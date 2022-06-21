Специалисты соцзащиты помогут москвичам побороть хроническую усталость

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Лето — это не только теплое время года, но и долгожданный период отпусков. Однако, откладывая отдых на летние месяцы, мы подвергаем себя риску переутомления в течение года. Это, в свою очередь, приводит к серьезным последствиям для здоровья и развитию синдрома хронической усталости или выгоранию. Столичные эксперты по охране труда и психологи рассказали, что влияет на работоспособность летом и как о себе позаботиться в теплый период года.

Синдром хронической усталости — довольно распространенное состояние, которое очень часто можно обнаружить у офисных работников. Правда, диагностировать его удается не сразу.

Первыми признаками синдрома хронической усталости являются быстрая утомляемость, вялость, недостаток энергии и апатия. У работника нарушается память, а для решения сложных задач ему приходится прилагать все больше усилий.

— У сотрудника снижается концентрация внимания и увеличивается количество ежедневных ошибок в работе. В такой ситуации повышается риск развития профзаболевания или даже получения травмы. Организм пытается скорректировать нагрузку и переходит в так называемый режим компенсации: повышается сердечный ритм, давление и так далее. Длительное переутомление в течение нескольких месяцев или лет опасно для здоровья, — объясняет директор Московского городского центра условий и охраны труда Юрий Овчинников.

Синдром хронической усталости может привести к несчастным случаям или травматизму на производстве, дорожно-транспортным происшествиям на дорогах. При этом, уровень самоконтроля и организованности при переутомлении на работе значительно снижается.

Самый действенный способ не допустить развития синдрома хронической усталости — это профилактика.

— Рекомендуем работодателям проводить регулярные мероприятия по поддержке здорового образа жизни. Это могут быть дни здоровья, посвященные вопросам стресса и утомления, тренинги по выявлению симптомов синдрома хронической усталости или профессионального выгорания. В остальное время можно предусмотреть возможность получения сотрудниками консультации врача или психолога, подготовку методических пособий о профилактике переутомления, — рассказал Юрий Овчинников.

Чтобы не доводить себя до ощущения хронической усталости, важно помнить о профилактике этого состояния. Специалист Московской службы психологической помощи населению Анна Полестерова рекомендует отслеживать свои чувства и телесные сигналы.

— Каждый раз проясняйте мотивацию, цель и ожидания от любого общения, от любых отношений. Именно во взаимодействии с окружающими людьми — в семье, коллективе, с друзьями — мы вкладываем много душевных сил», — отметила специалист.

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Пять советов от психологов

Если ваша действительность идет в разрез с ожиданиями, возьмите паузу, поставьте четкую цель, составьте план, который поможет сделать первые шаги в направлении желаемого.

Расставьте приоритеты.

Постарайтесь снизить количество общения с людьми, которые вызывают негативные эмоции. Сместите фокус внимания с профессиональной деятельности на другие сферы: поверьте, помимо работы в жизни есть много интересного. Пойдет на пользу поездка на природу, путешествие — пусть и в соседний район на велосипеде, прогулка в парке с собакой.

Держите баланс.

После отдыха и восстановления душевного равновесия не допускайте предельного эмоционального истощения. Ищите поддержку близких, учитесь разделять ответственность, разработайте четкую систему приоритетов в своей деятельности.

Проявите любовь.

Важно позаботиться о себе и укрепить здоровье, приумножить внутренние ресурсы. Для этого нужно изменить свои неконструктивные модели поведения, свое отношение к стрессу, запланировать новые цели и задачи для самосовершенствования. Также рекомендуется освоить навыки саморегуляции. Это могут быть любые дыхательные упражнения, медитация, аутогенная тренировка.

Оформите комфортное пространство.

Чтобы обрести вновь ощущение безопасности, сделайте генеральную уборку или перестановку в квартире, создайте уют и комфорт. Ведь именно домой мы возвращаемся после рабочего дня, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Наполните будни новыми смыслами.

Полноценный сон, регулярное питание, физическая активность, расслабляющие процедуры, пешие прогулки и гармония с природой, ежедневные ритуалы, которые помогут внести в жизнь ощущение стабильности, восстановят физические ресурсы.

Помощь рядом

Если чувствуете, что самостоятельно не справляетесь, можно обратиться за консультацией к специалистам Московской службы психологической помощи. Бесплатная поддержка доступна для каждого москвича в удобном для него формате. Услуги предоставляются очно и дистанционно. Узнать все подробности можно на сайте www.msph.ru.

Подразделения службы есть во всех округах столицы. В течение календарного года доступно 5 психологических консультаций, 2 сеанса психологической диагностики, 3 тренинга и 8 сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), 8 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. На регулярной основе проходят бесплатные тематические вебинары.

23 июня в 12:00 — вебинар «Обучение навыкам саморегуляции».

24 июня в 13:30 — вебинар «Способы преодоления стресса».

27 июня в 12:00 — вебинар «Три источника энергии».

Если вы работодатель и хотите получить консультацию по вопросам охраны труда, провеcти СОУТ или обучить и проверить знания специалистов по охране труда, то можете обратиться в Московский городской центр условий и охраны труда.

Узнать все подробности можно по телефону +7 (499) 237-02-19 или e-mail: mcot@social.mos.ru.

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