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Ставка как приманка: почему застройщики стали массово предлагать ипотеку под низкие проценты

Никита Миронов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Ставка как приманка: почему застройщики стали массово предлагать ипотеку под низкие проценты
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Москве и Подмосковье появились новые ипотечные предложения — застройщики предлагают взять квартиры в новых домах от 0,01 процента годовых. «Вечерняя Москва» выяснила, верить ли таким объявлениям.

Вице-президент Российской Гильдии риелторов Григорий Полторак поясняет, что столь низкую процентную ставку предлагает не банк, а именно застройщики:

— Они просто субсидируют финансовым организациям ставку. Вот тут стоит сразу и задуматься: а за счет чего идет субсидия? А ведь ответ на вопрос лежит на поверхности — за счет цены квартиры. Ставка низкая, зато стоимость квадратных метров высокая, вот и весь секрет!

Первый совет Григория Полторака — всегда ищите альтернативы. Большая вероятность, что в этом же районе можно купить жилье дешевле. Причем как на первичном, так и на вторичном рынках.

Нюанс второй — срок, в течение которого столь низкая ставка действует.

— Она может быть на год, на три, или, скажем, «до ключей» — то есть момента сдачи дома, — пояснил Григорий Витальевич. — А после этого срока ставка уже обычная — восемь процентов. Иными словами — нужно всегда внимательно читать договор.

Третий момент — оцените самого застройщика. Кто именно вам предлагает столь дешевую ипотеку на жилье? Насколько солидная компания? Вовремя ли она сдает объекты? Проверьте, нет ли претензий к качеству строительства и управляющей компании, которую после сдачи застройщик «ставит» на дом. Всю эту информацию легко найти на форумах покупателей и жильцов уже построенных домов. Нелишним будет заглянуть и в рейтинг строительных компаний.

— Аномально низкая ипотечная ставка — это очередной маркетинговый ход, и вы как покупатель должны это понимать, — резюмирует Григорий Полторак. — Смотреть нужно не на процент, указанный в рекламе, а на все условия договора, оценивая при этом и самого застройщика.

КСТАТИ

С начала июня жители России вновь стали проявлять большой интерес к рынку новостроек. Об этом сообщили в крупном сервисе недвижимости. Так, в первые дни июня по сравнению с первой неделей мая количество объявлений, снятых с доски, выросло на 23 процента.

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