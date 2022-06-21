Москва на неделю стала центром индустрии моды

Торжественное открытие первой столичной Недели моды в парке «Зарядье». Дефиле новой коллекции одежды известного российского бренда прошло в подземном паркинге концертного зала, который организаторы мероприятия временно превратили в место подиумных показов / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

20 июня в городе открылась первая Московская неделя моды. В ней принимают участие более девятисот дизайнеров из разных уголков России.

Московская неделя моды — это яркое и масштабное событие не только для представителей городской фешен-индустрии, но и для российских предпринимателей, которые заинтересованы в развитии этого направления.

В рамках мероприятия запланированы подиумные показы отечественных дизайнеров, деловая программа, мастерклассы по изготовлению модных вещей и магазины, где каждый может приобрести одежду или красивый аксессуар модного бренда.

Московская неделя моды проходит в столице на 30 различных площадках — от ВДНХ и Гостиного двора до мест проведения фестиваля «Московские сезоны».

Торжественное открытие состоялось в подземном паркинге концертного зала «Зарядье». Организаторы умело стилизовали это помещение и смогли создать необычное пространство для подиумных показов. По словам руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, Московская неделя моды поможет отечественным дизайнерам привлечь к себе внимание со стороны покупателей и будущих деловых партнеров.

— Уход многих зарубежных брендов с российского рынка помог нашим производителям одежды выйти на новый уровень — они стали получать больше заказов и увеличили свое производство. Некоторым из них даже удалось повысить свои продажи на 100 процентов, что не может не радовать. Конечно, есть проблемы с поставками ресурсов, но мы регулярно проводим встречи с представителями брендов, решаем эти проблемы вместе и стремимся наладить полный цикл собственного производства одежды, — рассказал он.

Алексей Фурсин отметил, что Московская неделя моды привлекла внимание представителей из дружественных нам государств, которые планируют наладить партнерство с российскими брендами одежды и вывести их на мировой рынок.

Московскую неделю моды своим показом зимней коллекции одежды под названием «Все лучшее сразу» открывала столичный дизайнер Елена Карнаухова. Однако она решила продемонстрировать не только то, что приготовила для любителей ее бренда в новом сезоне, но и показать зрителям лучшие модели из летней коллекции.

— На такое название коллекции меня вдохновило время перемен, которое мы наблюдаем в отечественной индустрии моды. Я выпуcкаю одежду с 2009 года и уверена, что все российские дизайнеры сейчас получили «второе дыхание». Такие мероприятия помогают обмениваться опытом в профессиональном сообществе и получать обратную связь. На показе были полюбившиеся всем модели одежды текущего летнего сезона и то, что может понравиться моим почитателям уже следующей осенью, — отметила она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

—В рамках Московской недели моды на 39 площадках города пройдет фестиваль под названием «Модная столица». Это 34 традиционные локации «Московских сезонов» в разных округах столицы и пять парков. Гостей ждут показы и презентации отечественных брендов. На лекциях и паблик-токах участники обсудят развитие российской индустрии моды.