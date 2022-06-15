Традиционная эстафета объединяла редакцию

Старт легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Вечерняя Москва» был дан 16 июня 1927 года. С тех пор соревнования на Садовом кольце стали традиционными и проходили вплоть до 2017 года. Победителю вручали главный переходящий трофей — серебряный ларец с инкрустацией. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о важности этого события для москвичей.
Эстафету сразу по достоинству оценили спортсмены. Для них участие и тем более победа были престижным делом, рассказал бывший заместитель главного редактора ≪Вечерней Москвы≫ Евгений Стрельчик.
— Легкоатлеты специально готовились к эстафете. Люди в целом относились с любовью и интересом к забегу, а для столицы он был важным и ярким событием. Эстафета помогала сплотить и сам коллектив редакции и укрепляла рабочий настрой, — сказал Евгений Стрельчик.
И если изначально соревнования проходили в разное время, то с 1954 года традиционной датой проведения эстафеты стало 2 мая. Именно с этого мероприятия в Москве открывался летний спортивный сезон.
— Для сотрудников ≪Вечерки≫ 2 мая было особенно важным днем, — сказал Евгений Стрельчик. — Эстафета не только поднимала спортивный дух, но и служила отличной площадкой для рекламы.
Он добавил, что желающих записаться на забег всегда было много. При этом ≪ВМ≫ выступала информационным партнером события.
— Основным направлением газеты было культурно-спортивное. Всего у ≪Вечерки≫ было три важных соревнования: легкоатлетическая и гребная эстафеты и зимний мотокросс. К слову, именно наша газета стала первой, на чьих мероприятиях для гостей работала походная кухня, — отметил Стрельчик.
Он добавил, что при составлении пригласительных билетов на состязание была использована картина ≪Эстафета≫ народного художника СССР Александра Дейнеки.
— А главный переходящий приз — серебряный ларец — был приобретен корреспондентом ≪Вечерней Москвы≫ Германом Колодным в 1927 году. Этот антикварный сундучок стал символом спортивных соревнований, — сказал Стрельчик.
СПРАВКА
Журналист и спортивный комментатор Вадим Синявский придумал оригинальный способ приема оперативной информации с эстафеты. Он собирал 30 детей, раздавал им по 15 копеек, а затем расставлял их на каждом этапе дистанции. Ребята звонили из телефонных автоматов и сообщали тройку лидеров. Это создавало в радиоэфире эффект полного присутствия.