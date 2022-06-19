Разведут на собственном участке: как владельцам дач уберечь себя от мошеннических уловок

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Юристы предупредили россиян об участившихся случаях мошенничества, связанных с благоустройством дачных участков. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как не попасться на уловки тех, кто желает обогатиться за ваш счет.

…Елена и Михаил Н., жители одного из садовых товариществ под Наро-Фоминском, решили положить плитку — сделать за воротами в конце участка площадку под автомобиль. Подсчитали площадь с учетом того, что надо поставить еще и прицеп, оказалось — 60 квадратных метров. За плиткой отправились на ближайший плиточный завод. Им все рассказали, объяснили: плитка разная, есть подешевле, с «просолами», есть подороже, хоть крупная, хоть мелочь.

Оказалось, есть неподалеку и аффилированная (присоединенная. — «МВ») с заводом фирмочка по укладке этой самой плитки. Организация условная — так, отвоевавшие место под солнцем «представители услуг», «обойти» которых почти невозможно, ведь даже на заводе намекают, что лучше этих работников плитку не положит никто. Супруги позвонили, им тут же назвали цену: 2500 рублей за «квадрат». Перемножив 60 на 2500 и добавив стоимость машины песка, заказчики покряхтели, но с суммой согласились.

Работник приехал буквально через полчаса, был приветлив, готов был приступить к выполнению задания хоть сейчас. Но тут Елена решила уточнить итоговую сумму и обомлела: сначала «работник» начал говорить что-то про «потом договоримся», а потом выдал: «Под ключ — 300 тысяч». Когда заказчики, обомлев от суммы, отказались от «предложения», им тут же сумму снизили до… 250 тысяч! Правда, они отказались и от этого «предложения», почуяв неладное.

Комментирует ситуацию юрист Анатолий Береговой:

— Отказались — и правильно сделали. Судя по всему, сумма выросла почти вдвое, поскольку «услугодатель» оценил стоимость машины заказчиков и попробовал сыграть «на дурака». Тут дачникам нужно запомнить самое главное правило подобных «сделок»: никаких «потом», обо всем надо договариваться только «на берегу», и о каких бы работах ни шла речь, и стоимость их, и суммы нужно четко прописывать хотя бы на обычной бумаге. Там же должны стоять и сроки исполнения работ. Главный принцип «частников» — урвать побольше. Если изначально не договориться о суммах за каждый сделанный ими шаг, вы рискуете остаться без штанов: вам расскажут, что понадобилось больше материалов, что работы были труднее, чем предполагалось, и так далее. Ну и не поленитесь посмотреть на образцы творчества этих мастеров, иногда это отрезвляет. Никаких «потом договоримся» быть не должно! Не бойтесь отстаивать свои права. Проверяйте качество материалов, если речь идет о стройке, толщину плитки и профиля полотна для забора. Это нормальное поведение рачительных хозяев.

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А у нас на даче газ

Сейчас, когда во многих садовых товариществах проводится газификация, появилось немало «организаций», готовых взять на себя профилактическое обслуживание газовых котлов — дешевле, чем официальные газовые хозяйства.

Комментирует ремонтник газового оборудования Владимир Подлесных:

— Правда, сам сталкивался с ситуацией, когда горе-мастера предлагают свои услуги по профилактическому осмотру оборудования и котлов вдвое дешевле, чем газовщики. Это предлагали моим соседям по даче, жителям Одинцовского района. Надо понимать: заниматься профилактическим обслуживанием оборудования могут только те фирмы, которые имеют на это разрешение или лицензию. Мой совет — обращайтесь к официальным структурам, тогда будете защищены и получите помощь в любой момент.

Документ на малину

Волшебные глицинии, ежевичные деревья, сливы размером с кокосовый орех, садовая клюква с теннисный мяч — этих чудес вам сейчас пообещать могут столько, сколько не снилось и Гансу Христиану Андерсену. Мы все знаем, как опасно покупать саженцы на стихийных рынках и у дорог, но покупаем, ведясь на симпатичную цену. Да, таких рыночков стало меньше, но торговцы не пойми чем все же не исчезли и продолжают нас «обувать».

Комментирует биолог Михаил Краснов:

— Дельцы придорожного бизнеса могут накопать «элитной» малины в ближайшем лесу, а также впарить черенок от старой лопаты под видом колонновидной развесистой клюквы. Все наши проколы — от жадности и самоуверенности: «Уж нас-то не обманут!» Качественный материал продается только в питомниках. Да, он будет дороже, чем на таких рыночках, но зато вы купите то, что хотели, и при желании можно получить документ на это растение. Заключив же с питомником договор на посадку ценного саженца, вы получите гарантию и того, что в случае гибели он будет заменен на такой же — важно проследить, чтобы этот пункт в договоре был.

Чтобы дорожка не уплыла

Предложения превратить ваш участок в цветущий сад встречаются все чаще. Выглядят предложения привлекательно: раз, два, три — и вот вам и дорожки, и посадки, и все — за три копейки. Но так не бывает.

Комментирует гендиректор бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры» Мария Цепкова:

— Увы, клиенты часто бывают наивными. Дешево сделать дорожки общей длиной в 500 метров, как попросили меня в прошлом году, просто невозможно. Если кто-то это обещает, насторожитесь: это означает, что через год-два дорожки «поплывут» или разломаются, поскольку сделают их из некачественной плитки и не по правилам. То же самое относится и к посадкам. Мошенников полно, доверяя непроверенным «фирмам», вы рискуете получить на участке массу растений, которые погибнут в первый же год — не перезимовав или засохнув.

Люди часто не разбираются в тех же хвойниках, берут те, что подешевле, и в итоге затраты хозяев не оправдываются. Также опасно доверять обрезку растений «спецам», которые, разъезжая по садовым товариществам, предлагают свои услуги практически круглогодично. Возьмут с вас копейки, а в итоге останетесь без деревьев вообще, такие случаи были, и их немало!