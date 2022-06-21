Пусть меня научат: столичные колледжи предлагают абитуриентам более 200 востребованных специальностей

Выпускник 9-го класса школы № 1793 Даниил Янцен у входа в Колледж связи № 54, куда он уже подал документы для поступления. Москвич выбрал специальность электромонтажника, которая достаточно востребована / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

20 июня стартовала приемная кампания в московские колледжи. «Вечерняя Москва» узнала, какие направления обучения самые популярные и как подать документы на поступление.

В этом году, как и прежде, подать заявление на поступление в колледж можно дистанционно, через портал mos.ru, до 15 августа включительно. В специальном разделе достаточно выбрать учебное заведение, направление обучения и прикрепить необходимые документы. При этом если абитуриент выбрал специальность, требующую у поступающего определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, то срок подачи заявлений — до 10 августа.

— Всего в новом учебном году город выделил более 20 тысяч бюджетных мест для поступающих в колледжи, подведомственные Департаменту образования и науки Москвы, — сообщили в столичном Комплексе социального развития. В ведомстве добавили, что ежегодно высоким спросом у абитуриентов пользуются такие направления подготовки, как «информационные системы и программирование», «мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», «пожарная безопасность», «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «производство и об служивание авиационной техники».

Одно из популярных заведений среднего профобразования — Колледж связи № 54. По словам директора образовательного учреждения Ивана Павлюка, в прошлом учебном году конкурс на место в среднем по всем специальностям составлял 12 человек, а по некоторым направлениям — «корпоративная безопасность» и «программирование» — 26 человек на место.

— План приема на бюджет в наш колледж был 900 человек, а заявлений подали более 16 тысяч абитуриентов, — рассказал он.

Поступают ребята в колледжи по итогам своих оценок в аттестате. Чем больше хороших отметок, тем выше балл и больше шансов поступить на желаемое направление.

— По прошлому году минимальный проходной балл почти на все специальности нашего колледжа — 4,3 балла, — уточнил Иван Павлюк.

Выпускник 9-го класса школы № 1793 им. Героя Советского Союза А. К. Новикова Даниил Янцен подал документы в Колледж связи № 54 на электромонтажника.

— Когда мне было 11 лет, родители подарили мне электроконструктор. Там нужно было проложить провода так, чтобы зажглась лампочка, заиграла музыка. Мне очень понравилось этим заниматься, я увлекся, а теперь решил сделать это своей профессией, — рассказал он.

Даниил был на Дне открытых дверей колледжа, увидел оборудование, преподавателей.

— Лаборатории здесь очень крутые, и педагоги мне понравились, — поделился он.

В целом учиться в колледже Даниил решил после участия в проекте «Профобучение без границ». Во время учебы в школе он попробовал себя в роли чертежника и оператора беспилотника.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Столичные колледжи предлагают более 200 различных специальностей для абитуриентов. Более 62 тысяч московских школьников в этом году прошли обучение на базе 50 столичных колледжей в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ». За 6 лет существования проекта школьникам было выдано более 262 тысяч свидетельств о получении профессии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития:

— С каждым годом все больше ребят хотят сделать ранний старт в карьере, выбирая учебу в колледже. В прошлом году заявления на поступление в колледжи столицы подали около 200 тысяч молодых людей. Такая популярность среднего профессионального образования легко объяснима: в колледжах есть современные лаборатории, ИТ-полигоны, ребята уже со второго курса начинают практическую подготовку на ведущих предприятиях города. С сегодняшнего дня стартует приемная кампания в колледжи на следующий учебный год. Подать заявление можно онлайн сразу в несколько учебных заведений. В наших колледжах доступно более 200 профессий и специальностей.

Ирина Жданова, директор Московского центра развития профобразования:

— Московские колледжи имеют современную материально-техническую базу, ИТ-полигоны, учебные и производственные мастерские. Колледжи налаживают партнерство с профильными компаниями и организациями, проводят ярмарки вакансий и сопровождают своих студентов на всем пути взаимодействия с работодателями — от практики до устройства на работу. Благодаря возможности трудоустройства выпускников в организациях, в которых они проходили практику, карьерный путь молодых специалистов может начаться сразу же по окончании учебы.