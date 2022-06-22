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Московский психолог рассказал о влиянии истории семьи на последующие поколения

Павел Гриднев
Общество
Московский психолог рассказал о влиянии истории семьи на последующие поколения
Фото: Pexels

Казалось бы, выбор супруга, профессии, образа жизни — сугубо личное решение каждого человека, но так ли это на самом деле? Среди экспертов есть мнение, что на наши судьбы оказывают влияние опыт родителей, бабушек и дедушек. Насколько важна история семьи, объяснила специалист Московской службы психологической помощи Мария Рожкова.

Взгляды, убеждения, правила, модели поведения родителей остаются с нами на всю жизнь. Они и влияют на то, как мы воспринимаем себя, окружающих, как выбираем партнера и воспитываем детей. Если передача информации из поколения в поколение происходит осознанно, это помогает обеспечивать связь внутри всего рода.

— Здорово, если бабушки и дедушки, родители и дети открыто обсуждают семейные привычки, правила, стиль жизни. Это помогает последующему поколению опираться на жизненный опыт, ценности предков, — отметила психолог.

Представим две семьи. Ситуация: ребенок разбивает тарелку. В одном случае на произошедшее родственники реагируют критикой: «Ты растяпа, у тебя ничего не получится». В другом малыш слышит: «Ничего страшного, с кем не бывает, посуда бьется на счастье». У детей формируется представление о самих себе на основании эмоций и поведенческих реакций членов семьи. Потому можно предположить, что ребенок из первого примера будет расти неуверенным, иметь проблемы с самооценкой.

— Другие случаи связаны с влиянием родительских ожиданий на выбор жизненного пути их детей. Бывает, что мама или папа пытаются компенсировать неудачную карьеру профессиональными достижениями ребенка и видят в нем свое продолжение. «Так сын, продолжая династию юристов, вдруг осознает, что профессия выбрана не им, а автоматически, по умолчанию, хотя он сам с детства мечтал водить поезда. Или взрослая женщина, получив музыкальное образование ради отца, ни разу не притронулась к инструменту, — рассказывает специалист.

По словам психолога, чтобы избавиться от груза прошлого, необходимо осознать, каким образом мы являемся частью состоящей из многих поколений семьи и что из семейной истории повторяем. Следующий шаг — осознание себя отдельной личностью и принятие ответственности за жизнь. Также полезно выстраивать генограммы — схематичное изображение своей семьи. Это можно делать самостоятельно или с психологом. Анализируя собранную информацию, получается выявить родовые закономерности, повторяющиеся сценарии, совпадения, модели поведения, характеристики, типы взаимоотношений.

— Важно помнить, что в семье, состоящей из нескольких поколений, есть огромное количество ресурсов, которые можно взять себе в копилку. Генограмма становится источником полезной информации для понимания и объяснения происходящего здесь и сейчас. Исследуя семейную историю, мы можем посмотреть на свою жизнь в контексте семьи, найти объяснение своих нынешних проблем и ответы на волнующие нас вопросы, поняв, как прошлое присутствует в настоящем, — обратила внимание психолог.

Пересмотрев психологическое семейное наследство, мы можем выбрать, что взять с собой в завтрашний день, а что принять и оставить в прошлом. Можем строить свою жизнь, ориентируясь на собственные убеждения и цели, сохранив при этом теплые отношения с близкими.

Разобраться в семейной истории можно на консультации со специалистами службы. Бесплатная поддержка доступна для каждого москвича в удобном для него формате. Услуги можно получить очно и дистанционно. Подразделения есть во всех округах столицы.

В течение календарного года любой москвич может бесплатно получить пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

На регулярной основе проходят бесплатные тематические вебинары. Так, 24 июня в 10:30 состоится онлайн-мероприятие «Родители и дети. Способы эффективного общения с детьми». Вместе с психологом участники поговорят о том, как разговаривать с ребенком и правильно его слушать, обсудят понятие границ в отношениях, рассмотрят варианты совместного досуга с детьми, который был бы полезен для отношений.

Если требуется экстренная связь с психологом, можно позвонить на круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 — с городского телефона, 8 (495) 051 — с мобильного. Либо воспользуйтесь форумом или чатом психологической поддержки на сайте службы msph.ru.

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