Как подобрать подарок без вреда для семейного бюджета

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Правильно выбрать подарок даже для близкого человека не так просто: подаренная вещь должна порадовать и при этом не разорить семейный бюджет.

Подарки, которые мы делаем родным, друзьям или коллегам, — как лакмусовая бумажка, определяющая наше к ним отношение. И дело вовсе не в стоимости подарка, а в умении выбрать по-настоящему нужную вещь, которая принесет положительные эмоции и радость тому, кому вы ее дарите.

Было бы неплохо планировать покупку подарков заранее. Для этого следует составить список торжественных событий, включающий дни рождения близких и друзей, праздники, иные памятные даты, вспомнить, что традиционно дарят в эти дни, или поинтересоваться, что именно хотел бы получить в подарок близкий вам человек.

Это позволит спрогнозировать расходы в течение года и грамотно подойти к планированию личного бюджета. Список подарков поможет сэкономить деньги. Заблаговременно определившись с выбором, можно приобрести подарок по выгодной цене или акции (специальному предложению). Следить за изменением цены, появлением скидок можно на маркетплейсах — торговых площадках, реализующих товары и услуги продавцов через интернет.

В случае изготовления подарка по индивидуальному заказу следует учитывать, что производство и доставка таких товаров требует временных затрат.

Онлайн-покупки не ограничиваются маркетплейсами. Выбрать товары по категориям и наиболее выгодным условиям помогут кешбэк-сервисы, позволяющие вернуть часть потраченных денежных средств. Размер кешбэка может варьироваться в зависимости от магазина и типа товаров. Как правило, сумма возврата за одну финансовую операцию составляет от 1 процента до 15 процентов.

Сайты с купонами и сертификатами на приобретение различных товаров и услуг со скидкой — еще один полезный инструмент поиска подарков. Площадки содержат широкий ассортимент специальных предложений по различным тематикам: от кафе и ресторанов, красоты и здоровья до отдыха и путешествий. Необходимо учитывать, что сертификаты платные. Их цена и размер предоставляемой скидки могут отличаться в зависимости от товара.

Следует учитывать, что популярность таких площадок и кешбэк-сервисов привлекает внимание мошенников, в связи с чем необходимо тщательно проверять предложения, изучать отзывы других пользователей о площадке в сети интернет, уточнять информацию о ее сотрудничестве с магазинами и поставщиками услуг. Рекомендуем проверять реквизиты организации при оплате купонов, а также безопасность сервиса по переводу кешбэка на личный счет в банке. Такие сайты должны обеспечивать безопасное соединение (их адрес в строке браузера начинается с https://), а также использовать технологию безопасной оплаты, требующую подтверждения по номеру телефона или через СМС.

Кроме того, дополнительный кешбэк предоставляется на официальных сайтах и в приложениях банков. Средства, сэкономленные благодаря кешбэку, возвращаются на банковский счет или конвертируются в баллы, ими можно воспользоваться для компенсации части затрат.

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Сэкономить поможет и самостоятельное оформление подарков. В торговых центрах и магазинах упаковка подарка в среднем обходится от 300 до 1000 рублей. Творческий подход к процессу оформления подарка поможет сделать его уникальным, стильным и современным. Для этого достаточно воспользоваться крафтовой бумагой, тканью из домашних запасов, лентами, бантами, яркими лоскутами, шнурками, тесьмой и включить собственную фантазию.

Принято считать, что самый ценный подарок — тот, что сделан своими руками. Но иногда такой подарок оказывается ценным в прямом смысле, поскольку на его подготовку может уходить не меньше денежных средств и времени, чем на тот, что вы купите в магазине. Например, связанный своими руками шарф или платок с узорной вышивкой для получателя могут быть намного приятнее фабричных аналогов, поскольку изготавливаются для конкретного человека с учетом его предпочтений. Так, можно использовать антиаллергенную пряжу, если получатель подарка не переносит шерсть или синтетику.

Выращенные в собственном саду растения, овощи, фрукты также могут считаться подарком, сделанным своими руками. В разгар сезона их можно преподнести в красивой корзине или оформить букет с висящими на ветвях ягодами и садовыми цветами. Вырастить такой подарок непросто, но затраты на семена и саженцы, полив и удобрения окупаются вкусом, свежестью и объемами собранного урожая. Планируя подарок, созданный своими руками, подумайте, действительно ли он будет желанным и нужным.

Немаловажным фактором в этом случае является и его качество, поскольку неаккуратный подарок от взрослого человека выглядит странно и неприятно. Обратитесь к мастерам-ремесленникам, предлагающим свои услуги на различных маркетплейсах и специализированных сайтах. Среди их работ — украшения, изготовленные в единственном экземпляре, мебель из натуральных материалов и разные уникальные вещи.

Стоимость готового подарка, сделанного по заказу, может значительно превышать магазинные аналоги, поскольку в цену таких товаров закладывается не только стоимость материалов и время работы мастера, но и эксклюзивность продукта.

Отличный способ сэкономить на подарках — объединиться с коллегами, родственниками, друзьями. К примеру, в трудовых коллективах принято общими усилиями приобретать один дорогостоящий подарок, нежели несколько недорогих. Объединившись в кругу семьи, можно подарить что-то дорогое и необходимое: бытовую технику, мебель, либо организовать путешествие.

В новогодние праздники в коллективах и семьях играют в «Тайного Санту» или «Белого слона». Участникам случайным образом достаются карточки с именем человека, которому «Тайный Санта» должен подобрать подарок не дороже заранее установленной суммы. В день празднования игроки вручают подарки друг другу лично либо тайно доставляют подарок до получателя.

