Какие сорта огурцов можно высаживать в июне

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Весна была холодной, лучшим временем посадки огурцов стала середина июня. Теперь сажать их нужно уже рассадой. О том, какие сорта стоит выбирать, рассказал «Вечерней Москве» биолог Михаил Краснов.

Многие огородники уже посадили огурцы в теплицы. Что же касается грунтовых огурчиков, то если вы с этим не спешили, хорошо: теплолюбивые огурцы крайне болезненно относятся к похолоданиям, и, даже если их укрывают, нередко болеют от перепадов температуры. Но теперь угроза возвратных заморозков, надо надеяться, полностью миновала.

Впрочем, лето обещают неровным, а огурцы страдают даже от температуры в 9 градусов по ночам. Есть ли способ растить их с минимальными рисками? Некоторые считают, что, например, посаженные в бочках огурчики защищены от холодов лучше, чем те, что сидят на грядках.

Спасает огурчики от ночного холода и толстый слой мульчи зеленой травой: разогреваясь за день, она хранит тепло до утра, и в сочетании с укрытием нетканым материалом посадки оказываются надежно защищены.

В теплицы в холодные ночи рекомендуется ставить ведра с нагретыми на огне камнями и кирпичами: до утра они тепло, конечно, не сохранят, но и того, что отдали, будет достаточно.

Не забывайте и о поливе: мало того что огурцы воду любят, они еще и радуются ее испарению, в котором им тепло!

«Алексеич F1»

Этот огурчик несколько капризен: любит тепло, не переносит тугие почвы, болезненно реагирует на ночные холода. Но зато он вкусен, в равной степени хорош как в засолке, так и в салате, ароматен и урожаен: с 1 кв. метра вы соберете больше 14 кг плодов, очень качественных и как будто калиброванных.

«Спарта F1»

Это сорт для тех, кто... не отличается трудолюбием. Плодоносит этот гибрид исправно, созревает «волнами», достигает спелости при длине от 7 до 10 см, с некрупными семенами. Прекрасен и в свежем виде, и для консервации, урожай приносит на протяжении нескольких месяцев. Любит подкормки, учтите это!

Закусочная смесь

Самые аппетитные консервы без огурцов не обходятся. Соберите плоды-малыши: колечки кабачков, огурчики, черри, патиссончики, можно добавить стручки фасоли или бобов. Замаринуйте, можно добавить чуть больше уксуса и немного чеснока.

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«Родничок F1»

Уже на протяжении многих лет огородники хранят верность этому огурчику, считая его чемпионом по вкусу, неприхотливости, болезнеустойчивости. «Родничок» крайне редко горчит, отлично хрустит в засолке и приносит с квадратного метра до 7–8 кг плодов.

Секрет красоты

«Попки» огурцов, оставшиеся после приготовления салата, измельчите в блендере, добавьте пару ягод клубники, немного сока лимона, разлейте в формочки и поставьте в морозилку. Когда смесь замерзнет, ссыпьте кубики льда в контейнер — зимой их можно будет использовать как протирку для лица.

«Разносол F1»

Особенность этого огурчика в том, что его прекрасные вкусовые свойства после засолки и маринования усиливаются. Огурчики вырастают небольшими, плотными, после консервирования не теряют хрусткости, а с 1 кв. метра грядки можно снять до 15 кг! Этот огурец хорош в салатах, но все же его предназначение именно заготовки.

«Буян F1»

Огурец оправдывает свое название! Плетутся его побеги не слишком бурно, но зато очень устойчивы к инфекциям, зеленеют до осени и приносят море огурчиков с легким белым опушением. С 1 кв. метра снимают до 12 кг огурцов.

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Чтобы банки не взрывались

Проблема «бомбажности» огурцов решается просто: перед консервацией плоды нужно выдержать три дня в рассоле (2 ст. ложки соли на 1 литр воды), они за это время перебродят, рассол помутнеет (в него выделится молочная кислота, которая как раз и провоцирует вздутие крышек). После этого рассол надо вылить, огурчики подержать в воде и засолить, но уже без риска «взрывов». Рассол будет прозрачным. На хрусткость предварительная засолка не влияет.

«Герман»

Этот сорт хорошо известен любителям засолки, причем растет он и в теплице, и в открытом грунте. Увы, его минус поклонникам также известен: он еще больше, чем другие огурцы, не любит холода и тяжело переживает ночные низкие температуры. Но в целом сорт хорош: вкусен, урожаен, сочен.

«Санькина любовь F1»

Этот огурчик в основном едят сырым, он очень вкусен, пахнет зеленью. Ценность гибрида в том, что он приносит очень большое количество плодов небольшого размера. Корнишончики прекрасно маринуются и очень вкусны в сочетании с черри. При умелом уходе «Санькина любовь» плодовита: до 35 кило с кв. метра!

Шершавая и милая

Если вы никогда не сажали мелотрию шершавую, имеет смысл посадить ее, скажем, возле беседки или опоры: растет эта лиана быстро, дает бурную зеленую массу и выглядит экзотично. Ее плоды съедобны, но, прежде чем сажать необычное растение «в промышленных масштабах», нужно понять, насколько вам нравится его вкус. Небольшие плоды мелотрии (до 3 см) напоминают арбузики, их едят в салатах, маринуют и подают к мясу и рыбе. В декоративном смысле лиана незаменима, ведь листья ее не желтеют и после сбора урожая. Едят и клубни, образующиеся на корнях, они очень вкусны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваненко, повар:

— Многие любители путешествий знают особенную фишку Суздаля: это огуречное варенье. Существует несколько рецептов его варки. На мой взгляд, самое интересное — с лаймом и мятой. На килограмм огурцов берут 500– 600 граммов сахара, 3 лайма и немного мяты. Огурцы режут кубиками, засыпают на пару часов сахаром, ставят на огонь, доводят до кипения, добавляют тертую цедру и сок лаймов, дают покипеть 10 минут, снимают с огня и дают постоять, а затем повторяют процесс трижды. Когда варят в третий раз, добавляют мяту веточками, а затем выбрасывают ее из сиропа и закатывают варенье