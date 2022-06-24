Брайлевские дисплеи стали доступны для незрячих школьников без нарушения слуха

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В июне 2022 года вступили в силу изменения, учитывающие возможность обеспечения брайлевскими дисплеями детей с инвалидностью с нарушением зрения от 6 до 18 лет. Ранее показанием для их назначения в индивидуальной программе реабилитации и абилитации было одновременное нарушение функций слуха и зрения. О внесенных изменениях сообщил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

— Брайлевский дисплей – необходимое спецсредство для обучения и саморазвития не только слепоглухих, но и незрячих людей, и вопрос по внесению изменений в федеральное законодательство по обеспечению людей с инвалидностью по зрению такими дисплеями долгое время был острым.

В декабре 2021 года инициативная группа учеников нашей Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых подняла этот вопрос в Доме Правительства на встрече по улучшению доступной среды в Москве с вице-премьером Татьяной Голиковой. Мы рады сообщить, что изменения, учитывающие возможность обеспечения брайлевскими дисплеями детей с инвалидностью от 6 до 18 лет, были внесены. Чтобы получить их, нужно подать заявку с небольшим пакетом документов. Подробную инструкцию можно посмотреть на портале Мэра Москвы, — прокомментировал Евгений Стружак.

Для выдачи брайлевских дисплеев в Москве функционирует Ресурсный центр для инвалидов. В нем происходит обеспечение техническими средствами реабилитации детей с инвалидностью в соответствии с рекомендациями Индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) на основании заявления. Чтобы получить ИПРА, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. В случаях, когда у ребенка отсутствуют навыки владения шрифтом Брайля, может назначаться программное обеспечение экранного доступа.

В ходе визита заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой в Школу-интернат № 1 осенью 2021 года состоялась встреча с учащимися выпускных классов, на которой один из учеников затронул вопрос доступности городской среды. Вице-премьер предложила детям разработать и презентовать проект, в котором они смогут осветить все волнующие их темы и внести свои предложения.

Школьники подготовились к встрече в Доме Правительства, и к зиме 2021 года представили свою работу, выделив 3 ключевые сферы доступности: городские объекты, информационное поле и обучение. Одним из вопросов стало обеспечение незрячих людей брайлевскими дисплеями. Татьяна Голикова приняла предложение ребят и Правительство России внесло соответствующие изменения. Теперь, получить брайлевские дисплеи смогут дети с инвалидностью, имеющие только заболевание, связанное со снижением зрения (ранее — дети-инвалиды с одновременным нарушением зрения и слуха).