Николай Дроздов: Пью чай с внуками, занимаюсь наукой

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

20 июня знаменитый ученый-зоолог и биогеограф, бывший ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов отметил свое 85-летие. «Вечерняя Москва» пообщалась с именинником накануне его юбилея.

— Николай Николаевич, как вы обычно празднуете дни рождения?

— Дома, за чашкой чая, с семьей. Молоко тоже пьем. У нас в доме внуки. А там, где дети, алкоголю — не место, это для них плохой пример.

— Как считаете, удалось ли вам изучить все о мире животных?

— Наука, в отличие от веры, все подвергает сомнению. И поэтому она не имеет конца. Чем глубже я изучаю этот мир, тем больше и область непознанного.

— Новую книгу «Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя» вы написали в соавторстве с зоологом и экологом Владимиром Балашовым. О чем эта книга?

— Я писал «Полет бумеранга», когда еще не был знаком с Владимиром Балашовым. Первое издание вышло в 1980 году. А в 2005 году мы познакомились. Я много изучал Австралию, писал докторскую диссертацию по ее пустыням. И больше всего меня удивляли обитающие там животные. Например, можно встретить тасманского дьявола (млекопитающее семейства хищных сумчатых. — «МВ»).

— Над чем еще сейчас работают ученые в Австралии?

— Люди нашего поколения первыми в истории поняли, что разрушают природу. И возможно, будут последними, кто может что-то исправить. В Австралии, например, не хватает воды, озера пересыхают. И если проблему не решить, могут исчезнуть и коалы, и утконосы, и другие животные.

— А к телепроектам вы бы хотели вернуться?

— Я 50 лет вел программу «В мире животных». Но я не был, кстати, бессменным ведущим, как многие ошибочно думают. Я был третьим по счету. Сейчас нет, я бы не вернулся на ТВ. Хоть я и очень люблю эту передачу, но она тормозила мою научно-педагогическую деятельность. Я — профессор МГУ имени Ломоносова. И рад, что сейчас я могу туда спокойно приезжать, работать и не беспокоиться, что меня выдернут на очередную съемку, не думать о том, как же мне записать программу.