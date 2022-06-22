Николай Цискаридзе: Если балет, то русский

Николай Цискаридзе с недавних пор стал известен зрителям не только как артист балета, но и как телеведущий / Фото: Алексей Костромин

23 июня, в Государственном Кремлевском дворце состоится отчетный концерт, где выступят выпускники Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Накануне ректор академии, премьер балета Большого театра, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал «Вечерке» о том, как Запад подражает России, конкуренции в балете, и о вреде толерантности.

— Николай Максимович, чем выпускники академии порадуют зрителей?

— Зритель встретится с творчеством юных существ, которые только начинают свой путь. И после выпускного их вполне может ждать успех. Так, в 2015 году, когда мы выступали в Кремле первый раз, на сцену выходила Алена Ковалева. А буквально на днях она стала примой в Большом театре. Мы чествуем выдающихся выпускников школы, а за 295 лет у академии их много. В этом году отчетный концерт посвящен 95-летию Юрия Григоровича (советский и российский хореограф, балетмейстер. — «МВ»).

— Балерина Илзе Лиепа считает, что балет нужно сохранять в классическом виде. Согласны?

— Конечно. Классический балет — самая продаваемая вещь. Другое дело, что классику исполнять очень сложно. А когда в балете «Лебединое озеро» роль Лебедя исполняет коротконогая артистка с короткой шеей и короткими руками — это как-то не очень, я бы не пошел на спектакль с такой исполнительницей и никому не советую. Толерантность не привела ни к чему хорошему. Сейчас много не самых красивых артистов, которые лезут на главные роли. Я — большой противник этого. Главные роли должны исполнять те, кто им соответствует, а не те, кто хочет. К сожалению, даже не все, кто служит в Большом театре, соответствуют своей профессии.

— Попытки сделать балет ближе широкой аудитории — провальны?

— Балет не может быть ориентирован на массы. Вы не получите удовольствия от спектакля, если его покажут на стадионе. Всему свое место. Любое театральное зрелище придумано для удовольствия зрителя. Вы должны провести время, не только жуя попкорн, но и наслаждаясь — так почему же не сделать это качественно? На это наше государство, одно из немногих в мире, тратит колоссальные деньги и содержит такое количество не последних в мире театров. Другой вопрос, как распределяют эту финансовую поддержку их руководители на местах.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

— Вы выступали в Большом театре 21 год. Какой урок вы вынесли оттуда?

— Я понял, что никогда не нужно сдаваться. Большой театр — очень сложная организация, как и любая, где есть такая конкуренция. Многие люди в балете хотят урвать себе побольше известности, популярности... не всегда это идет на благо.

— Как вы считаете, какую роль играет балет в формировании русской культуры?

— Балет — одна из главных достопримечательностей и гордость нашей страны. Это то, что изобрела и подарила миру Россия. Тот классический балет, который знает мир, — только русский. Он не бывает другим. Западные страны взяли нашу хореографию и всю ее переделали. Сейчас по миру широко распространен только наш балет. Другого нет. Но обязательно найдется какой-нибудь шаромыжник, который выдаст русскую хореографию за свою, немного переделав. И мы позволяем другим наживаться на нашем достоянии. И к сожалению, Большой театр платит многим шаромыжникам, которые приезжают и переделывают наш русский балет.

— Русская культура достаточно широка. Разве можно ее притеснить?

— Притеснить можно. Просто переписывая историю, как это делают уже много лет.

— Вы сейчас ведете программу «Сегодня вечером» на Первом канале. Наверняка уже столкнулись с тем, что многие пытаются сравнивать с прежним ведущим?

— Я никогда не читаю, что пишут на заборах. Мне это не интересно. То, что до меня вели эту программу замечательные ведущие — Андрей Малахов, Юлия Меньшова, Максим Галкин, — ничего страшного, так бывает. Я вообще из того жанра, где всегда бывает много составов. Для меня главное — сделать роль по-своему и запомниться зрителям своей индивидуальностью. Я это умею.

— Все же с прошлым ведущим вас различает главное: вы не покинули страну в такой сложный период. Но понимаете ли вы тех, кто поступил наоборот?

— Я никак к этому не отношусь. У нас демократическое общество. Каждый человек имеет право на выбор того, где он хочет проводить сегодня свое время.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

— Ваше мнение зачастую расходится с общественным, но вы идете до конца и не боитесь высказывать свою позицию. Где вы находите в себе столько силы оставаться верным убеждениям?

— Я же говорил, что не читаю, что пишут на заборах. Не обращаю внимание на те вещи, которые мне доставляют внутренний дискомфорт.

— Что бы сейчас, в такой непростой период, вы бы хотели сказать обществу?

— Я всегда за то, чтобы люди занимались своим делом и делали это качественно. И лучшее спасение от любых невзгод — работа.

ДОСЬЕ

Николай Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси, в Грузии. Служил в Большого театре в 1992–2013 годы. Народный артист РФ, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Член Совета при президенте России по культуре и искусству. Член Совета по вопросам художественного образования (Минкульт).

Звездная фамилия

Фамилия Цискаридзе в переводе с грузинского означает «первая звезда» или «заря».

Родители считали балет несерьезным увлечением

В юные годы Николай любил рисовать, а еще читать стихи наизусть. А его мама Ламара Николаевна водила сына с собой в театр и на балет. Так Николай увлекся искусством. В возрасте 10 лет мальчик пошел в балет. А после окончания школы решил подать документы в хореографическое училище. Правда, сделать это пришлось тайком. Родители не одобряли любовь сына к балету, считали ее чем-то несерьезным. И только беседа с преподавателями училища помогла им понять, что это не так.

Большой театр

Цискаридзе окончил Московское хореографическое училище в 1992 году и был принят в труппу Большого театра. Сначала он танцевал в кордебалете, но вскоре ему стали доверять сольные партии. В 1995 году за короткий период артист исполнил сольные партии в таких балетах, как «Щелкунчик», «Чиполлино», «Шопениана», «Сильфида».

День рождения на сцене

Раньше Николай Цискаридзе каждый год 31 декабря, в свой день рождения, выходил на сцену Большого театра в балете «Щелкунчик». Этот спектакль, по словам артиста, у него с детства ассоциируется с праздником. Поэтому для него это выступление — лучший способ отметить день рождения.

Два кота

Николай Цискаридзе живет с двумя очаровательными котами молочного окраса, у обоих — голубые глаза. Кошку зовут Габриэллой, а кота — Габриэлем.