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Московский психолог посоветовал, как стать хорошим папой

Павел Гриднев
Общество
Московский психолог посоветовал, как стать хорошим папой
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалист Московской службы психологической помощи населению Владимир Гончуков рассказал о том, как стать настоящим папой и что самое ценное получает малыш в общении с одним из самых главных людей в жизни.

Отцовство — новая грань личности мужчины, другая социальная роль, которая оказывает влияние на самооценку. Представителя сильной половины человечества воспринимают не только как мужа, но и как отца, который заботится о благосостоянии своей семьи, занимается воспитанием детей. Плюс ко всему появляется много других обязанностей. Так отцовство становится особым этапом в жизни. Тем периодом, в котором происходит развитие личности.

— Мужчине приходится «держать удар» в изменившихся обстоятельствах. Он берет на себя ранее неизвестные обязательства и отказывается от старого образа жизни, ведь теперь он — папа, у него появляется ответственность перед маленьким человеком. Мужчина становится примером для подражания и должен вести себя достойно — соответственно образу отца, — отметил Владимир Гончуков.

Отцовство начинается с момента рождения малыша, но образ этой роли формируется намного раньше: он зависит от модели родительской семьи, социокультурных традиций, представлений идеального образа папы в обществе.

Если мальчик вырос в полной семье, то ему будет проще сориентироваться и включиться в новые обстоятельства жизни. Молодой человек сможет примерить на себя уже известную схему поведения — ту, что он видел между своими родителями. Если к мужчине в его семье, как к ребенку, относились хорошо (поддерживали и одобряли), то и он будет транслировать такое же отношение к своим детям. Если же наказывали, кричали, ставили в угол, то он, скорее всего, будет поступать аналогично.

Существует несколько этапов формирования отцовства: представления об этой роли до рождения ребенка, подготовка к ней во время беременности жены и опыт уже при рождении ребенка.

— Некоторые мужчины не сразу осознают свое отцовство, да и как подступиться к своему ребенку, пока вокруг него так много других заботливых рук! Часто бывает так, что папа «признает» своего ребенка и понимает ответственность за него, чувствует себя полноценным отцом, лишь только когда ребенок вырастает и с ним можно полноценно общаться, — добавил специалист.

Женщина начинает ощущать себя матерью еще в период беременности, поэтому мужчине необходимо тоже активно включаться, чтобы потом не остаться в стороне и не упустить самый важный, ценный и, пожалуй, значимый опыт в жизни — возможность быть папой для своих детей. Потому нужно больше разговаривать с женой о предстоящем рождении ребенка, общаться с самим младенцем, находящимся еще в утробе, строить с супругой совместные планы на будущее.

Эти простые и естественные сценарии поведения подготовят отца к встрече со своим ребенком. Как будущая мама во время беременности готовится к новой роли, так и мужчине необходимо постепенно сформировать образ отца внутри себя. Время для этого есть — целых девять месяцев.

Необходимо быть включенным в судьбу малыша с самого начала — еще до его появления на свет, на этапе разговоров о возможном родительстве. Такое погружение в тему и дает почву для того, чтобы со временем из мужчины получился мудрый, добрый, принимающий папа. Овладеть этой ролью важно еще и потому, что впоследствии накопленный опыт и знания предстоит передать своему сыну.

Если вы испытываете трудности в отношениях с детьми либо есть сложности в общении с родителями, за консультацией можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи. Бесплатная поддержка доступна для каждого москвича в удобном для него формате. Услуги предоставляются очно и дистанционно.

Подразделения службы есть во всех округах столицы. В течение календарного года доступно пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09. Также круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), 8 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Узнать все подробности можно на сайте www.msph.ru.

На регулярной основе специалисты Московской службы психологической помощи проводят бесплатные тематические вебинары. Так, 23 июня в 19:00 состоится онлайн-мероприятие «Управление конфликтами: дела семейные». Психолог расскажет о том, что такое конфликт, какие приемы запрещено применять в ссоре и как управлять эмоционально заряженными спорами в семье.

отцовство воспитание ребенка Семья
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