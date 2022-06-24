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Как вырастить плетущиеся растения на дачном участке

Ольга Кузьмина  

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как вырастить плетущиеся растения на дачном участке
Фото: Unsplash

Лианы на участке дарят возможность создать и уют, и помпезность. С ними мы вас сегодня и познакомим, поскольку сажать их не поздно до начала июля.

Первые ассоциации с лианами — тропики: бурная зелень, уют. Все так и есть. Только надо учесть, что на садовом участке некоторые лианы можно посадить «раз и навсегда», настолько они агрессивны.

— К числу главных агрессоров относится девичий виноград — неприхотливый и многими любимый, — рассказывает биолог Михаил Краснов. — Размножается он и семенами, и черенками; плеть, упавшая на землю, мгновенно укоренится, поскольку пучки корней образуются у дикого винограда на месте каждой почки.

Виноград — самая благодарная культура: каши не просит, расти будет и на глине. Важно понять, что там, где вы его посадите, избавиться от него впоследствии будет почти нереально. В остальном это прекрасный вариант — и для декора забора, и для беседки. Учтите, что длина лианы может достигать высоты девятиэтажного дома!

Правда, есть несколько сортов девичьего винограда, которые не так агрессивны и имеют несколько иную форму листьев. Например, это виноград триостренный — у него трехдольные листья, похожие на кленовые. Ягодки девичьего винограда есть не стоит — не отравитесь, но из «заведения» выходить не будете долго.

Одна из неприхотливых и очень красивых лиан — актинидия. Она тоже мощна, так что с местом ее посадки определиться не менее важно. Ее листва с проблесками белых, розоватых и нежно-салатного цвета пятен на фоне общей зеленой массы — точно полотно импрессиониста.

— Это называется вариегатностью, но способность покрываться пятнами белого или розового цвета листья мужского растения проявят только при хорошей освещенности. Но ценность актинидии и в красоте, и в плодах. Одни садоводы обожают их, другие к ним относятся скептически. По мне, так вкус актинидии изумителен, — комментирует Краснов. — Это ананас с киви и капелькой земляничного сока! Но, посадив актинидию, вы должны понимать, что отныне по осени будете обречены на уборку ее опадающих плодов. В первые годы жизни вам придется защищать это растение от кошек — больше актинидии они любят только лимонник и валериану. В зависимости от сорта у актинидии могут быть листья разной формы: у актинидии коломикта, например, они похожи на листья липы. Да, коломикта имеет женские и мужские растения. Поэтому для плодоношения надо сажать и те и другие экземпляры.

Сегодня можно лишь поражаться разнообразию сортов клематисов: белые, синие, оранжевые, пурпурные — каких окрасок только нет! Среди этого многообразия обратите внимание на клематис маньчжурский, ломонос.

— У этой двухметровой лианы зимой побеги отмирают, а по весне он показывается из земли и потом «взрывается» бурным и долгим цветением. Мелкие цветки ломоноса источают тонкий аромат и похожи на звездочки, — рассказывает Михаил Краснов. — Но об одной особенности растения знают не все. Если вы не будете устраивать для него опоры, он может расти как почвопокровное растение. Не поверите, но у меня такой клематис прикрывает компостную кучу!

Чтобы подружиться с клематисами, надо знать, что они не любят сухости, равно как и застоя воды. А еще важно обрезать до земли по осени побеги клематиса тангутского — он цветет на побегах текущего года. У него необычные цветы — золотые колокольчики. А когда они отцветают, превращаются в шарик длинных тычинок.

Как вырастить плетущиеся растения на дачном участке Фото: Unsplash

Если же вы ленивый дачник и обеспечить уход за клематисом, иногда капризничающим, не можете, посадите его ближайшего родственника по имени княжик. Многие, кстати, путают их издалека, но листья у клематисов и княжиков разные. Цветут княжики всеми цветами радуги, причем рано, иногда даже в мае.

Крайне неприхотливая лиана — хмель — узурпатор территории. Да, она мила, хоть и цепляется за одежду хозяев, а у культурного сорта этого дикороса, «ауреуса», ярко-золотые листья. Цветет хмель неброско, плодоносит «шишечками» и, по сути, неистребим — извести его крайне сложно. Причем иногда он заболевает ржавчиной или покрывается пятнами мучнистой росы, что снижает его декоративность в разы, а избавиться от болезней крайне трудно. Так что подумайте хорошо, нужен ли вам такой обитатель.

— Ягоды лимонника китайского берут с собой в дорогу дальнобойщики. Съел две штучки — и будто крепкого кофе выпил. Да и вообще лимонник очень полезен, в том числе для глаз, — рассказывает Михаил Краснов. — Секрет его удачного выращивания кроется в посадке. Корни лимонника должны быть в тени, а сама лиана — на солнце или полусолнце. Ну и первые годы придется спасать его от кошек, что непросто. К почве лимонник особых требований не предъявляет, морозостоек, нуждается в опорах.

