Хорошо поспать и экзамен сдать: как правильно готовиться к поступлению в вуз

Школьник Даниил Янцен поступает в Колледж связи № 54 им. П. М. Вострухина / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

20 июня в столичных вузах и колледжах стартовала приемная кампания. Психолог Анна Бурмистрова рассказала «Вечерняя Москва», как будущим студентам справиться со стрессом перед вступительными экзаменами.

Чтобы попасть в некоторые вузы столицы, помимо результатов ЕГЭ, требуется дополнительно пройти вступительные испытания. Как и в случае с любым экзаменом, психолог Анна Бурмистрова не советует учить материал «до последнего».

— Перед экзаменом важно как следует выспаться. Во сне кратковременная память переходит в долговременную. Именно так мозг усваивает то, что ты учил накануне, раскладывает все по полочкам, — поясняет психолог.

Употребление энергетических напитков — это самая неудачная идея. Энергетик не придает сил, он «достает» их из резервов организма.

— Если пожертвовать сном в пользу дополнительной зубрежки, то на экзамене внезапно осознаешь, что в голове все путается и сложно вспомнить то, что читал вроде бы всего час назад, — говорит Бурмистрова.

Ребятам, которым не нужно проходить вступительные испытания, тоже непросто. Они находятся в ожидании вердикта — поступил или нет, в положении, когда от них ничего не зависит.

— Главное не погружаться с головой в бесполезный процесс «целенаправленного ожидания». Надо сознательно выбрать для себя действия, которые помогут отвлечься. Здесь каждый может решить, что именно ему подойдет, прогулка по городу с друзьями или спорт. Нужно выбрать вариант, который не даст «упиваться переживаниями», — объясняет психолог.

Родителям не стоит давить на ребенка, который недавно переживал из-за ЕГЭ, а теперь боится провала на вступительных испытаниях. Также нельзя допустить, чтобы выпускники пускались во все тяжкие. Родители могут помочь отвлечься, например, организовать поездку на выходные.

КСТАТИ

Столичные выпускники средней и старшей школы могут подобрать учебные заведения с учетом своих интересов. В этом им поможет бесплатный онлайн-марафон «Неделя поступления», который пройдет с 27 июня по 4 июля на сайте: admissionweek.ucheba.ru. Участников ждут онлайн-экскурсии по российским вузам и колледжам и встречи с представителями приемных комиссий, готовых рассказать об условиях обучения и ответить на вопросы о поступлении.