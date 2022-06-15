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Игра королей набирает обороты

Кирилл Васильев
Общество
Игра королей набирает обороты
Тренер клуба «Донецкая Каисса» Дмитрий Ткаченко (слева) играет тренировочную блиц-партию с воспитанником Никитой Денисенко / Фото: Кирилл Васильев / Вечерняя Москва

Шахматный клуб «Донецкая Каисса» забрал призовое место на международном турнире «Интеграция». Спецкор «Вечерней Москвы» узнал, как растят чемпионов.

«Не ходить в дебюте дважды одной и той же фигурой», «Остановиться, оценить, составить план и лишь тогда действовать» — таблички с шахматными заповедями расклеены по стенам клуба «Донецкая Каисса». Игре королей здесь учат почти 30 лет — с начала девяностых.

— За это время самый распространенный вопрос — что такое Каисса? — рассказывает тренер Дмитрий Ткаченко. — Это мифическая покровительница шахмат, ее выдумал один лондонский автор (востоковед Уильям Джонс. — «ВМ»).

На алтарь служения вымышленной богине Дмитрий положил почти 15 лет своей жизни: впервые он пришел в клуб в 2008 году, через два года занял место руководителя. Однако вскоре работу пришлось прервать — начался конфликт с Украиной.

— В 2014 году я жил в Киевском районе, где сейчас находится и клуб, в нескольких километрах от аэропорта. Когда автоматы застрочили практически на соседней улице, решил, что рано мне умирать. Уехал, — говорит Ткаченко. — А в 2016 году вернулся — понял, что мои навыки здесь нужны. В 2017 году перезапустил клуб.

Вернулся Ткаченко практически на пепелище: в начале войны из Донецка уехали многие шахматные тренеры, учить детей было некому. А спрос сохранялся.

— Дети приходят даже сейчас, когда бомбят. Кто-то сам, кого-то приводят, перед кем-то приходится с медальками-кубками плясать, чтобы увлечь, — объясняет тренер. — Дети находятся сейчас в очень сложной ситуации: в каждом кармане есть прямоугольная штука, поглощающая внимание. Но если дать альтернативу, хорошую, они ее выберут.

Своей главной задачей Дмитрий считает воспитание — если не чемпионов, то хотя бы просто достойных людей.

— Если человек выполнил второй взрослый разряд, то он уже не дурак, — считает Дмитрий. — Такие люди обычно самодостаточны. Шахматы не панацея, душу они не развивают — даже наоборот, растят тщеславие. Но развивают интеллект и характер.

Сейчас ученики «Донецкой Каиссы» показывают хорошие результаты Но предстоит решить еще много проблем.

— Чтобы развивать навык игры, нужно много соревноваться, «онлайн» не спасает, — говорит Дмитрий. — А очных турниров сейчас особо нет. Придется ориентироваться на Восток. Там ребята привыкли «пахать», с ними будет сложно.

Есть пробелы и в технике: шахматистам республики сложно даются дебюты. Правда, пережив начало партии, ребята дают жару противнику. И судя по успехам спецоперации, распространяется это не только на шахматы.

ЦИТАТА

Сергей Карякин, гроссмейстер:

— Я родился в Симферополе. Затем, в 9 лет, мы с родителями переехали в Краматорск, там была сильнейшая шахматная школа на Украине. Мы регулярно принимали участие в турнирах в Донецке и проводили сборы в Славянске. Благодаря сильным тренерам и собственной работоспособности именно там я сделал самый сильный шахматный скачок. В Крым я вернулся в 12 лет уже гроссмейстером.

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