Хорошее настроение гарантировано

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Фото: freepik.com

Сейчас в самом разгаре летний сезон. Как можно больше времени москвичи стараются проводить за городом — на природе или на своих дачных участках. Как бывает приятно, когда при этом не чувствуешь оторванность от цивилизации — можешь быстро дозвониться до своих друзей, близких или коллег по работе или без проблем воспользоваться электронными услугами и сервисами. От того, как легко и быстро удается позвонить нужным людям, узнать важную информацию в интернете или дистанционно воспользоваться банковскими услугами и сервисами в мобильном приложении, зависит сегодня во многом настроение жителей.

По мнению экспертов, Москва и Московская область все больше отрываются от остальных регионов России по скорости мобильного интернета. Она здесь выше, чем в среднем по стране в 2,2 раза. Самую высокую скорость в Московской агломерации показывает МТС. Эта компания второй год подряд становится лидером по средней скорости мобильного интернета также в Московской области. К таким выводам пришли эксперты информационно-аналитического агентства TelecomDaily, проведя в мае исследования. При этом, отмечают они, основной рост скорости интернета произошел за счет данного оператора мобильной связи, который, кстати, уже завершает масштабную модернизацию сети. Средняя скорость у него составила 69 Мбит/с. Далее следуют «МегаФон» — 60 Мбит/с, «Билайн» — 33,2 Мбит/с и Tele2 — 31,2 Мбит/с.

Это уже второе за текущий год исследование, которое фиксирует наиболее высокую среднюю интернет-скорость в сети МТС. В марте — апреле компания DMTEL проводила тестирование качества услуг мобильной связи в Москве, по итогам которого выяснилось, что абоненты компании в столице быстрее загружают данные в сети и раньше всех дозваниваются по телефону до нужных людей и организаций.

Подобные высокие показатели достигнуты благодаря самой масштабной в истории компании модернизации сети, в ходе которой МТС повсеместно обновляет телекоммуникационное оборудование и расширяет покрытие в Москве и Московской области за счет строительства новых базовых станций. В результате скорость мобильного интернета в среднем в Московской агломерации выросла на 30–40 процентов, составив 60–70 Мбит/с, — существенно выросли качество связи, стабильность соединения и уровень сигнала. Ведь абонентам нужна не просто скорость, а именно качественное покрытие.

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