Чтобы лимонник рос хорошо, его обязательно подкармливают весной и в первой половине лета органическими и минеральными удобрениями, опрыскивают стимуляторами роста и растворами удобрений. В засушливых условиях поливают или мульчируют.

Аромат этой красавицы может просто заворожить — в воздухе точно разлит мед. Жимолость декоративная (каприфоль) необычайно красива, это близкая родственница жимолости-кустарника, но на шпалере или иной опоре она может достигать в длину 5–6 метров. По осени у жимолости образуются оранжевые красивые ягоды — не ядовитые, но невкусные. Беда с этой жимолостью одна: с годами она становится довольно тяжелой и крушит опоры, а также подвержена поражению мучнистой росой, что снижает ее декоративность.

— Ну а еще я советовал бы вам обратить внимание на белоснежную вечнозеленую жимолость — удивительное растение, — рассказывает Михаил Краснов. — Она идеальна для создания высоких вертикальных стенок, а зимой, под снегом, выглядит просто фантастически. Сажать ее нужно осенью, а чтобы жимолость была густа, ее обрезают через год после посадки, это строго обязательная операция!

— Жаль, что растение горец оценили еще не все. По латыни он называется «полигониум», у этого рода есть масса как травянистых разновидностей, так и вьющихся лиан, которые отличаются быстрым ростом, долгим цветением и тонким ароматом цветков, — рассказывает Михаил Краснов.

Самая подходящая разновидность для средней полосы — горец бальджуанский, или фаллопия бальджуанская. Это сказка, а не растение: выдерживает морозы до минус 30 и, даже если подмерзает, то легко восстанавливается, а за сезон вырастает на шесть метров.

Да, это королева, плетистая роза! Но очень часто смотреть на нее приятно именно на соседском участке... Увы, плетистые розы, как правило, обладают несносным характером — они колючи, а их упругие ветви трудно удержать в повиновении. Опора для этих лиан должна быть прочной, поскольку взрослые растения обычно много весят.

Головной боли плетистые розы приносят немало: на зиму их все же лучше укрывать, а значит — спускать с опор. Если решите посадить такую розу, тщательно продумайте место посадки с учетом необходимости зимнего укрытия.

— Важно также понимать, что плетистые розы делятся на два типа, — поясняет Краснов. — Рамблеры цветут однократно на перезимовавших прошлогодних побегах, а клаймберы имеют повторное цветение на побегах прошлого и текущего сезонов. От этих особенностей зависит и кратность цветения, и удобство ухода за ними, и продолжительность жизни розы.

У вьющегося растения под названием «калистегия, или повой», известного также как повой подзаборный, пять видов. Чаще всего на участках выращивают калистегию волосистую и пушистую (махровую). Белорозовые граммофоны растения выглядят трепетно, но не обманывайтесь: вот уж кого не вывести с участка! У калистегии шустрые корни, они могут «отстрелить» от маточного растения и на тридцать метров!

— Иногда калистегия вызывает ностальгические чувства: кто из девчонок в детстве не делал из ее цветков посуду для игрушек или шапочки для кукол! Если уж решите ее сажать, то выбирайте махровые сорта растения, они похожи на нежные розочки, — советует Михаил Краснов.

К лианам относится и плодоносящий виноград. Сегодня существует множество сортов, адаптированных к условиям средней полосы. Растение винограда — мощное, требует зимнего укрытия. Сажая лозу, учтите, что ей понадобятся мощные опоры и со временем лиана «отожмет» у вас огромную территорию для своего проживания.

Ну а теперь расскажем о лианах-однолетках.

— Преимуществ у этих растений много, — рассказывает Михаил Краснов. — Они быстро растут, позволяют менять участок внешне, меняя год от года сорта растений. Из тех лиан, которые еще не поздно посадить рассадой, я бы первой назвал душистый горошек — очень красивый и мощный, а также кобею, которая очень красиво цветет, за лето вырастая до пяти метров в длину. Она изумительно смотрится на опорах, у стен домов. Также прекрасна и ипомея — ее цветочки глядят вслед солнцу, меняя облик растения в течение дня, а листья декоративны и вне цветения. Давно оправдала себя и настурция. Причем она не только радует беспроблемным цветением, но и обогащает почву азотом.

Менее распространены и капризны родохитон (он лучше растет в более южных областях, но удается и в Подмосковье). Зависит от места и кирказон (аристолохия). У кирказона есть одно колоссальное преимущество перед рядом других лиан — он любит тень. Иногда аристолохию сажают около хвойников — ее лиана струится по ним, и это совершенно фантастическое зрелище.

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