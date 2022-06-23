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Пестрая смесь: над чем смеялись в «Вечерке» в шестидесятых

Андрей Объедков

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Общество
Пестрая смесь: над чем смеялись в «Вечерке» в шестидесятых
Фото: Вечерняя Москва

К 100-летию «Вечерки» изучаем старые шутки из рубрики «Уголок юмора». Анекдот в номере от 18 июня 1960 года.

Американский турист встретил в заброшенной африканской деревушке несколько туземцев и заметил с сочувствием:

— Вы здесь совершенно потеряны для западного цивилизованного мира, не так ли?

— То, что мы потеряны, это еще не так плохо, — ответил один из туземцев, — но вот если нас найдут, это будет гораздо хуже.

В 1960-е годы в «Вечерке» была популярна рубрика «Пестрая смесь». В ней публиковались анекдоты, высмеивающие недостатки капиталистического мира. Как раз в те годы нарастало соперничество между США и СССР. Суть анекдота проста — в капиталистических странах основным приоритетом ставится нажива денег, обогащение любой ценой, уничтожение природы для построения новых фабрик. Об этой варварской системе были наслышаны якобы и африканские туземцы, которые заявляют американцам, что не хотят присоединяться к ним и не желают, чтобы эти «цивилизованные» люди нашли их.

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