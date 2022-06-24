Билетная система «СберТройки» на базе карты «Тройка» запущена в Петрозаводске более чем в 80 транспортных средствах

Фото: Пресс-служба «СберБанка»

24 июня 2022, Москва — Петрозаводск: Новые маршруты, на которых работает билетная система «СберТройки» в Петрозаводске, — № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 26.

К единой билетной системе «СберТройки» в Петрозаводске подключено более 80 транспортных средств перевозчиков ПМУП «Городской транспорт» – на маршрутах № 1, 3, 5, 6 и 8; ООО «Вираж» и ООО «Автопассаж» – на маршруте № 9. Оплатить проезд можно наиболее удобным способом – картой «Тройка», приобретенной в любом из регионов, банковской картой или наличными.

Пополнить карту «Тройка» в Петрозаводске можно в банкоматах Сбербанка (147 банкоматов по городу), а также в приложениях «Московский Транспорт», «Метро Москвы» и «Моя Тройка».

Напомним, что сотрудничество компании «СберТройка» и Правительства Республики Карелия началось в октябре 2021 года. Тогда билетная система в рамках пилотного проекта была внедрена на автобусах, курсирующих на пяти пригородных и межмуниципальных маршрутах: № 100, 102, 112, 117а и 117б, а также на троллейбусном маршруте №5.

В ближайшее время будет организовано распространение карт «Тройка» на территории города. С 1 июля заработает первая точка продаж – касса ПМУП «Городской транспорт» по адресу: Московская ул., 14, а в дальнейшем агентская сеть распространения будет расширяться, о чем будем информировать дополнительно.

— По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем внедрять московскую билетную систему за пределами столицы. С момента запуска единой билетной системы «СберТройка» в Петрозаводске ей воспользовались более 370 тысяч пассажиров. В Карелии прогрессивное руководство, которое интересуется технологиями и думает о комфорте жителей. Оплачивать проезд будет удобно и многочисленным туристам, которые приезжают в Карелию из регионов, где уже запущена билетная система «СберТройка», — Максим Ликсутов.

— Расширение работы единой билетной системы «СберТройка» — это еще один шаг на подступах к масштабной транспортной реформе в Петрозаводске. Мы продолжаем работать с ФАУ «Росдорнии» по созданию новой транспортной модели. Благодаря помощи правительства Республики по поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова приобрели 16 новых троллейбусов для нашего муниципального предприятия. Все эти шаги позволят сделать передвижение пассажиров по городу более комфортным. Кроме того, гости Петрозаводска из тех регионов, где «СберТройка» уже действует, смогут почувствовать себя как дома, — отметил Глава Петрозаводска Владимир Любарский.

СПРАВКА

Карта «Тройка» — электронная транспортная карта, оплатить проезд которой можно в 19 городах и регионах страны. «Тройка» — это удобный и экологичный способ оплаты проезда, так как для прохода в автобус или троллейбус не требуется каждый раз приобретать, а значит, и производить разовый билет. Еще карту «Тройка» удобно пополнять как онлайн в приложении, так и офлайн во множестве банкоматов Сбера.

В настоящий момент единая билетная система на базе карты «Тройка» уже запущена в 19 регионах и городах: в Тульской, Московской, Ульяновской, Ростовской, Томской и Ленинградской областях, Комсомольске-на-Амуре, Новом Уренгое, Пермском крае, Воронеже, Орле, Костроме, Ижевске, Республиках Карелия, Ингушетия и Кабардино-Балкария, Новосибирске, Иркутске и Москве (межмуниципальные и речные перевозки).