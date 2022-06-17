Больше, чем телевидение: любимые передачи и фильмы дома, на даче и в пути

Собраться всей семьей за просмотром любимого фильма — по-прежнему один из популярных вариантов досуга среди москвичей / Фото: SHUTTERSTOCK / FOTODOM

Для большинства из нас телевизор является не просто привычной, а необходимой вещью в доме. Новости, спорт, фильмы и сериалы, культура и путешествия, ток-шоу и музыка — это настоящее окно в мир. Но, оказывается, число тех, кто постоянно смотрит телевизор, сокращается.

По данным агентства «ТМТ Консалтинг», в первом квартале 2022 года число телезрителей платного ТВ в Москве сократилось на 0,4 процента. И единственной компанией, которая за это время наоборот увеличила число своих телезрителей в столице (на семь тысяч человек), стала МТС. Как это удается на фоне оттока у других, мы поговорили с Алексеем Ивановым, операционным директором МТС Медиа, управляющей всеми телевизионными сервисами Группы МТС.

— Алексей, правда ли, что люди стали меньше смотреть ТВ?

— Этот вопрос сложнее, чем кажется. Что мы понимаем под временем, когда кто-то смотрит телевизор? Когда ТВ включено и работает? Или когда все внимание сосредоточено на нем? У кого-то телевизор включен сутки напролет. Кто-то включает его в относительно фоновом режиме утром, собираясь на работу, и вечером в свободное время. Таких, кстати, подавляющее большинство. И кто-то включает определенные передачи или фильмы.

— Некоторые уверяют, что вообще не смотрят телевизор...

— Да, бывает, что такого предмета, как телевизор у человека в квартире просто нет. Но зато у него стоит несколько приложений на смартфоне и планшете, может быть, даже разных, где он смотрит или спортивные трансляции, или фильмы, или новости. Он уже не считается зрителем линейного ТВ. Но при этом, по сути, им остается.

— То есть «все — сплошное телевидение»?

— Ну, нет. То, что раньше давал телевизор, теперь люди получают и из других источников. В первую очередь из интернета. Те же фильмы, новости и так далее. В Москве и крупных мегаполисах вообще другая история: тут людям есть чем заняться. Постоянные городские праздники и программы, музеи, парки, рестораны, клубы, спортивные залы. Все они конкурируют с телевизором за время, которое москвич готов потратить на отдых и развлечения. Поэтому тенденция, в целом, понятна.

— При этом МТС удается увеличивать число телевизионных пользователей. За счет чего?

— В первую очередь за счет комплексных вариативных продуктов. Мы уже давно называем себя экосистемой: то есть некой органичной системой сервисов, которые можно объединить. И людям это интересно. Например, большинство наших линейных телевизионных продуктов — и в Москве, и за городом через спутник — можно подключить вместе с онлайн-кинотеатром KION. Это удобно. KION можно установить на домашний телевизор, если это smart, смотреть в пути на смартфоне или планшете. А на даче установить спутниковое ТВ. Мы стараемся сделать набор каналов более универсальным.

И наш пользователь знает, что в любой ситуации, в любом месте и с любого устройства он может посмотреть то, что ему интересно. Кроме того, в KION огромная библиотека фильмов и сериалов. Гораздо больше того, что показывают по телевизору даже с самым большим набором каналов.

И это дает дополнительные возможности. Мы, например, видим, что даже наши подписчики линейного ТВ в Москве, если у них есть доступ к библиотеке фильмов по выбору, все чаще обращаются к ней, а не к программам телеканалов, когда смотрят ТВ.

— Эта тенденция продолжится?

— Думаю, да. Но люди все равно еще долго будут смотреть телевизор как источник новостной информации и зрелищ, останутся востребованы тематические передачи и каналы, и, конечно, фильмы и сериалы. Но технологии будут меняться. И мы уже это видим.

Что смотрели горожане в мае:

МТС проанализировала, что смотрели москвичи в мае. Почти половина зрителей отдали предпочтение кино и сериалами (49,5 процента). На втором месте — развлекательные каналы и передачи (15,3 процента). На третьем — программы и передачи для детей (почти десять процентов). Далее следуют познавательные и региональные телеканалы. Вторую пятерку рейтинга составляют информационные, музыкальные, спортивные, эротические и посвященные хобби и досугу телеканалы. Половина подписчиков, имеющих возможность смотреть фильмы и сериалы по запросу, предпочитают именно этот контент телеканалам.