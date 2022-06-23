Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Начать работать в сфере ИТ может каждый: центр «Профессионал» приглашает на курсы

Марьяна Шевцова
Общество
Начать работать в сфере ИТ может каждый: центр «Профессионал» приглашает на курсы
Фото: Pexels

Освоить востребованные ИТ-навыки и начать карьеру в сфере информационных технологий москвичам помогают в Учебном центре «Профессионал». Горожанам доступно пятнадцать различных курсов.

Можно изучить языки программирования, научиться разрабатывать мобильные приложения, проектировать интерфейсы сайтов, работать с большими данными.

Все слушатели центра получают сопровождение в трудоустройстве. Профессиональные карьерные консультанты расскажут о перспективах для дальнейшего развития, помогут разработать треки развития карьеры, подобрать вакансии для комфортного входа в новую сферу, составить резюме и подготовиться к встречам с работодателями.

Только с начала этого года более тысячи человек обратились в центр «Профессионал», чтобы переквалифицироваться на ИТ-специалистов.

— Мы видим, что востребованные ИТ-компетенции сегодня стремятся получить не только люди из технической сферы. Если у человека есть опыт в своей профессии, он может стать ИТ-специалистом с отраслевой спецификой. Стоимость такого работника на рынке труда значительно возрастает. Мы получаем кроссфункционального специалиста, который может говорить на языках бизнеса и ИТ. Сейчас очень востребованы юристы, которые могут внедрять юридические онлайн-продукты; педагоги, которые самостоятельно создают электронные курсы; специалисты по продажам, способные взять на себя задачи по автоматизации коммерческого направления; бухгалтеры, которым не нужен помощник для работы с базами данных. В «Профессионале» есть как программы для разработчиков с базовыми знаниями и опытом, так и курсы, позволяющие перейти в сферу информационных технологий с нуля, — рассказала Елена Крутицкая, директор центра «Профессионал».

Сергей Гордеев работал инженером в производственно-техническом отделе, при этом давно хотел перейти в сферу ИТ. Начинал изучать программирование самостоятельно, а после сокращения пришёл на двухмесячные курсы по Frontend разработке в «Профессионал».

— Пробовал изучать программирование самостоятельно, но совмещать работу и учебу не удавалось - слишком мало времени и сил оставалось после работы на обучение. После сокращения случайно увидел, что есть такие курсы от службы занятости. Планирую подтянуть знания и устроиться после обучения на работу, — поделился слушатель курсов.

Москвичка Ирина Асташкина решила связать свою профессиональную деятельность с хобби. Для этого она проходит в «Профессионале» курсы по компьютерному 3D-моделированию и анимации. В прошлом Ирина занималась логистикой, а сейчас просматривает вакансии 3D-дизайнеров.

— В качестве хобби увлекаюсь фотографией. 3D-моделирование — это продолжение 2D-изображений, так что направление мне близко. После курсов планирую работать именно в данной сфере. Перспектив вижу много, так как направление пока только набирает популярность, и области его применения расширяются, — говорит Ирина.

Еще один слушатель центра Михаил Емышев в прошлом работал в сфере продаж, был руководителем филиала торговой компании. Мужчина тоже решил сменить сферу деятельности и переквалифицироваться в перспективную ИТ-сферу. Михаил также учится на курсах по 3D-моделированию. В процессе обучения он уже получил первый заказ от крупного работодателя.

— После курсов планирую найти работу в сфере 3D-дизайна, моушен-дизайна, дизайна игровой индустрии. Все зависит только от нас самих. Чем больше усилий приложено для достижения результата, тем выше вероятность достичь успеха. На данный момент я выкладываюсь на все двести процентов, чтобы показателем моих знаний и умений был не диплом, а выполненные мной работы, которые я смогу представить в качестве портфолио, — поделился планами слушатель «Профессионала».

Набор на ИТ-курсы в центре «Профессионал» открыт. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно. Связаться с сотрудниками центра можно по телефону: +7 495 260-52-89 или по электронной почте: eduprof@social.mos.ru.

IT-индустрия Образование Профессии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте