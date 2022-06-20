Прыгнули, подтянулись, отжались: атлеты прошли дистанцию под открытым небом

Москвич Алексей Студеникин выполняет тягу на гребном тренажере во время соревнования «Игры ГТО — 2022», которые прошли на стадионе «Салют Гераклион» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

19 июня завершился открытый международный кубок Москвы «Игры ГТО — 2022». Спортсмены-любители прошли несколько этапов, где показали свое мастерство.

Участник соревнования Тимур Баймуханов начинает дистанцию с прыжков в длину. Оторвавшись ногами от линии старта, он выносит в полете ступни максимально вперед и приземляется на желтой отметке около двух с половиной метров. Сделав еще два подхода, Тимур немного улучшает результат, а затем бежит к гребному тренажеру. Его впервые установили на дистанции. Сев на тренажер, Тимур закрепляет ноги на платформах и берется за ручку оборудования на ширине плеч. Спортсмен начинает тянуть гриф к себе. Цель — сбросить сорок калорий.

Через пару минут силовых упражнений Тимур достигает результата и бежит к следующему этапу. Там он делает 35 отжиманий, скручивание пресса не менее 20 раз и десять рывков 16-килограммовой гири. Прошло чуть больше семи минут. Вытерев капли пота с лица, участник из Москвы начинает ускоряться. Ведь впереди — еще три испытания и второй заход.

После прыжков на тумбу, нового испытания «Игр ГТО», Тимур приступает к становой тяге. Осилив десять раз 50-килограммовую штангу, спортсмен завершает дистанцию подтягиванием на перекладине. Немного отдышавшись, Тимур возвращается на стартовую позицию и снова начинает проходить дистанцию.

На большом экране сцены останавливается таймер. Ведущий объявляет конец состязания.

— Трудности возникли в упражнениях с физической нагрузкой на ноги. Когда делаешь рывок гири, мышцы серьезно напрягаются. После этого тяжеловато делать прыжки на тумбу, а это как раз следующее упражнение на дистанции. В этом случае надо уметь компенсировать нагрузку корпусом тела, однако не все с этим справляются, — говорит Тимур, который в таких соревнованиях принимает участие впервые. — А вот меньше всего проблем было со становой тягой и подтягиванием на перекладине. Дело в том, что я уже довольно давно занимаюсь пауэрлифтингом, поэтому у меня хорошо развиты эти мышцы.

Еще один участник — Алексей Студеникин. Он работает учителем физической культуры в одной из столичных школ. Как только он начал заниматься кроссфитом, участие в играх ГТО для молодого преподавателя стало постоянной практикой.

— Не представляю свою жизнь без спорта. Еще во втором классе начал заниматься легкой атлетикой, а сейчас своим примером пытаюсь мотивировать школьников заниматься физкультурой, — рассказывает Алексей. — Вижу, как такие форматы состязаний привлекают все больше молодежи. Это здорово!

В «Играх ГТО», которые шли на протяжении трех дней, приняли участие как профессионалы, так и любители спорта из 41 региона страны, а также граждане соседних стран: Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Алексей Михайлин, режиссер «Игр ГТО»:

— Такие соревнования, как открытый международный кубок Москвы «Игры ГТО — 2022», дают возможность не только профессионалам, но и любителям продемонстрировать свой спортивный потенциал. Для последних это шанс почувствовать себя героем на уровне прославленных чемпионов. Неслучайно массовый спорт становится популярнее спорта высоких достижений. Ведь соревнования, ориентированные на профессионалов и любителей, постоянно обогащаются дисциплинами, становятся более зрелищными, привлекают участников не только из городов России, но и из других стран.