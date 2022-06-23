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Более половины участников «Московского долголетия» выбирают спортивные активности

Павел Гриднев
Общество
Более половины участников «Московского долголетия» выбирают спортивные активности
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

«Движение – это жизнь» — один из девизов участников «Московского долголетия». За время существования проекта спортивные активности неизменно входили в топ-5 самых популярных занятий.

Впервые в истории «Московского долголетия» занятия проходят в трех форматах — очно в помещении и на улице, а также онлайн. Спортивные активности посещает около 80 тысяч горожан старшего поколения, что составляет более 50 процентов от общего числа участников проекта. Для них открыто более 3 тысяч спортивных групп по таким направлениям как гимнастика, скандинавская ходьба, йога, цигун, борьба, общая физическая подготовка, фитнес, футбол и многим другим.

В летний период многие активности переезжают в столичные парки, скверы и другие уличные площадки. Встречи проводят профессиональные инструкторы, а нагрузки во время тренировки рассчитаны с учетом возрастных особенностей людей старшего поколения.

— Доказано, что умеренные физические нагрузки положительно отражаются на здоровье людей «серебряного» возраста. Я преподаю цигун в «Московском долголетии» четыре года и часто слышу от учеников, что у них проходят боли в суставах, спине, улучшается общее самочувствие, повышается иммунитет, уходят лишние килограммы, укрепляются мышцы. Несмотря на то, что тренировки проводятся в умеренном темпе и заниматься могут люди с разными физическими возможностями, мы ставим для себя грандиозную задачу — сохранить здоровье и получать удовольствие от занятий, — говорит преподаватель «Московского долголетия» Виталий Плахоцкий.

О пользе спортивных встреч говорят и сами участники «Московского долголетия». По их словам, занятия помогают не только поддерживать себя в форме, вести активный образ жизни, но и избавляться от различных недугов, повышать иммунитет, восстанавливаться после болезни, а также поддерживать психоэмоциональное состояние.

Активный участник проекта Сергей Жиров рассказал, что увлекается в проекте «Московское долголетие» скандинавской ходьбой, поскольку это один из способов реабилитации при сахарном диабете. Кроме того, мужчина много передвигается пешком и посещает различные экскурсии, что позволяет совмещать прогулку и познавательную лекцию.

Спортивные занятия проекта посещают люди разной возрастной категории, а средний возрастной диапазон — от 55 и до 90+ лет.

Физическая активность — это важная, но не единственная составляющая здорового образа жизни. Врачи геронтологи отмечают, что самое эффективное — это сочетать спортивные, творческие и образовательные активности проекта.

СПРАВКА

Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».

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