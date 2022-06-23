Промышленный дизайн: союз искусства и науки

Менеджер столичной компании Мария Мазыкина демонстрирует одежду с отпечатанными дизайнерскими изображениями / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Северный административный округ — колыбель отечественной авиации. Но сегодня возникают и другие перспективные предприятия вроде Tabula Sense или «Скиф-дизайн».

Умный стол — работа в радость!

XXI век — век прогресса и технологий. И столичная компания Tabula Sense, организованная всего шесть лет назад, уже успела громко заявить о себе своей продукцией — «умными» рабочими и офисными столами.

— Всевозможные гаджеты и механизмы мы не просто прикручиваем сверху или снизу, а органично встраиваем внутрь элементов стола, например, в столешницу или в ножки, — объясняет «ВМ» сооснователь компании Андрей Рогозин. — Список предлагаемых нами опций довольно внушительный: моторизированная регулировка высоты, блютус-динамики, голосовые помощники, USB-хабы с подключением к компьютеру, встроенные розетки 220 B, кабель-менеджмент, спикер-системы, скрытые беспроводные зарядки телефонов и наушников с примагничивающей функцией, а также всевозможные перегородки, складные механизмы.

Есть даже индукционный подогреватель напитков в чашке и система учета нахождения на рабочем месте! Вот что точно порадовало бы многих работодателей.

Неудивительно, что столь незаменимые в современных реалиях столы охотно приобретают такие крупные участники рынка, как госкорпорации, банки, сеть коворкингов и прочие.

Чаще всего, естественно, заказывают столы с блютус-колонками и спикер-системами. Последнее — идеально для удаленных совещаний, которые стали так популярны. Спикер-систему можно подключить к телефонам и общаться как по мобильной, так и по видеоконференцсвязи.

В столы встраиваются и мини-компьютеры с мониторами, имеется чудо-подставка под клавиатуру, которая умеет превращаться в комфортный поднос с вырезом для бокала. Такие столы отличает не только удобство, но и лаконичная элегантность. Столешницы могут быть с отделкой из ЛДСП, натурального шпона или разных пород дерева. Вариантов цветов и фактур огромное количество. Впрочем, как и форм. Предлагаются даже модели-трапеции. Кроме столов, компания производит еще технологичные тумбочки и шкафы, которые управляются датчиком отпечатка пальцев.

По словам создателей, аналогов своей «умной» мебели на международном рынке они до сих пор не встречали, даже в странах с развитой IT-инфраструктурой. И это лишний повод для гордости отечественных умельцев.

Картинки на любой вкус

Компания «Скиф-дизайн» была основана в 1995 году и сегодня имеет современную производственную базу с опытным коллективом.

— Мы хорошо известны в сфере культуры, поскольку сотрудничаем практически со всеми театрами России и Первопрестольной, — рассказывает генеральный директор Екатерина Левченко.

«Скифы» производят театральные декорации, панно, флаги, текстильную сувенирную продукцию, которая пользуется большим спросом.

— В компании представлен полный производственный цикл от разработки дизайна и печати до пошива, — замечает Левченко, — поэтому мы можем изготовить любое изделие вне зависимости от тиража. При этом наши специалисты готовы предложить как стандартные, проверенные временем варианты изделий, так и разработать новую концепцию с нуля.

Здесь уже есть свой рейтинг достижений. Например, к открытию Большого театра после реконструкции компания напечатала три километра декораций. Также на производстве вырезали из ткани 2000 снежинок для балета «Щелкунчик» Пермского театра. А еще создали кресла-мешки в виде космических шлемов для зала ожидания аэропорта в Саратове и делали подголовники для сборной России по хоккею, кроили костюмы для российских фигуристов на Олимпиаду…

Одним словом, вещи, производимые здесь, могут быть самые разные: пледы и подушки для ресторанов, красочные чехлы на фанбарьеры, шейные платки, галстуки, сумки, шторы и скатерти. Также профессионалы разрабатывают мерч с индивидуальным логотипом. Но основное направление компании, безусловно, — печать театральных и кино-декораций: задников, одежды сцены, кроя для театральных костюмов.

