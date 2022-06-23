Российские дизайнеры обозначили главные тренды лета и осени на Московской неделе моды

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

20 июня стартовала Московская неделя моды. Российские дизайнеры показали свои коллекции и обозначили главные тренды лета и осени этого года. «Вечерняя Москва» вместе со стилистом Владом Лисовцом прошлась по тенденциям.

Принты сейчас можно между собой миксовать. Не надо этого бояться. Сейчас тренд смешивать принты, например этнические и геометрические. Носить носки с босоножками. Чуть-чуть образ делать более сумасшедшим. Также актуальны сетка и кружево. Силуэт становится более облегающим — оверсайз уже не так актуален. В тренде яркие принты — это отсылка к 90-м. На рубашках, на платьях, на брюках. Я бы сказал, это в стиле «клоунада двухтысячных». Я бы сказал, что мода разделилась на две категории:

— Первый — это стилистика 70-х и 90-х: расклешенные джинсы, брюки с высокой талией, клеш, приталенные водолазки с пиджаками. Второй — это 90-е: широкие гавайки, очень короткие шорты, мини, шляпы. Эти два направления существуют параллельно и задают тон.

Но самым главным остается индивидуальность. Например, сейчас тренд — носить носки под босоножки. Актуальны колготки в сетку, прозрачные футболки, платья полупрозрачные. Но самое главное, стилизовать и преподнести так, чтобы это выглядело свежо. Сегодня талантом является то, как вы стилистически преподносите ту или иную одежду.

Белое надевать!

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Создать образ невесты, чистый и воздушный. Эффектные белые платья очень актуальны в этом сезоне — они добавят в него новые нотки и сделают законченным и лаконичным. Они прекрасны на любой фигуре, главное, грамотно подобрать свой силуэт. Белоснежное платье освежит образ — в этом сезоне будут в тренде и миди, и мини. В этом платье от FASHION REBELS сразу три эффектных выреза: на плечах, V-образный вырез на груди и спереди.

Нет монохрому

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Нежно-розовое в клетку хлопковое платье в стиле прованс с вышитыми цветами от бренда Loom by Rodina с широкими рукавами и воланами создаст образ романтичной девушки в каменных джунглях. И конечно, смесь розового и зеленого — сумка цвета лайм — это модный и яркий акцент для смелой девушки.

Летящей походкой

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Летящий сарафан комфортной длины миди нежно-розового цвета свободного кроя без рукавов и с V-образным вырезом спереди. Расклешенный книзу силуэт создаст утонченный образ.

Добавить в лето лайм

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

В этом сезоне яркие цвета — просто это тренд, а особым шиком, по мнению стилистов, является умение их смешивать — в этом платье от бренда Loom by Rodina мы видим сразу несколько актуальных элементов: мини, яркий зеленый и фуксия, объемные рукава, элементы шитья на платье и босоножки на высоком каблуке.

Шорты превращаются

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Актуальное сочетание двубортного жакета прямого свободного силуэта из перламутрового льна и шелка в розовом оттенке от дизайнера FASHION REBELS. Короткие юбки — это тренд, но если не решаетесь их носить, то выход есть — практичная юбка-шорты. Юбки-шорты могут носить все.

Платье как халат

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Комфорт в этом сезоне на пике популярности, а также практичность и женственность. Платье с запахом от бренда KARNAUHOVA в цвете фуксия идеально для вечерних выходов.

Куртка от летчика

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Костюм от бренда Coshè нежно-голубого цвета — шорты-бермуды из льна дополнены контрастной отделкой из кожи. Актуальная длина позволит чувствовать себя комфортно.

Костюм-пижама

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Красный костюм от FASHION REBELS в пижамном стиле может стать гармоничным решением на каждый день, как это демонстрируют топовые блогеры на улицах больших городов. Жакет сшит из гладкого и плотного атласа.

Женственные формы

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Оверсайз начинает отходить на второй план. Сейчас женственный силуэт, подчеркивающий фигуру, опять вдохновил дизайнеров. Соблазнительный образ вытесняет луки, лишенные гендерных признаков. Именно такое платье на тонких бретелях, облегающее фигуру, создали дизайнеры бренда Shatu 1997.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Бугранова, руководитель Союза российских байеров:

— Сложившаяся ситуация, когда иностранные бренды ушли с нашего рынка, — это шанс для российских дизайнеров. Повышается спрос на коллекции наших дизайнеров. Рынок сейчас сильно меняется. Российская мода однозначно развивается быстрыми темпами. Представлены очень разноплановые коллекции — есть минимализм и современность. На Неделе моды можно приобрести женственные платья и сарафаны, и в этих луках можно сразу отправиться на прогул ку по Москве. С нами по-прежнему остаются джинсы и стиль спорт-кэжуал.

Юрата Гураускайте, член Экспертного совета Недели моды:

— Впервые за организацией Недели моды стоят московские власти. Раньше это происходило как мероприятие для профессионалов. Оно было отдельно от промышленности и людей. Мода является трендом, люди приходят в этот бизнес. Этим летом основной мотив — чем ярче, тем лучше: неоновые цвета, зеленые, желтые, красные — убийственно яркие.