Перед тем, как опустился занавес

Вера Алентова в роли Хелены Рубинштейн и Артем Ешкин (Патрик О’ Хиггинс) / Фото: Геворг Арутюнян

Одна из самых ярких премьер уходящего сезона — «Мадам Рубинштейн» на сцене Театра им. А. С. Пушкина в постановке его худрука Евгения Писарева и с Верой Алентовой в главной роли. Этой постановкой по пьесе австралийца Джона Мисто театр чествует свою ведущую актрису — ей в феврале исполнилось 80.

Непонятно, почему для юбилея Веры Алентовой снова выбрали пьесу англоязычного автора (свое 75-летие актриса отмечала «Апельсинами и лимонами» по пьесе англичанина Ноэла Кауарда).

С первых минут действию задается энергичная динамика, которая в целом сохраняется до самого конца. В центре повествования — судьба американского косметолога, основателя торговой марки под собственным именем Хелены Рубинштейн (Вера Алентова), история ее конкуренции с не менее известной Элизабет Арден (Ольга Науменко), ее отношений с молодым и очень преданным помощником Патриком (Дмитрий Власкин, Артем Ешкин).

Говорить о замечательной физической форме актрисы, ее бодрости и энергетике, думается, излишне: Алентова — профессионал с высокой ответственностью как перед зрителем, так и перед собой и сценой, на которую она выходит с 1965 года. Браво!

А вот остановиться на том, что ее харизма в спектакле заиграла новыми, порой неожиданными красками, нужно. Она и словцо тяжелое отвесит, и пошлет куда подальше всех неугодных, может и двинуть кому надо. Благо актрисе удается эти порывы несколько одухотворить, и они гармонично встраиваются в образ ее героини — железной леди, вышедшей в годы войны из еврейского гетто.

Помогает и неподдельная женственность Алентовой — ее мадам интересна зрителю. Словно подчеркивает ее красоту сценография постановки — лаконичная, элегантная, без излишеств. С музыкой также решили не мудрить: звучит ряд композиций в американском эстрадно-джазовом стиле. В целом спектакль выстраивается во вполне стройную и живую картину — это, бесспорно, заслуга его создателей, способная поставить постановку в один ряд с лучшими современными спектаклями. Если бы не два «но».

Сам Писарев характеризует смысл действия так: «Это обретение любви — не в романтическом, а просто в человеческом смысле». С самого начала вдумчивого зрителя покоряет факт преданности главной героине Патрика — молодого человека на старте жизненного пути. Повороты сюжета, которые могли бы бросить тень на его бескорыстность, отсутствуют напрочь: он всегда рядом, терпеливый и все понимающий. Большой любви в том самом «романтическом» смысле с героиней не возникает. Где, как говорится, собака зарыта? Ответ, словно гром среди ясного неба, — во втором акте. Все действительно «просто»: Патрик — гомосексуалист. Так изящно и неотвратимо преподнести данную правду надо постараться! Однако этот факт в образе положительного героя, да еще и за несколько минут до занавеса, выглядит, на мой взгляд, как пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации. Хотя сам по себе факт никакой смысловой задачи не решает.

Второе «но»: авторы не скрывают коммерческую составляющую постановки — на сайте спектакля благодарят торговую марку косметики за поддержку. Гостеатрам разрешается зарабатывать заказными постановками, воспевающими эстетику и идеалы конкретных западных брендов?! Но ведь у нас и своих авторов не счесть! Да и гонорар, думаю, они попросят поменьше. Не говоря уже о том, что героинь, подобных мадам Рубинштейн, в России предостаточно. И Алентова сыграла бы их так же блестяще, как сыграла свою мадам Рубинштейн.