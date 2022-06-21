Центр занятости помог выпускнику начать карьеру

Москвич Джамал Ибрагимов недавно окончил университет, но сам найти работу не смог. Трудоустроиться по профессии ему помог Центр занятости / Фото: Из личного архива

Центр «Моя работа» помог разработать карьерную стратегию более 10,5 тысячи москвичей. Об этом вчера сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Такой индивидуальный подход помог уже многим москвичам быстро найти работу. Выпускник Финансового университета при правительстве РФ Джамал Ибрагимов, как и многие его сверстники, испытывал трудности с поиском первой работы. Он пытался сориентироваться на рынке труда, искал подходящие вакансии, но откликов от работодателей было немного. До финального этапа дойти и вовсе не удавалось.

На помощь москвичу пришли специалисты Центра занятости населения «Моя работа». Карьерный консультант пообщался с Джамалом и предложил принять участие в проекте «Первая работа», направленном на трудоустройство выпускников в коммерческие и госорганизации.

— Консультант подошел к моей ситуации с душой, чувствовались поддержка и заинтересованность. Специалист рассказал, какие возможности открывает рынок труда для молодого специалиста, помог составить резюме, обучил навыкам самопрезентации и подобрал вакансию, соответствующую моему профилю, — поделился он.

По словам Джамала, он очень хотел начать свою карьеру в крупной стабильной финансовой компании, и это желание осуществилось.

— С апреля этого года я занимаю должность ведущего менеджера в одном из крупнейших банков Москвы. Это отличный старт для карьеры и возможность получить незаменимый опыт. Очень хочу оправдать ожидания, расти и двигаться дальше по служебной лестнице, — сказал он.

Кстати, в Центре занятости москвичи могут пройти профориентационный тест «Определение карьерного трека». Чтобы его пройти, необходимо предварительно записаться. Помимо этого, после прохождения тестирования также можно определить уровень своих цифровых компетенций.