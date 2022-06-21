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Центр занятости помог выпускнику начать карьеру

Марьяна Шевцова
Общество
Центр занятости помог выпускнику начать карьеру
Москвич Джамал Ибрагимов недавно окончил университет, но сам найти работу не смог. Трудоустроиться по профессии ему помог Центр занятости / Фото: Из личного архива

Центр «Моя работа» помог разработать карьерную стратегию более 10,5 тысячи москвичей. Об этом вчера сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Такой индивидуальный подход помог уже многим москвичам быстро найти работу. Выпускник Финансового университета при правительстве РФ Джамал Ибрагимов, как и многие его сверстники, испытывал трудности с поиском первой работы. Он пытался сориентироваться на рынке труда, искал подходящие вакансии, но откликов от работодателей было немного. До финального этапа дойти и вовсе не удавалось.

На помощь москвичу пришли специалисты Центра занятости населения «Моя работа». Карьерный консультант пообщался с Джамалом и предложил принять участие в проекте «Первая работа», направленном на трудоустройство выпускников в коммерческие и госорганизации.

— Консультант подошел к моей ситуации с душой, чувствовались поддержка и заинтересованность. Специалист рассказал, какие возможности открывает рынок труда для молодого специалиста, помог составить резюме, обучил навыкам самопрезентации и подобрал вакансию, соответствующую моему профилю, — поделился он.

По словам Джамала, он очень хотел начать свою карьеру в крупной стабильной финансовой компании, и это желание осуществилось.

— С апреля этого года я занимаю должность ведущего менеджера в одном из крупнейших банков Москвы. Это отличный старт для карьеры и возможность получить незаменимый опыт. Очень хочу оправдать ожидания, расти и двигаться дальше по служебной лестнице, — сказал он.

Кстати, в Центре занятости москвичи могут пройти профориентационный тест «Определение карьерного трека». Чтобы его пройти, необходимо предварительно записаться. Помимо этого, после прохождения тестирования также можно определить уровень своих цифровых компетенций.

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