Продукцию москвичей — масштабные кулисы, падуги, занавесы — можно увидеть в ведущих музеях, выставках и театрах столицы. И это наряду с банданами для собак, нарядами для кукол и мешочками для руды. Как известно, для настоящих профессионалов не бывает мелочей, поэтому на предприятие заглядывают и те, кто хочет заказать всего лишь одно худи, футболку или свитшот с печатью любого изображения.

СПРАВКА

Технология мастеров компании «Скифы» позволяет перенести на ткань картинку или фотографию в максимально высоком качестве. Причем изображения, как типовые, так и эксклюзивные, наносятся разными способами: сублимационная фотопечать на синтетической ткани; прямая печать на изделиях из хлопка; термоперенос пленкой на одежду; шелкография; вышивка.

ЦИФРА

30 видов гаджетов, механизмов и опций можно добавить в столы от Tabula Sense.

Север ближе к облакам

Первый летный экземпляр сверхлегкого вертолета R-34 от завода «Аэроэлектромаш» / Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Характерно, что именно на севере Москвы сосредоточены главные авиационные институты страны. Здесь «мозг» авиастроительной отрасли — столичные специалисты проектируют самолеты военного, гражданского и транспортного назначения, которые потом собираются на заводах по всей России.

У этой закономерности глубокие исторические корни. Ленинградский проспект нередко называют «местом силы» русской авиации: еще в 1910 году часть Ходынского поля была отдана под аэродром Общества воздухоплавания, вокруг появились авиазаводы. Именно с Ходынского летного поля более века назад в небо поднялся первый серийный самолет «Фарман», созданный на московском заводе «ДУКС».

В Петровском путевом дворце на Ленинградском проспекте с 1920 года работал Московский авиатехникум, а позже — Военно-воздушная инженерная академия имени Н. Е. Жуковского, выпускниками которой были Сергей Ильюшин, Артем Микоян, Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Павел Попович, Алексей Леонов. Тут, на севере города, начинали свою блестящую карьеру великие авиаконструкторы Андрей Туполев, Александр Яковлев, Павел Сухой, Михаил Гуревич, Николай Поликарпов, Семен Лавочкин.

Не случайно и монумент «Покорителям космоса» возведен в районе ВДНХ, здесь же Музей космонавтики — идея Сергея Королева и его именной дом-музей.

В настоящий момент на территории округа работают более десяти предприятий, определяющих развитие российского авиастроения, в том числе: НПП «Темп» им. Ф. Короткова, НПО «Наука», филиал ОКБ Сухого и другие.

Например, завод «Аэроэлектромаш» был открыт на базе Московского агрегатного завода «Дзержинец», образованного еще в 1941 году, он имеет многолетний опыт создания электрооборудования и авиационной техники. Сейчас основу завода составляют конструкторский центр, производственный и испытательный комплекс.

— Наше предприятие является головным в авиационной промышленности в области электрооборудования для летательных аппаратов, — подтверждает генеральный директор АО «Аэроэлектромаш» Борис Малышев. — Мы обладаем уникальными разработками в области систем генерирования электроэнергии летательных аппаратов и их агрегатов: генераторов, аппаратуры управления и коммутации для электроприводов различного назначения, включая подъемно-транспортные средства, системы управления торможением; электроимпульсные противообледенительные системы и так далее.

Сейчас на предприятии трудятся 900 человек, и они выпускают более 200 видов изделий.

Со дня основания у завода тысячи собственных разработок. В последних активно применяются прогрессивные технологии — 3D-печать корпусных деталей, обработка сложных деталей на многокоординатных станках, новые отечественные материалы и сплавы, позволяющие снизить металлоемкость, трудоемкость, стоимость продукции.

Что касается стратегических целей инновационного развития предприятия, то они, по словам руководства, заключаются в разработке изделий и систем для объектов нового поколения оборонной и гражданской авиации промышленного назначения, а также в замещении импорта на существующих и вновь разрабатываемых объектах.

В САО создаются новые агрегаты, аппаратура и системы для перспективных самолетов и вертолетов. Так что, очевидно, профессионалы своего дела в этой сфере нас еще удивят.

