Частные управляющие компании и жилищные кооперативы могут подключиться к Единому диспетчерскому центру

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Частные управляющие компании, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья могут подключиться к Единому диспетчерскому центру. Это позволит жильцам домов, которые стоят на балансе этих организаций, оперативно сообщать о неполадках с ЖКХ.

Обращения принимаются круглосуточно на единой горячей линии +7 495 539-53-53, через сервис на mos.ru, а также платформу «Электронный дом». Специалисты оперативно получат информацию и приступят к выполнению необходимых работ.

— С момента создания Единый диспетчерский центр по сути стал единым окном приема заявок по вопросам ЖКХ для миллионов москвичей. За шесть лет работы он принял более 40,5 миллионов звонков. Горожанам не нужно искать контакты своих управляющих компаний – достаточно всего одного номера, чтобы вызвать мастера. Работа Единого диспетчерского центра полезна не только жителям, но и самим управляющим организациям. Это помогает снизить нагрузку на собственных специалистов — москвичи могут круглосуточно оставлять заявки на единой горячей линии или через городские онлайн-сервисы и быть уверенными, что заявка попадет в нужную организацию. Кроме того, с помощью ЕДЦ можно проинформировать жителей о планируемых отключениях, — рассказал Роман Урнышев, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Горячая линия +7 495 539-53-53 — самый востребованный способ обращения в ЕДЦ. Ежемесячно сюда поступает около 800 тысяч звонков. При регистрации заявки у жителя в первую очередь уточняют адрес, чтобы проверить обслуживается ли его дом в ЕДЦ, фиксируют тип дефекта и при необходимости детально описывают проблему. Каждой заявке в системе ЕДЦ автоматически присваивается приоритет — обычная или аварийная. Услуги, входящие в плату за содержание и текущий ремонт в доме будут оказаны бесплатно. Созданная заявка направляется специалисту управляющей компании и передается исполнителю — сотруднику ГБУ «Жилищник», обслуживающей организации или частной управляющей компании, подключенной к Единому диспетчерскому центру.

Как работает Единый диспетчерский центр

Для горожан главным преимуществом использования Единого диспетчерского центра являются удобство, качество и контроль выполняемых работ. Жителю не обязательно знать, какая управляющая компания обслуживает его дом: ЕДЦ самостоятельно устанавливает ответственных и направляет заявку в нужную организацию. Всего в перечень вопросов, по которым можно обратиться в ЕДЦ, входит около 300 различных услуг. Например, жители могут сообщить о неполадках с водоснабжением, отсутствии света, необходимости сделать уборку в подъезде или починить лифт.

— Благодаря работе Единого диспетчерского центра в Москве налажено эффективное взаимодействие между жителями и сотрудниками коммунальных служб. У горожан есть возможность быстрым и удобным способом оставить заявку, чтобы ответственные специалисты в кратчайшие сроки приступили к выполнению необходимых работ. Это позволяет оперативно решать любые вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сохранять комфорт москвичей и обеспечивать бесперебойную жизнедеятельность мегаполиса, — рассказали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Также помимо оформления заявок в контакт-центре могут ответить на вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами, ремонта и обслуживания дома. Если же управляющая компания не подключена к Единому диспетчерскому центру, оператор линии может дать заявителю ее контакты.

Чтобы ускорить обработку заявок и повысить качество обслуживания, с 2020 года на линии используют технологии искусственного интеллекта. Наравне с операторами обращения жителей принимает голосовой помощник. В его базе знаний свыше 80 тематик: ему можно сообщить об отсутствии горячей или холодной воды, слабом напоре в системе водоснабжения, перебоях с электричеством, неисправности освещения или лифта. Также виртуальный ассистент поможет составить заявку, если нужно починить домофон, сделать магнитный ключ или прочистить мусоропровод. Разговор с роботом занимает не более двух минут, а обращение направляется напрямую профильным специалистам.

Кроме того, в ЕДЦ существует система оценки качества обслуживания — голосовой помощник может позвонить заявителю и уточнить его мнение о выполненных работах.

Как и зачем подключать управляющую компанию к Единому диспетчерскому центру

Всего в Москве насчитывается более трех тысяч управляющих компаний, обслуживающих более 34 тысяч многоквартирных жилых домов — из них 128 государственных учреждений и 2,9 тысячи — негосударственных, в том числе 498 частных УК и 2501 организаций собственников недвижимости (товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов).

К Единому диспетчерскому центру подключились уже около 230 управляющих компаний, которые отвечают за чистоту и порядок в более чем 24 тысячах домов.

Подключение к ЕДЦ позволяет управляющим компаниям не создавать свои диспетчерские — город бесплатно подключит их к специальной системе управления заявками и обеспечит прием обращений жителей в любое время суток. Обращения и результаты выполненных работ будут фиксироваться в электронном журнале — он будет доступен специалистам управляющих компаний с любого электронного устройства — компьютера, планшета или смартфона. Благодаря этому, специалисты смогут отслеживать общую статистику и аналитические данные, что позволит своевременно выявлять проблемные зоны в домах, которые обслуживает УК, объективно оценивать работу подрядных организаций, грамотно планировать бюджет и выбор поставщика при закупке расходных материалов.

Управляющим компаниям, не имеющим собственных диспетчерских (это, например, объединения собственников недвижимости) для подключения к Единому диспетчерскому центру понадобится заключить договор с ГБУ «Жилищник» о диспетчеризации по приему заявок от жителей. Для этого нужно обратиться в районный ГБУ «Жилищник» к специалисту, ответственному за взаимодействие с ЕДЦ. Сделать это может сотрудник, уполномоченный представлять интересы управляющей компании, или председатель товарищества собственников жилья или жилищно-строительного кооператива.

Управляющие компании, у которых есть свои диспетчерские, для подключения к системе управления заявками ЕДЦ могут обратиться в Службу одного окна Департамента информационных технологий города Москвы по адресу: Яковоапостольский переулок, дом 12, стр. 1 (по будням, с 9:00 до 18:00).

Жители дома также могут инициировать подключение своей управляющей компании к системе ЕДЦ. Для этого нужно провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме и на основании решения направить обращение к руководству управляющей компании. Далее представителю УК достаточно заключить договор с ГБУ «Жилищник», и организацию подключат к ЕДЦ. После этого у жильцов появится возможность круглосуточно направлять заявки через различные каналы связи — это горячая линия +7 495 539-53-53, сервис «Вызов мастера» на портале mos.ru, платформу «Электронный дом», отслеживать статус выполнения работ и оценивать их качество, а также узнавать о плановых и аварийных отключениях в своих домах.

Единый диспетчерский центр — совместный проект столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства и Департамента информационных технологий города Москвы. ЕДЦ начал свою работу в мае 2016 года, его основная задача – помочь жителям в решении жилищно-коммунальных вопросов