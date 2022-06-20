Крепкий и бодрящий: как приготовить напиток, который поможет охладиться в летний день

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14 июня мир отметил День кофейных зерен. Кофе для москвичей не просто бодрящий напиток, а настоящий культ. И каких только вариаций сегодня нет! О том, как правильно выбирать и готовить один из самых вкусных и бодрящих напитков, «Вечерней Москве» рассказал руководитель школы бариста Роман Суслин.

На что обратить внимание при выборе зерен? Имеет значение сорт. Самые популярные — арабика и робуста. Первая многогранна во вкусе, имеет фруктовую кислинку. Робуста обладает менее выраженным вкусом, имеет ореховую и шоколадную нотки. Содержание кофеина в ней в два раза больше, чем в арабике.

Обратите внимание на обжарку зерен. Средняя (светлая) обжарка подчеркивает второстепенные вкусовые нотки напитка — орехи, карамель, цветы, шоколад. Кофе будет иметь кисловатый, травянистый вкус. Темная обжарка сделает напиток более горьким. Также нужно смотреть на степень помола. Если вы варите напиток в турке, то годится только ультратонкий кофе, похожий на сахарную пудру.

Для кофемашины выбирайте крупный помол — частички по размеру похожи на крупную соль. Крупный помол годится и для френч-пресса. Внимательно изучите, что написано на упаковке. Должны быть указаны страна-производитель, сорт кофе и срок годности. Порядочный производитель также указывает степень помола кофе. Если на этикетке сказано, что кофе ароматизирован, имейте в виду, что натуральными будут пряности, добавки же вроде шоколада будут «химические».

Горький шоколад

300 мл черного кофе смешиваем с 30 г тертого горького шоколада, остужаем кофе, добавляем 50 г мороженого и пару столовых ложек мятного ликера. Смесь сбиваем в блендере. Украшаем мороженым или шоколадной стружкой.

Изысканный фраппе

Название этого напитка происходит от французского и значит «охлажденный в колотом льду». Готовый черный кофе немного охладите. В чаше блендера соедините колотый лед, сахар, кофе и холодное молоко. Взбейте до образования пены. Молоко с сахаром можно заменить мороженым. Пьют его из высоких стаканов.

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Райское наслаждение

200 мл холодного черного кофе смешать с 200 мл кокосового молока, добавить сгущенки по вкусу и взбить миксером. Украсить кокосовой стружкой.

Вишенка на кофе

Влейте 100 мл кофе в стакан со льдом. Добавьте 50 мл вишневого сока, 50 мл колы. Украсьте напиток долькой лимона.

С молоком и бананом

Варим 250 мл крепкого кофе, охлаждаем. В блендере смешиваем банан, 250 мл молока и сахарный сироп по вкусу. Добавляем кофе — и еще раз взбиваем. Посыпаем молотой корицей, украшаем листиками мяты.

Ласси на завтрак

Этот освежающий и бодрящий напиток придумали индусы. 300 мл холодного кофе, 300 мл нежирного кефира, сахар по вкусу, щепотку корицы и чуть-чуть острого перца взбиваем до однородного состояния в блендере и подаем. Вместо кефира можно взять йогурт.

Фото: Pexels / Helena Lopes

По-тайски

В сотейник наливаем 50 мл 10-процентных сливок, добавляем по вкусу сахар и молотый кардамон. Доводим до кипения на среднем огне. Как только булькнет — сразу снимаем и даем настояться 15 минут. Далее добавляем чайную ложку молотого миндаля, перемешиваем и охлаждаем в холодильнике. Перед подачей закидываем в сливки колотый лед и 200 мл приготовленного эспрессо.

С нотками апельсина

Эспрессо охлаждаем. Кладем кубики льда, добавляем до половины апельсиновый сок, по стенке стакана тонко вливаем карамельный сироп. Потом холодный кофе. Украшаем апельсином.

Тонизирующий лед

Приготовьте черный кофе любым способом. Перелейте в формочки для льда. Когда кофе застынет, положите несколько кубиков в стакан, подлейте любимого фруктового сиропа по вкусу. Добавьте холодного молока.

Бодрящее мороженое

Смешайте в чаше 1 ст. л. молотого кофе, 250 мл молока, 1 ст. л. сахара. Доведите до кипения, затем разлейте по формочкам и отправьте в холодильник. Через 5–6 часов получится кофейное мороженое.

Фото: Pexels / Zen Chung

Суперэнергия

1,5 ч. л. черного чая завариваем 300 мл кипятка. Кипятим 5 минут. Процеживаем, добавляем 200 мл молока и сахар. Остужаем чай и 200 мл свежесваренного кофе. Соединяем в бокале.

Холодная заварка

Молотый кофе засыпаем во френч-пресс, добавляем холодной воды, закрываем поршнем так, чтобы все кофеинки были под водой. Убираем в холодильник на 12 часов. И наслаждаемся крепким холодным кофе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Кашубина, врач-терапевт, научный публицист:

— Кофе окружен мифами, которые современная наука опровергает. Считается, будто напиток опасно повышает артериальное давление. На самом деле этот эффект длится всего 10–15 минут после приема кофе, потом давление снижается. Не так давно было опубликовано исследование, посвященное долгосрочным последствиям употребления кофе. Оно показало, что шесть чашек кофе в день повышают продолжительность жизни. Механизм этого явления пока не выявлен, но сам факт установлен. Есть люди, чувствительные к кофеину, которые испытывают дискомфорт даже от одной чашки, но их не так много. Есть стереотип и относительно растворимого кофе, мол, это «сплошная отрава». Напиток делают из того же самого натурального кофе и схож с ним по химическому составу.