СОБЫТИЯ

Выпуск медикаментов вырос

Предприятия столичной фармотрасли нарастили объем производства на 24,1 процента за первые четыре месяца 2022 года по сравнению с январем — апрелем прошлого года. В числе препаратов, выпускаемых в городе: лекарства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, антибиотики и вакцины. Всего в Москве 84 профильных предприятия. Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, достичь роста помогли городские меры поддержки предприятий, а также офсетные контракты с инвесторами о строительстве новых заводов под гарантию госзаказа на продукцию. С 2017 года столица заключила три таких контракта. Так, компания «Биокад» по итогам 2021 года произвела около 290 тысяч упаковок лекарственных препаратов общей стоимостью свыше 1,5 миллиарда рублей.

Безотходная упаковка

В рамках экологических инициатив столичных промышленников, компания «Ламбумиз» запустит цех по переработке отходов собственного производства упаковочных материалов, а также от молокозаводов — до 150 тонн ламинированного картона в месяц. Уже начат прием брака, стрейч-пленки, пробок. В будущем проект могут расширить на потребительскую упаковку. Вторсырье послужит для производства одноразовой посуды, яичных лотков.

Сладкие вакансии

Кондитерская фабрика «Рот Фронт» и правительство Москвы подписали договор о предоставлении в аренду на пять лет участка площадью 2,6 га по льготной ставке рубль в год под масштабный инвестиционный проект.

В районе Бирюлево Западное планируется возвести новый производственный комплекс, который обеспечит 1,4 тысячи рабочих мест и где смогут ежегодно выпускать 60 тысяч тонн кондитерской продукции.

Портал для инвесторов

Более 70 тысяч пользователей зарегистрировали личный кабинет на инвестпортале Москвы с 2014 года, момента запуска ресурса. Лишь за прошлый год число пользователей выросло на 22 тысячи человек. А в апреле 2022-го был усовершенствован интерфейс и функционал. Портал создан для оперативного взаимодействия власти и бизнеса и открывает доступ почти к 30 онлайн-сервисам, включая торги, заявки на субсидии и пр.

Основной капитал

Инвестиции в экономику российской столицы превысили 700 миллиардов рублей в I квартале, что на 4,8 процента выше аналогичных показателей 2021года. По данным Департамента инвестиционной и промышленной политики, на долю Москвы приходится 17,8 процента общероссийского объема вложений. Больше всего средств (до 37,6 процента) столичные компании инвестируют в машины и оборудование.

Пять интересных фактов о предприятиях округа

Фото: 3DMIR.RU

Еще в 1940-х годах в СССР велись работы по созданию электротранспорта, участие в проектировании принимал московский институт НАМИ. В 1951 году для эксплуатации Моссовету передали партию электромобилей НАМИ-ЛАЗ-751, напоминавших по внешнему виду автобусы. Представительские автомобили для руководства РФ — также заслуга ФГУП «НАМИ».

Фото: Евгений Одиноков / РИА НОВОСТИ

Лифты, сконструированные и установленные заводом «Мослифт», можно встретить в здании Госдумы РФ и в высотном здании МИДа, в Третьяковской галерее и в Музее космонавтики, в Елоховском соборе. Завод обслуживает почти 80 тысяч подъемных устройств.

Популярная советская зубная паста «Жемчуг» изначально была разработана фабрикой «Свобода» для космонавтов, чтобы защитить зубы от потери кальция и эрозии из-за длительных полетов. В ассортимент фабрики входит более 450 наименований: мыло, косметика, зубные пасты, шампуни.

Продукция ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» (МосФарма) поставляется во все регионы России, а также в страны ЕАЭС. Ежегодно предприятие производит более 60 миллионов упаковок лекарств, косметических средств, медизделий.

Фото: Shutterstock

Свыше трех километров составляет общая протяженность труб на Мелькомбинате № 3, по которым проходит зерно до превращения в муку. Крупнейший столичный производитель поставляет в год свыше 180 тысяч тонн муки пекарням и магазинам. Из этого количества можно испечь 150 тысяч тонн хлеба и изготовить 65 тысяч тонн макаронных изделий.