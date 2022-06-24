Столичные психологи помогут разобраться в смысле жизни

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Манящая цель, ясная мотивация, просто понимание того, для чего ты встаешь по утрам, — необходимые компоненты, дающие ощущение осмысленности. Не всегда мы четко осознаем эти ориентиры, но без них будни становятся блеклыми и серыми. Как добавить красок в рутину и обрести вдохновляющие цели, рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Почему нам нужна основа – вопрос философский и широкий. Ответить на него однозначно невозможно, так как у каждого свое представление о хорошем и плохом, к чему стоит стремиться, а чего лучше избегать. Однако если подобной базы не будет, то это негативно скажется на внутреннем благополучии.

— Если не иметь осознанного представления о том, для чего мы ходим на работу, заводим отношения, зарабатываем деньги, ни одно из этих и многих других занятий и активностей не доставит удовольствия, не принесет разнообразия, — отметил психолог.

Бессмысленность может выражаться в разных вариациях:

негативизм: когда нет четкого плана на жизнь, то радоваться уже случившимся успехам не получается. Они не встраиваются в общее понимание себя и выглядят скорее как просто удачные совпадения; отсутствие развития: важные цели становятся путеводной звездой, к которой тянутся, пытаясь добиться успеха, измениться, достичь чего-то значительного. Их отсутствие автоматически подразумевает пустоту вместо задач, к которым стоит стремиться. Следовательно, нет и мотивации для преодоления своих недостатков, дурных привычек, внешних ограничений; общая неудовлетворенность: отсутствие вразумительного ответа на базовые вопросы, зачем и почему я живу, фрустрируют. Человек оказывается в смятении, не видит положительных моментов, не испытывает чувства наполненности от происходящего.

— Имея субъективное обоснование своего существования, можно продуктивнее, насыщеннее, более плодотворно общаться с окружением, взаимодействовать с миром вообще, — добавил специалист.

Выбор предназначения

В поисках смысла можно опираться на космическое представление о предначертанности, ожидать, что сверхважная цель спустится к вам из глубин космоса. Однако гораздо эффективнее взять заботу о себе в свои руки и самому сформулировать и принять те ориентиры, которые будут органичны и комфортны именно для вас. Следующие подходы помогут в этом.

Разберитесь в себе

Для самопознания и лучшего понимания собственного пути будет крайне полезно глубже разобраться в своих способностях, интересах, склонностях к той или иной деятельности. Для этой цели хорошо подойдет профориентация, психологическая диагностика, различные тесты, позволяющие создать целостный портрет личности.

Определите значимые сферы

Присмотритесь к различным сферам деятельности, в каждой есть что-то особенное. В этом списке и творчество, и благотворительная деятельность, и помощь нуждающимся как источник позитивной обратной связи, наглядности усилий. К таким сторонам относится профессиональная самореализация, достижение материального благополучия, кому-то же будет важнее построить крепкую семью и оказывать поддержку близким. Нужно учитывать, что эти сферы переплетаются и могут формировать очень индивидуальные взгляды и установки.

Создайте собственный свод правил и ценностей

Для того, чтобы крепко стоять на ногах в мире, где многие вещи условны и зависят от точки зрения, нужно выработать собственный моральный кодекс. Любовь, дружба, справедливость, мироустройство и вера — любая из этих концепций или их сплав может стать основой для формирования своего уникального жизненного смысла.

Подходите осознанно к себе и окружению

Остановиться и подумать, окинуть взглядом достижения и опыт — на первый взгляд простая, но на самом деле затратная и комплексная задача. В банальной суете бывает сложно найти контакт с собой, своими желаниями, разобраться в чувствах, а это очень сильные источники наполненности. Это справедливо и для остальных людей. Если посмотреть на них как на живых, полных энергии и идей личностей, то это бывает очень вдохновляюще.

Поработайте с психологом

Избавиться от груза старых конфликтов, подавленных эмоций, повысить самооценку, научиться отстаивать личные границы и не только — всё это бесценный вклад в собственное психологическое благополучие. Разобрав внутренние сложности и войдя в ресурсное состояние, получите силы для поиска мотивации и важных целей, вам станет легче видеть положительные пути развития.

Для нахождения такой важной, но при этом объемной вещи, как смысл, нужно приложить немало усилий, поработать над собой. Ждать его прихода, пассивно наблюдая за проходящими мимо шансами на успех, — идея так себе. Насыщенность жизни всегда в наших руках.

Если сложно самостоятельно разобраться в своих желаниях и целях, планах и мечтах, обратитесь в Московскую службу психологической помощи. Бесплатная поддержка доступна для каждого москвича в удобном для него формате. Услуги предоставляются очно и дистанционно.

Подразделения службы есть во всех округах столицы. В течение календарного года доступно пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), 8 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. На регулярной основе проходят бесплатные тематические вебинары. Так, 28 июня в 10:30 состоится онлайн-мероприятие «Я все могу! Повышение уверенности в себе». Психолог объяснит, что значит быть уверенным в себе человеком и обучит навыкам такого поведения. Узнать все подробности можно на сайте www.msph.ru.