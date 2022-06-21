«Поймите, я не пишу лозунгов»: Виктору Цою сегодня могло бы исполниться 60 лет

Фото: Чумичев Александр,Шогин Александр / ITAR-TASS

21 июня легенда российской рок-музыки Виктор Цой мог бы отметить свое 60-летие: лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. «ВМ» вспомнила самые яркие цитаты исполнителя, которые актуальны для нас и сегодня.

О музыке и честности

— Музыка должна охватывать все: она должна, когда надо, смешить, когда надо, веселить, а когда надо, и заставлять думать. Музыка не должна только призывать идти громить Зимний дворец. Ее должны слушать.

— При всем моем интересе к зарубежной аудитории я прекрасно понимаю, что мне лучше выступать здесь, в нашей стране. Почему? Наверное, потому, что, как я уже говорил, очень ценю взаимопонимание между мной и слушателями.

— Нам за честность могут простить практически все: и, скажем, недостаточно профессиональную игру, и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность — уже ничего не прощают.

О свободе и переменах

— Я подразумевал под переменами освобождение сознания от всяческих догм, от стереотипа маленького, никчемного равнодушного человека, постоянно посматривающего «наверх». Перемен в сознании я ждал, а не конкретных там законов, указов, обращений, пленумов, съездов.

— Мне интересен человек, а не проблемы: кто ест лучше, кто живет лучше, у кого квартира лучше, у кого денег больше.

—« Поймите, я не пишу лозунгов». Единственное, что мне хотелось и хочется, — чтобы люди больше чувствовали себя свободными от обстоятельств, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт.

О людях и пророках

— В детстве меня дразнили «японцем» — и я очень обижался. Сейчас мне в голову не придет выяснять, кто по национальности мои друзья. Есть среди них русские, украинцы, евреи, армяне... Люди не делятся на хороших немцев и плохих французов.

— Мне не нравятся люди, которые считают себя пророками и думают, что в состоянии научить других, как жить. Я пою о своих проблемах, увлечениях и никого учить жить не собираюсь. Если песни кому-то нравятся, то этому, конечно, рад.

О смысле жизни

— Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь — того, чтобы ждать.

— Почему я работаю истопником?.. Работа такая… натуральная… Тут нельзя притвориться, как во всех этих конторах. Ты кидаешь уголь в топку, и людям, которые наверху, тепло...

— Человек, который делает что-то новое, всегда воюет с чем-то старым. Он постоянно находится в конфликте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Легостаев, музыкальный критик, музыковед

— Я думаю, что для нашей культуры Виктор Цой и группа «Кино» оказались примерно тем, чем были Beatles для Великобритании. Не сказать, что это какая-то новаторская музыка и в том, и в другом случае, не сказать, чтобы они придумали кардинально новый звук, но есть какая-то настоящая магия — когда, вроде бы, в атмосфере висит особое настроение, и потом это настроение, благодаря таким людям, превращается в песни. Вроде бы у всех это ощущение и мысли в голове, но есть действительно талантливые люди, которые могут это превратить в стихи и музыку. И когда такое получается, то это навсегда остается в истории.

Дело здесь не в какой-то бездне музыкального таланта, а именно в том, что авторам удалось выразить то, что сразу все вокруг поняли и восприняли. Этому нет, мне кажется, материальных объяснений — это магия чистой воды. Конечно, из-за трагической гибели Цоя группе «Кино» страшно не повезло с развитием карьеры, но им невероятно повезло в том, что от них остались песни, которые не состарились.