Начать работать в сфере ИТ может каждый: центр «Профессионал» приглашает на курсы

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Освоить востребованные ИТ-навыки и начать карьеру в сфере информационных технологий москвичам помогают в Учебном центре «Профессионал». Горожанам доступно пятнадцать различных курсов.

Можно изучить языки программирования, научиться разрабатывать мобильные приложения, проектировать интерфейсы сайтов, работать с большими данными.

Все слушатели центра получают сопровождение в трудоустройстве. Профессиональные карьерные консультанты расскажут о перспективах для дальнейшего развития, помогут разработать треки развития карьеры, подобрать вакансии для комфортного входа в новую сферу, составить резюме и подготовиться к встречам с работодателями.

Только с начала этого года более тысячи человек обратились в центр «Профессионал», чтобы переквалифицироваться на ИТ-специалистов.

— Мы видим, что востребованные ИТ-компетенции сегодня стремятся получить не только люди из технической сферы. Если у человека есть опыт в своей профессии, он может стать ИТ-специалистом с отраслевой спецификой. Стоимость такого работника на рынке труда значительно возрастает. Мы получаем кроссфункционального специалиста, который может говорить на языках бизнеса и ИТ. Сейчас очень востребованы юристы, которые могут внедрять юридические онлайн-продукты; педагоги, которые самостоятельно создают электронные курсы; специалисты по продажам, способные взять на себя задачи по автоматизации коммерческого направления; бухгалтеры, которым не нужен помощник для работы с базами данных. В «Профессионале» есть как программы для разработчиков с базовыми знаниями и опытом, так и курсы, позволяющие перейти в сферу информационных технологий с нуля, — рассказала Елена Крутицкая, директор центра «Профессионал».

Сергей Гордеев работал инженером в производственно-техническом отделе, при этом давно хотел перейти в сферу ИТ. Начинал изучать программирование самостоятельно, а после сокращения пришёл на двухмесячные курсы по Frontend разработке в «Профессионал».

— Пробовал изучать программирование самостоятельно, но совмещать работу и учебу не удавалось - слишком мало времени и сил оставалось после работы на обучение. После сокращения случайно увидел, что есть такие курсы от службы занятости. Планирую подтянуть знания и устроиться после обучения на работу, — поделился слушатель курсов.

Москвичка Ирина Асташкина решила связать свою профессиональную деятельность с хобби. Для этого она проходит в «Профессионале» курсы по компьютерному 3D-моделированию и анимации. В прошлом Ирина занималась логистикой, а сейчас просматривает вакансии 3D-дизайнеров.

— В качестве хобби увлекаюсь фотографией. 3D-моделирование — это продолжение 2D-изображений, так что направление мне близко. После курсов планирую работать именно в данной сфере. Перспектив вижу много, так как направление пока только набирает популярность, и области его применения расширяются, — говорит Ирина.

Еще один слушатель центра Михаил Емышев в прошлом работал в сфере продаж, был руководителем филиала торговой компании. Мужчина тоже решил сменить сферу деятельности и переквалифицироваться в перспективную ИТ-сферу. Михаил также учится на курсах по 3D-моделированию. В процессе обучения он уже получил первый заказ от крупного работодателя.

— После курсов планирую найти работу в сфере 3D-дизайна, моушен-дизайна, дизайна игровой индустрии. Все зависит только от нас самих. Чем больше усилий приложено для достижения результата, тем выше вероятность достичь успеха. На данный момент я выкладываюсь на все двести процентов, чтобы показателем моих знаний и умений был не диплом, а выполненные мной работы, которые я смогу представить в качестве портфолио, — поделился планами слушатель «Профессионала».

Набор на ИТ-курсы в центре «Профессионал» открыт. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно. Связаться с сотрудниками центра можно по телефону: +7 495 260-52-89 или по электронной почте: eduprof@social.mos.ru.