичной очно-заочной формы обучения из двух модулей по популяризации волонтерства, поддержке социальных инициатив и созданию добровольческого центра в школе, а также изучению популярных направлений волонтерства в городе Москве.

— Сейчас идут разговоры о возрождении пионерского движения. Это будет больше про патриотизм или про добрые поступки?

— Мне кажется, это и про то, и про другое, потому что в пионерских организациях было много направлений — и экология, и помощь людям. Я и сама была пионером, но совсем недолго. Но я считаю, что это правильное решение — объединить всех ребят в такое движение, в котором будут добро, патриотизм, спорт, творчество. Это даст возможность им развиваться в том, что интересно.

— Патриотизм — что это для вас?

— Любовь к своей стране. Я патриот России, Москвы, в которой родилась и живу всю жизнь. На прошлой своей работе я много летала по всей стране. Сейчас тоже бывают поездки, но каждый раз хочется домой. Когда я откуда-то приезжаю, в этот же день иду гулять по городу. Для меня Москва — глоток воздуха. Я чувствую вкус и запах столицы, любуюсь ее красотой, а сейчас стало все еще красивее. Очень люблю центр города — я училась в школе на Большой Никитской улице. И сейчас, будучи взрослым человеком, часто возвращаюсь в места своего детства. Еще одно из таких — Воробьевы горы и смотровая площадка перед МГУ.

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ДОСЬЕ

Екатерина Вячеславовна Драгунова родилась 3 июня в городе Москве. Окончила Российский университет дружбы народов, факультет гуманитарных и социальных наук, специальность «философия», а затем магистратуру по специальности «политология». Трудовую деятельность начала в университете, который окончила. Затем была советником управления Департамента семейной и молодежной политики в ЮЗАО Москвы по вопросам опеки, попечительства и молодежной политике, руководила окружным исполнительным комитетом ЮЗАО МГРО Партии «Единая Россия».

С 2013 по 2014 год работала в префектуре ЮЗАО. После этого перешла работать в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). А с ноября 2018 года по настоящее время является председателем Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Замужем, воспитывает дочь.

КСТАТИ

В столице завершился проект «Время добра», организованный ресурсным центром «Мосволонтер». С 18 по 27 мая свыше двух тысяч добровольцев и неравнодушных москвичей поддержали более 40 полезных событий, благотворительных акций и мероприятий. Проект «Время добра» прошел при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, а также свыше 100 партнеров, среди которых городские организации, благотворительные фонды, приюты и центры для животных. Москвичи и добровольцы вместе создавали авторские картины, реставрировали книги, помогали животным в приютах, приводили в порядок парки, сажали деревья и участвовали в донорских акциях.