Участники «Белого слона» покупают подарки на заранее установленную сумму, во время праздника складывают их в определенное место, и каждый игрок получает случайный номер, определяющий очередность выбора подарка. Первый участник открывает подарок, а у следующих есть выбор: распаковать новый подарок или забрать чужой. Игра считается оконченной, когда у всех участников имеются подарки. Так процесс вручения подарков становится приятным и увлекательным.

«Белый слон» и «Тайный Санта» позволят разнообразить привычный обмен подарками между коллегами и друзьями, дополнить поздравительную часть новогоднего праздника. В таких играх не принято дарить дорогие вещи, что поможет избежать чрезмерных затрат.

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Выбирая подарок, стоит думать не только о собственной экономии, но и о том, в какой степени этот подарок необходим человеку. Большая мягкая игрушка выглядит красиво, но не приносит пользы, а серебряные монеты — красивый и выгодный подарок, который особенно оценят коллекционеры и любители драгоценных металлов.

Старинные украшения, антиквариат, картины, скульптуры — подарки, доставляющие эстетическое удовольствие, ценность которых растет с течением времени. Выбор такой вещи — сложный и трудоемкий процесс. Торговцы антиквариатом могут купить по-настоящему ценную вещь за низкую стоимость, а заурядную и ничем не примечательную — продать по стоимости произведения искусства. Именно поэтому, покупая раритетную вещь, заручитесь поддержкой эксперта.

Очень часто в шкафах, на чердаках и балконах лежат забытые, но ценные для коллекционеров вещи: старая техника, книги, предметы интерьера, игрушки. Если они не подойдут в качестве подарка, их можно выгодно продать на специальных сайтах в интернете.

Вклад в банке как подарок — отличный способ защитить денежные средства от инфляции и обеспечить пассивный доход. Часто такие накопительные счета или вклады открывают для оплаты обучения ребенка в высшем учебном заведении. Очень важно заранее продумать, когда подарить вклад: в начале срока открытия, чтобы человек самостоятельно контролировал пассивный доход, или в конце, когда вклад принес максимальную прибыль. Его можно открыть на свое имя, в данном случае подарком станут денежные средства, а для их передачи потребуется оформить договор дарения или их снятие. Альтернативный способ — оформление вклада в пользу третьего лица. При этом человеку, в пользу которого открыт вклад, необходимо обратиться в банк, выразив намерение им воспользоваться. В качестве подарка можно вручить красиво оформленное извещение об открытии вклада.

Подарочная карта или сертификат являются вполне практичным подарком и позволяют точно рассчитать бюджет.

Подписка на онлайн-сервисы — еще один вид полезного подарка. Покупка займет несколько минут и избавит от утомительного выбора подходящего подарка, а обладатель сюрприза сможет пользоваться им от одного года до нескольких лет. Существуют как отдельные подписки на кино, музыку, игры, электронные и аудиокниги, так и расширенные, включающие в себя сразу несколько сервисов. Последние — универсальный и выгодный подарок, так как стоимость единой подписки ниже, чем при ее оформлении на каждый сервис.

Зачастую сервисы предлагают приобрести подарочные сертификаты на специальном бланке, которые распечатываются или отправляются по электронной почте получателю сертификата. Подарочный сертификат можно изготовить и самостоятельно, поместив на него полученный при покупке код активации.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Денис Михайлов, руководитель ГКУ «Мосфинагентство» Департамента финансов города Москвы:

— Если на день рождения вы получили подарочный сертификат, но по каким-либо причинам не захотели им воспользоваться, вы вправе вернуть его продавцу и получить взамен денежные средства. Тем не менее некоторые магазины утверждают внутренние правила, ограничивающие возможность возврата: устанавливают сроки действия сертификата или прямой запрет на его возврат. Подарочный сертификат с точки зрения закона — это предоплата товара и услуги, следовательно, отказ продавца от возврата денежных средств за неиспользованную подарочную карту неправомерен. Для получения средств или использования сертификата после истечения срока его действия следует обратиться с соответствующим заявлением к продавцу, а в случае отказа — в Роспотребнадзор.

ОТВЕТЯТ КАЖДОМУ

Эксперты Центра финансовой грамотности ГКУ «Мосфинагентство» отвечают на вопросы читателей. Пишите по адресу finhelp@finance.mos.ru

Посоветуйте, что подарить близкому человеку, если денег на подарок нет? Как известно, ценность подарка заключается не столько в его стоимости, сколько в эмоциях, которые он способен доставить. Запишите с друзьями и родственниками видеопоздравление, вручите праздничное письмо, организуйте прогулку по дорогим для человека местам — это лишь малая часть подарков, на которые не нужно тратить денежные средства. Не стоит оформлять кредит для покупки подарка, он создаст дополнительную нагрузку на ваш бюджет.

Можно ли считать хорошим вариантом подарка акции или облигации? Да, подарить ценные бумаги можно. Однако сделать сюрприз при этом вряд ли получится: для оформления документов потребуется участие получателя. Следует иметь в виду, что передача прав на ценные бумаги возможна только при оформлении договора дарения и уплаты соответствующих налогов. В остальном ценные бумаги — удачный подарок и взрослым, и детям: следить за котировками будет интересно всем. При этом облигации — более надежный подарок, а акции могут доставить получателю разочарование в случае падения их стоимости.