Традиционная эстафета объединяла редакцию

Картина «Эстафета» народного художника СССР Александра Дейнеки. Одну из своих известнейших работ художник написал под впечатлением от соревнований на приз «Вечерки»

Старт легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Вечерняя Москва» был дан 16 июня 1927 года. С тех пор соревнования на Садовом кольце стали традиционными и проходили вплоть до 2017 года. Победителю вручали главный переходящий трофей — серебряный ларец с инкрустацией. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о важности этого события для москвичей.

Эстафету сразу по достоинству оценили спортсмены. Для них участие и тем более победа были престижным делом, рассказал бывший заместитель главного редактора ≪Вечерней Москвы≫ Евгений Стрельчик.

— Легкоатлеты специально готовились к эстафете. Люди в целом относились с любовью и интересом к забегу, а для столицы он был важным и ярким событием. Эстафета помогала сплотить и сам коллектив редакции и укрепляла рабочий настрой, — сказал Евгений Стрельчик.

И если изначально соревнования проходили в разное время, то с 1954 года традиционной датой проведения эстафеты стало 2 мая. Именно с этого мероприятия в Москве открывался летний спортивный сезон.

— Для сотрудников ≪Вечерки≫ 2 мая было особенно важным днем, — сказал Евгений Стрельчик. — Эстафета не только поднимала спортивный дух, но и служила отличной площадкой для рекламы.

Он добавил, что желающих записаться на забег всегда было много. При этом ≪ВМ≫ выступала информационным партнером события.

— Основным направлением газеты было культурно-спортивное. Всего у ≪Вечерки≫ было три важных соревнования: легкоатлетическая и гребная эстафеты и зимний мотокросс. К слову, именно наша газета стала первой, на чьих мероприятиях для гостей работала походная кухня, — отметил Стрельчик.

Он добавил, что при составлении пригласительных билетов на состязание была использована картина ≪Эстафета≫ народного художника СССР Александра Дейнеки.

— А главный переходящий приз — серебряный ларец — был приобретен корреспондентом ≪Вечерней Москвы≫ Германом Колодным в 1927 году. Этот антикварный сундучок стал символом спортивных соревнований, — сказал Стрельчик.

СПРАВКА

Журналист и спортивный комментатор Вадим Синявский придумал оригинальный способ приема оперативной информации с эстафеты. Он собирал 30 детей, раздавал им по 15 копеек, а затем расставлял их на каждом этапе дистанции. Ребята звонили из телефонных автоматов и сообщали тройку лидеров. Это создавало в радиоэфире эффект полного присутствия.