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Специалисты столичных семейных центров проводят психологические тренинги для родителей

Павел Гриднев
Общество
Специалисты столичных семейных центров проводят психологические тренинги для родителей
Фото: Unsplash

В столичные семейные центры более 4 тысяч семей обратились с вопросом, как справиться со стрессом. Недосып и выгорание приводят к нарастанию напряжения, и это заметно влияет на взаимоотношения человека с окружающими, в том числе с самыми близкими. Как сохранять эмоциональную стабильность через психологические тренинги, рассказывает специалист центра «Хорошевский» Анастасия Смердова.

В столице работают 25 семейных центров, в которых оказывают помощь родителям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

В семейный центр обратилась Виктория. Она одна воспитывает двух сыновей – 8-летнего Антона и 5-летнего Арсения. Женщина переживала, что постоянно находится в стрессовом состоянии, у нее не хватало сил и энергии, чтобы все успевать.

— День расписан по минутам: отвести старшего ребенка в школу, а младшего — в садик, бежать на работу, потом забирать детей и везти на дополнительные занятия, а поздно вечером дома ждут дела по хозяйству. Дети часто капризничают и не слушаются — это усиливает стресс. Я чувствую себя измотанной, — поделилась Виктория.

Специалист предложила женщине посещать семейный центр вместе с детьми. Сыновья отправятся на развивающие занятия, а мама — на тренинг для родителей, который посвящен теме стрессоустойчивости. На занятиях Виктория смогла почувствовать, что она не одинока в своих переживаниях. Женщина поделилась тем, что ее беспокоило, и получила поддержку.

На тренингах разбирали вопросы, связанные с тайм-менеджментом и разделением обязанностей. Виктория научилась грамотно распределять свое время и подключать детей к домашним делам. Также занятия помогли женщине вспомнить, откуда прежде она черпала силы. Виктория стала ходить на танцы, которые всегда доставляли ей удовольствие и помогали расслабиться. За три месяца посещения тренингов у женщины улучшилось эмоциональное состояние, она стала активнее, спокойнее и увереннее в себе.

— Каждая семья сталкивается с родительским выгоранием. Когда происходит несовпадение ожиданий и реальности, мамы и папы испытывают растерянность и стресс. Они думают, что не могут решить семейные вопросы, чувствуют усталость, раздражительность и незаинтересованность. Для того, чтобы преодолеть стресс, восстановить прежние силы и сохранить гармоничные отношения в семье, родителям порой нужна помощь психолога, — отметила специалист семейного центра Анастасия Смердова.

Помочь родителям справиться с повышенным напряжением, наладить эмоциональный баланс, почувствовать радость жизни и преодолеть стресс помогают психологические тренинги в семейных центрах. Специалисты постоянно улучшают программы и разрабатывают новые подходы в борьбе со стрессом. Среди наиболее интересных занятий:

Тренинг «Побеждаем стресс»: на занятиях психолог научит родителей «выключать» стрессовую волну и формировать позитивное мышление. Мамы и папы познакомятся с техникой правильного дыхания и методами снятия эмоционально-психического и физического напряжения. Тренинг «Наша тень»: занятия направлены на самоанализ. Родители описывают черты характера знакомого неприятного для себя человека. Эти черты — отражение их внутреннего состояния. Упражнения всегда приводят к интересным дискуссиям о том, как мы проецируем свои подавленные черты характера на других. Также участники тренинга поймут, почему они иногда выбирают «ненавистных» людей для близких отношений. Тренинг «Коридор критики»: психолог объясняет родителям, насколько их эмоциональное состояние зависит от окружения. На занятиях мамы и папы учатся слушать себя и не обращать внимания на необоснованную критику.

Чтобы стать участником психологических тренингов, можно оставить заявку на портале «Мой семейный центр».

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций помощи родителям с детьми: 25 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.

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