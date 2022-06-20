Резиденты технополиса готовы производить новые лекарства

Руководитель одной из фармацевтических компаний-резидентов ОЗЭ «Технополис «Москва» Алексей Дрондель в производственном цехе / Фото: Пресс-служба ОЭЗ Технополис Москва

19 июня в особой экономической зоне «Технополис «Москва» «Вечерней Москве» рассказали о производстве фармацевтических препаратов и медицинских изделий, которые успешно заменяют импорт.

Российская столица — крупнейший производитель лекарств и медицинских изделий в России. В городе действуют 84 фармпредприятия, где трудятся свыше 14 тысяч человек.

Несмотря на санкции, производители лекарств отмечают: снабжение аптечных складов идет строго по плану, компонентов для создания препаратов хватает. Помимо этого, на данный момент предприятия успешно осваивают новые производственные ниши, которые остались после ухода с рынка зарубежных фармкомпаний.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» производством лекарств и сопутствующих медицинских изделий занимаются сразу восемь резидентов.

— Один из этих производителей уже три года работает на нашей площадке, — говорит генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев. — Инновационная компания специализируется на проектировании, разработке и производстве медицинских изделий, приспособлений и аксессуаров для ухода за стомой.

В списке только этого производителя — 44 медицинских изделия для стомированных больных. Таким пациентам нужен особый уход — многие без спецтрубок не могут дышать или питаться. Стомы — искусственные отверстия, благодаря которым полость внутренних органов сообщается с окружающей средой. Они должны быть всегда чистыми, а значит, и безопасными для пациентов.

Предприятие готово снабжать своей продукцией не только московский, но и зарубежный рынок. Со столицей у компании заключен офсетный контракт. Благодаря ему город бесперебойно получает необходимые медизделия.

— В лаборатории комплекса готовая продукция проходит тщательное испытание и проверку. Каждая серия любого нашего продукта подвергается многократному контролю качества в течение всего производственного цикла, — говорит руководитель компании Алексей Дрондель.

Еще один резидент особой экономической зоны — крупное фармацевтическое производство. На линиях предприятия создают препараты наиболее востребованных нозологических групп. Принимает участие резидент технополиса и в госполитике в сфере импортозамещения.

Сегодня портфель компании включает около 30 наименований лекарственных препаратов различных форм выпуска для лечения онкологических, неврологических, эндокринологических и других значимых заболеваний, планируемых к производству уже до конца текущего года. Большинство лекарств — порядка 86 процентов — включены в список жизненно необходимых.

Совсем недавно еще один резидент технополиса запустил производство лекарств для людей с онкозаболеваниями.

— На предприятии также выпускают теперь иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности. Компания способна производить до 15 миллионов упаковок этих лекарств в год, — отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего же на базе технополиса и столичных технопарков работают почти 130 предприятий, освоивших выпуск лекарств и медизделий. Их мощности позволяют быть уверенными — необходимые лекарства всегда будут доступны потребителям.

СПРАВКА

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» по итогам 2021 года вновь возглавила рейтинг, став лучшей среди 120 площадок по локализации предприятий в России. Резиденты технополиса более чем в три раза увеличили объем инвестиций по сравнению с 2020 годом, потратив на строительство и развитие производств почти 28,5 миллиарда рублей.