ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Больше, чем телевидение: любимые передачи и фильмы дома, на даче и в пути

Ирина Петрова
Общество
Больше, чем телевидение: любимые передачи и фильмы дома, на даче и в пути
Собраться всей семьей за просмотром любимого фильма — по-прежнему один из популярных вариантов досуга среди москвичей / Фото: SHUTTERSTOCK / FOTODOM

Для большинства из нас телевизор является не просто привычной, а необходимой вещью в доме. Новости, спорт, фильмы и сериалы, культура и путешествия, ток-шоу и музыка — это настоящее окно в мир. Но, оказывается, число тех, кто постоянно смотрит телевизор, сокращается.

По данным агентства «ТМТ Консалтинг», в первом квартале 2022 года число телезрителей платного ТВ в Москве сократилось на 0,4 процента. И единственной компанией, которая за это время наоборот увеличила число своих телезрителей в столице (на семь тысяч человек), стала МТС. Как это удается на фоне оттока у других, мы поговорили с Алексеем Ивановым, операционным директором МТС Медиа, управляющей всеми телевизионными сервисами Группы МТС.

Больше, чем телевидение: любимые передачи и фильмы дома, на даче и в пути

— Алексей, правда ли, что люди стали меньше смотреть ТВ?

— Этот вопрос сложнее, чем кажется. Что мы понимаем под временем, когда кто-то смотрит телевизор? Когда ТВ включено и работает? Или когда все внимание сосредоточено на нем? У кого-то телевизор включен сутки напролет. Кто-то включает его в относительно фоновом режиме утром, собираясь на работу, и вечером в свободное время. Таких, кстати, подавляющее большинство. И кто-то включает определенные передачи или фильмы.

— Некоторые уверяют, что вообще не смотрят телевизор...

— Да, бывает, что такого предмета, как телевизор у человека в квартире просто нет. Но зато у него стоит несколько приложений на смартфоне и планшете, может быть, даже разных, где он смотрит или спортивные трансляции, или фильмы, или новости. Он уже не считается зрителем линейного ТВ. Но при этом, по сути, им остается.

— То есть «все — сплошное телевидение»?

— Ну, нет. То, что раньше давал телевизор, теперь люди получают и из других источников. В первую очередь из интернета. Те же фильмы, новости и так далее. В Москве и крупных мегаполисах вообще другая история: тут людям есть чем заняться. Постоянные городские праздники и программы, музеи, парки, рестораны, клубы, спортивные залы. Все они конкурируют с телевизором за время, которое москвич готов потратить на отдых и развлечения. Поэтому тенденция, в целом, понятна.

— При этом МТС удается увеличивать число телевизионных пользователей. За счет чего?

— В первую очередь за счет комплексных вариативных продуктов. Мы уже давно называем себя экосистемой: то есть некой органичной системой сервисов, которые можно объединить. И людям это интересно. Например, большинство наших линейных телевизионных продуктов — и в Москве, и за городом через спутник — можно подключить вместе с онлайн-кинотеатром KION. Это удобно. KION можно установить на домашний телевизор, если это smart, смотреть в пути на смартфоне или планшете. А на даче установить спутниковое ТВ. Мы стараемся сделать набор каналов более универсальным.

И наш пользователь знает, что в любой ситуации, в любом месте и с любого устройства он может посмотреть то, что ему интересно. Кроме того, в KION огромная библиотека фильмов и сериалов. Гораздо больше того, что показывают по телевизору даже с самым большим набором каналов.

И это дает дополнительные возможности. Мы, например, видим, что даже наши подписчики линейного ТВ в Москве, если у них есть доступ к библиотеке фильмов по выбору, все чаще обращаются к ней, а не к программам телеканалов, когда смотрят ТВ.

— Эта тенденция продолжится?

— Думаю, да. Но люди все равно еще долго будут смотреть телевизор как источник новостной информации и зрелищ, останутся востребованы тематические передачи и каналы, и, конечно, фильмы и сериалы. Но технологии будут меняться. И мы уже это видим.

Что смотрели горожане в мае:

МТС проанализировала, что смотрели москвичи в мае. Почти половина зрителей отдали предпочтение кино и сериалами (49,5 процента). На втором месте — развлекательные каналы и передачи (15,3 процента). На третьем — программы и передачи для детей (почти десять процентов). Далее следуют познавательные и региональные телеканалы. Вторую пятерку рейтинга составляют информационные, музыкальные, спортивные, эротические и посвященные хобби и досугу телеканалы. Половина подписчиков, имеющих возможность смотреть фильмы и сериалы по запросу, предпочитают именно этот контент телеканалам.

Телевидение МТС онлайн-сервис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте