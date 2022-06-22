Ешь абрикосы, персики жуй: выбираем сочные и полезные сезонные фрукты

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Летом на прилавках магазинов появилось много персиков, абрикосов и нектаринов. «Вечерняя Москва» выяснила у специалистов, на что стоит обращать внимание при покупке этих сезонных фруктов.

Июньский «урожай» фруктов, как правило, состоит из семейства персиковых. По словам врача-нутрициолога Алексея Листошенкова, они обладают большим количеством полезных для здоровья свойств.

— Персиковые не содержат большого количества сахара, поэтому они являются диетическими фруктами, — рассказывает «Вечерке» эксперт. — Также в них много клетчатки, витаминов А и C. Употребление таких плодов положительно влияет на состояние кожи, а также поддерживает хорошее зрение. Однако при выборе этих культур в магазине очень важно обращать внимание на некоторые детали.

Как же отличить качественный и вкусный фрукт от вредного?

— Так, самый популярный июньский фрукт нектарин на ощупь должен быть не слишком мягким, но и не очень твердым. Если вы съедите недоспевший плод, можно получить отравление. Посмотрите на кожицу нектарина: если она слишком сильно блестит, это говорит о том, что ее натерли парафином — а это очень вредно. Лучше всего брать ярко-желтый плод с красными «боковушками» и ярко-выраженным сладким запахом без примесей, — отмечает врач-нутрициолог.

Второе место по популярности среди покупателей в начале лета занимают абрикосы. Их очень полезно есть людям, у которых есть проблемы с желудком. Также абрикосы — это хорошая профилактика близорукости.

— Правильный плод должен обладать насыщенным оранжевым цветом, а также сухой кожицей. При нажатии этот фрукт должен быть упругим. Если его аромат почти не чувствуется, а на кожице — сплошные трещины, значит, абрикос сильно пострадал при транспортировке, поэтому покупать его не стоит, — добавила специалист.

А при выборе персика лучше всего ориентироваться на его спелость — при нажатии пальцем поверхность хорошего фрукта будет «пружинить». Кроме того, очень важен его цвет — как правило, по вкусу белые персики слаще, а желтые более ароматные.