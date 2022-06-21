Замеры показали высокое качество мобильной связи в Москве

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Западные санкции не ослабили российский рынок товаров и услуг. Исследование мобильной связи в Москве, проведенное компанией DMTEL в условиях прекращения поставок телекоммуникационного оборудования, показало, что российские операторы по-прежнему демон­стрируют надежность мобильной связи.

Эксперты выявили, что в мобильных сетях МТС, «Билайн» и «МегаФон» преобладают голосовые соединения, для установления которых тратится меньше четырех секунд, они составляют не менее 90 процентов всех соединений. Быстрее всех связь устанавливается в сети первого из перечисленных операторов — за 2,57 секунды, далее идут Билайн (2,96 секунды) и Мегафон (3,45 секунды). «Теле2» заметно уступает им в среднем на 8,23 секунды, в каждом десятом случае на соединение ему требовалось свыше 9,61 секунды.

Абоненты МТС также раньше всех загружают данные из интернета: средняя скорость загрузки у компании составила 63,52 Мбит/с. У абонентов «Мегафона» зафиксирована скорость 49 Мбит/с, у «Билайна» — 47,53 Мбит/с, у «Теле 2» — 32,88 Мбит/с.

Все эти данные ярко свидетельствуют о том, что в условиях нарастания санкций и имеющихся проблем с поставками оборудования российские операторы демонстрируют высокие показатели доступности и надежности мобильной связи.

Напоминаем, что МТС в апреле объявила о скором завершении трехлетней программы развития сети в Московском регионе. Она обеспечит полную модернизацию действующего оборудования и существенное расширение покрытия сети за счет строительства новых базовых станций. Суммарные инвестиции в проект составят около 40 миллиардов рублей. Это самая значительная модернизация сети в столичном регионе за всю историю компании.

Сейчас качественной мобильной связью можно пользоваться и в Подмосковье на даче или в гостях. Модернизация сети позволила за два года увеличить число выведенных в эфир базовых станций на треть, причем половина из них была установлена именно в Московской области. Значительная часть новых вышек установлена в небольших деревнях, поселениях, садоводческих некоммерческих товариществах, коттеджных поселках, куда москвичи традиционно любят переезжать летом. Так что проблем со связью у москвичей и жителей Подмосковья быть не должно.