ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Разведут на собственном участке: как владельцам дач уберечь себя от мошеннических уловок

Ольга Никитская

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Разведут на собственном участке: как владельцам дач уберечь себя от мошеннических уловок
Фото: Unsplash

Юристы предупредили россиян об участившихся случаях мошенничества, связанных с благоустройством дачных участков. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как не попасться на уловки тех, кто желает обогатиться за ваш счет.

…Елена и Михаил Н., жители одного из садовых товариществ под Наро-Фоминском, решили положить плитку — сделать за воротами в конце участка площадку под автомобиль. Подсчитали площадь с учетом того, что надо поставить еще и прицеп, оказалось — 60 квадратных метров. За плиткой отправились на ближайший плиточный завод. Им все рассказали, объяснили: плитка разная, есть подешевле, с «просолами», есть подороже, хоть крупная, хоть мелочь.

Оказалось, есть неподалеку и аффилированная (присоединенная. — «МВ») с заводом фирмочка по укладке этой самой плитки. Организация условная — так, отвоевавшие место под солнцем «представители услуг», «обойти» которых почти невозможно, ведь даже на заводе намекают, что лучше этих работников плитку не положит никто. Супруги позвонили, им тут же назвали цену: 2500 рублей за «квадрат». Перемножив 60 на 2500 и добавив стоимость машины песка, заказчики покряхтели, но с суммой согласились.

Работник приехал буквально через полчаса, был приветлив, готов был приступить к выполнению задания хоть сейчас. Но тут Елена решила уточнить итоговую сумму и обомлела: сначала «работник» начал говорить что-то про «потом договоримся», а потом выдал: «Под ключ — 300 тысяч». Когда заказчики, обомлев от суммы, отказались от «предложения», им тут же сумму снизили до… 250 тысяч! Правда, они отказались и от этого «предложения», почуяв неладное.

Комментирует ситуацию юрист Анатолий Береговой:

— Отказались — и правильно сделали. Судя по всему, сумма выросла почти вдвое, поскольку «услугодатель» оценил стоимость машины заказчиков и попробовал сыграть «на дурака». Тут дачникам нужно запомнить самое главное правило подобных «сделок»: никаких «потом», обо всем надо договариваться только «на берегу», и о каких бы работах ни шла речь, и стоимость их, и суммы нужно четко прописывать хотя бы на обычной бумаге. Там же должны стоять и сроки исполнения работ. Главный принцип «частников» — урвать побольше. Если изначально не договориться о суммах за каждый сделанный ими шаг, вы рискуете остаться без штанов: вам расскажут, что понадобилось больше материалов, что работы были труднее, чем предполагалось, и так далее. Ну и не поленитесь посмотреть на образцы творчества этих мастеров, иногда это отрезвляет. Никаких «потом договоримся» быть не должно! Не бойтесь отстаивать свои права. Проверяйте качество материалов, если речь идет о стройке, толщину плитки и профиля полотна для забора. Это нормальное поведение рачительных хозяев.

Разведут на собственном участке: как владельцам дач уберечь себя от мошеннических уловок Фото: Unsplash

А у нас на даче газ

Сейчас, когда во многих садовых товариществах проводится газификация, появилось немало «организаций», готовых взять на себя профилактическое обслуживание газовых котлов — дешевле, чем официальные газовые хозяйства.

Комментирует ремонтник газового оборудования Владимир Подлесных:

— Правда, сам сталкивался с ситуацией, когда горе-мастера предлагают свои услуги по профилактическому осмотру оборудования и котлов вдвое дешевле, чем газовщики. Это предлагали моим соседям по даче, жителям Одинцовского района. Надо понимать: заниматься профилактическим обслуживанием оборудования могут только те фирмы, которые имеют на это разрешение или лицензию. Мой совет — обращайтесь к официальным структурам, тогда будете защищены и получите помощь в любой момент.

Документ на малину

Волшебные глицинии, ежевичные деревья, сливы размером с кокосовый орех, садовая клюква с теннисный мяч — этих чудес вам сейчас пообещать могут столько, сколько не снилось и Гансу Христиану Андерсену. Мы все знаем, как опасно покупать саженцы на стихийных рынках и у дорог, но покупаем, ведясь на симпатичную цену. Да, таких рыночков стало меньше, но торговцы не пойми чем все же не исчезли и продолжают нас «обувать».

Комментирует биолог Михаил Краснов:

— Дельцы придорожного бизнеса могут накопать «элитной» малины в ближайшем лесу, а также впарить черенок от старой лопаты под видом колонновидной развесистой клюквы. Все наши проколы — от жадности и самоуверенности: «Уж нас-то не обманут!» Качественный материал продается только в питомниках. Да, он будет дороже, чем на таких рыночках, но зато вы купите то, что хотели, и при желании можно получить документ на это растение. Заключив же с питомником договор на посадку ценного саженца, вы получите гарантию и того, что в случае гибели он будет заменен на такой же — важно проследить, чтобы этот пункт в договоре был.

Чтобы дорожка не уплыла

Предложения превратить ваш участок в цветущий сад встречаются все чаще. Выглядят предложения привлекательно: раз, два, три — и вот вам и дорожки, и посадки, и все — за три копейки. Но так не бывает.

Комментирует гендиректор бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры» Мария Цепкова:

— Увы, клиенты часто бывают наивными. Дешево сделать дорожки общей длиной в 500 метров, как попросили меня в прошлом году, просто невозможно. Если кто-то это обещает, насторожитесь: это означает, что через год-два дорожки «поплывут» или разломаются, поскольку сделают их из некачественной плитки и не по правилам. То же самое относится и к посадкам. Мошенников полно, доверяя непроверенным «фирмам», вы рискуете получить на участке массу растений, которые погибнут в первый же год — не перезимовав или засохнув.

Люди часто не разбираются в тех же хвойниках, берут те, что подешевле, и в итоге затраты хозяев не оправдываются. Также опасно доверять обрезку растений «спецам», которые, разъезжая по садовым товариществам, предлагают свои услуги практически круглогодично. Возьмут с вас копейки, а в итоге останетесь без деревьев вообще, такие случаи были, и их немало!

Строительство Дача Растения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте